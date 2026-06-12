한 달 동안 수백 명의 노동자가 산업재해로 사망한 대한민국, 정부와 지자체의 적극적 감독이 시급하다

서울 서소문 고가 붕괴, 대전 한화에어로스페이스 폭발 등 대형 사고부터 5월 한 달 동안 발생한 소규모 사업장의 끊이지 않는 산재 사망 사고를 분석하며, 30인 미만 사업장 감독 권한이 지방정부로 위임되는 새 법률 시행에 맞춰 지자체의 책임 있는 감독 필요성을 강조한다. 유가족들의 목소리와 함께 노동안전 보호 체계 전반의 개선을 요구한다.

가수 김목인의 '대답 없는 사회'라는 노래에 이런 가사가 있다.

"대답을 못 들은 사람들이 길 위에 나와있네 더운 날씨에도 대답을 들으러 / 대답을 못 들은 사람들이 길 위에 나와있네 험한 날씨에도 질문을 던지러. " 산업재해로 하루아침에 유가족이 된 사람들은 거리로 나간다. 아픔에 공감하는 시민들과 함께 목소리를 내며 제대로 된 답변을 들을 때까지 기자회견에 참석하고, 1인시위를 하고, 농성 투쟁을 한다. 서울 서소문 고가 철거 현장에서 3명의 노동자가 사망하고 3명이 다치는 참사가 발생했다.

붕괴 원인 중 하나로 도면과 다르게 절단하여 철거 지침이 지켜지지 않았다는 점이 지적되었다. 엿새 뒤인 6월 1일, 대전 한화에어로스페이스 공장에서 폭발이 발생해 노동자 5명이 사망하고 2명이 다쳤다. 이는 2018년 5명, 2019년 3명이 사망한 이후 세 번째 폭발 사고이다. 2019년 당시 노동건강연대와 유가족들이 진상규명 및 책임자 처벌, 안전조치 개선을 요구했지만, 7년 만에 똑같은 참사를 마주하게 되었다. 5월 한 달 동안 작은 사업장에서도 노동자들이 끊임없이 죽었다.

옥상에서 누수를 확인하다가 바닥으로 떨어지고, 물류센터 지붕 마감재를 제거하다가 떨어지고, 농장 야적장에서 지게차에 부딪히고, 아파트 외벽을 도색하다가 떨어지고, 수해 복구 현장에서 트럭에 깔리고, 기계에 오일을 넣다가 가동된 기계에 끼이는 등 다양한 사고가 반복되고 있다. 올해 말부터 고용노동부의 노동감독 권한 일부를 지방정부에 위임하는 '노동감독관 직무집행법'이 시행될 예정이다. 30인 미만 사업장에 대한 노동감독 권한이 시·도지사에 위임된다. 이번 선거에서 당선된 이들은 시민들이 안전하게 일할 수 있도록 지역 내 사업장들을 감독해야 할 책임이 있다.

지역 구석구석 현장을 잘 들여다보며 그 책임을 다하기를 기대한다.

한편 2026년 5월 2일부터 25일까지 약 3주 동안 전국各处에서 발생한 노동자 사망 사고 목록을 보면 끊이지 않고 있다. 5월 2일 경북 의성에서 지붕 패널 교체 중 4m 높이에서 추락, 5월 4일 부산 변전실에서 고압 전류 감전, 5월 5일 경남 창원 아파트 외벽 도색 중 6m 높이 추락, 5월 6일 경기 김포 지게차에 깔림, 같은 날 경기 고양 이지스 데이터센터 건설 현장에서 노동자 숨진 채 발견, 5월 7일 경기 고양 근린생활시설 공사 현장에서 38m 높이 추락, 5월 8일 강원 평창 이동식 크레인 추락으로 운전자 사망, 같은 날 경북 영덕 빌라 지붕 설치 공사에서 고소작업대 하강 중 추락, 5월 11일 인천 오피스텔 환기구 청소 중 21m 아래 지하 5층으로 추락, 같은 날 경남 합천 수해 복구 현장에서 트럭에 치여 사망, 같은 날 강원 정선 초고압송전 공사 현장에서 비계 철거 중 12m 높이 추락, 5월 13일 인천 아파트 단지 이삿짐운반 리프트 점검 중 30m 추락, 같은 날 강원 춘천 사찰 고소작업차 전도로 20m 추락, 5월 14일 경북 김천 제조 공장 고소작업대 전도로 추락 후 치료 중 사망, 충북 청주 빌라 옥상 균열 보수 작업 중 난간 밖 추락, 강원 춘천 도로건설 공사 현장 작업발판에서 3m 추락, 경남 양산 화물차 가드레일 충돌 후 화재 사망, 경기 화성 서해안고속도로 중앙분리대 충돌 사망, 5월 15일 충남 당진 트랙터에 끼여 사망, 충남 금산 국립수산과학원 연구원 자살로 남긴 문서에 직장 내 괴롭힘 호소, 5월 16일 경북 칠곡 섬유 공장 지게차 점검 중 끼여 사망, 5월 18일 경기 평택 축사 지붕 차양막 설치 중 채광창 깨져 4m 추락, 전남 여수 KCC 공장 덕트 배관에 맞아 사망, 충남 예산 양계장 야적장 지게차에 부딪혀 사망, 5월 19일 경북 칠곡 물류창고 천장 파손으로 10m 추락, 서울 노량진역 인근 오피스텔 환기구 청소 중 21m 추락, 5월 20일 부산 관광버스 차고지 청소 노동자 버스에 부딪혀 사망, 5월 22일 인천 벽돌 제조공장 안전난간 설치 준비 중 4m 추락, 강원 양양 주택 신축 공사 지붕 처마 미장 작업 중 3m 추락 후 치료 중 사망, 5월 23일 경남 창녕 알루미늄 공장 운행 중 지게차에 치여 사망, 경기 용인 분수 조성 공사 전기선 정리 중 감전 사망 추정, 5월 25일 서울 목동 가설건축물 공사 추락방지망 해체 중 바닥 추락, 현장에 안전난간대와 안전벨트 고정용 로프 없음, 같은 날 서울 영등포구 아파트 옥상 누수 확인 중 바닥 추락 등 수많은 사고가 발생했다.

이 모든 사고들은 안전관리 부재와 노동감독 시스템의 허점을 드러내고 있다. 산업재해는 단순한 사고가 아니라 사회적 책임의 문제이다. 유가족들은 대답을 요구하며 거리로 나선다. 정부와 지방자치단체는 법이 위임한 감독 권한을 철저히 실행에 옮겨야 한다.

노동자의 생명과 안전을 최우선으로 하는 사회가 되어야 한다. 현재의 노동감독 체계는 30인 미만 사업장에 대한 감독이 소홀하기 쉽고, 외국인 노동자나 하청 노동자들은 더욱 취약한 상황에 놓인다. 법 시행 후 시·도지사와 지방 공무원들이 현장을 직접 점검하고 위반 사항을 엄중히 조치해야 한다. 또한 원청업체의 책임을 강화하고, 하청 노동자 포함 모든 노동자에게 동등한 안전 보호를 제공해야 한다.

산업재해 예방을 위한 체계적인 교육과 감독, 그리고 사고 발생 시 철저한 진상규명과 책임자 처벌이 필요하다. '대답 없는 사회'가 아닌, 노동자의 죽음에 대해 명확히 대답하고 책임지는 사회가 되어야 한다





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