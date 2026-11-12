한·중 외교장관 회담, 조현 장관 13일 베이징서 왕이 외교부장과 개최

조현 외교부 장관이 13~14일 중국 베이징을 방문해 왕이 외교부장과 한·중 외교장관 회담을 갖는다. 한반도 정세와 APEC 정상회의 의제 조율이 핵심 논의 대상으로 거론된다.

조현 외교부 장관이 오는 13~14일 중국 베이징을 방문해 왕이 중국 외교부장과 한·중 외교장관 회담 을 연다. 외교부 박두순 대변인은 12일 정례브리핑에서 조 장관이 왕 부장의 초청으로 중국을 방문하며, 13일 왕 부장과 한·중 외교장관회담과 만찬을 할 예정이라고 밝혔다. 이번 회담은 올해 8월19일 이후 86일 만에 열리는 양국 외교장관 간 만남이다.

박 대변인은 양국 장관이 다음 주 이재명 대통령의 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 앞두고 한·중 관계와 한반도를 비롯한 지역 정세 등 상호 관심사에 대해 폭넓게 논의할 계획이라고 설명했다. 회담 일정은 APEC 정상회의를 앞둔 외교 조율의 성격을 띤다.

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답방 성격의 외교장관 회담 배경

이번 회담은 올해 8월 왕이 부장의 방한에 따른 답방 성격의 회담이라고 외교부가 밝혔다. 외교부 당국자는 지난 8월 왕 부장이 한국을 찾았을 때 공식적으로 초청했고, 이후 방문 일정을 조율해왔다고 말했다.

이번 회담은 오는 18~19일 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의를 앞두고 양국 간 의제를 조율하는 차원에서 이뤄지는 것으로 보인다. 베이징 회담과 선전 정상회의가 연쇄적으로 이어지면서 두 나라 외교 라인의 사전 조율 역할이 커지는 흐름이다.

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한·중 외교장관이 직접 만나는 자리인 만큼, 양국은 지난 8월19일 회담 이후 쌓인 현안을 점검하는 계기로 이번 방문을 활용할 전망이다. 외교부는 이번 방문 일정이 상호 방문 교류의 연장선에 있다는 점을 분명히 했다.

한반도 현안과 북·중·미 대화 국면

이번 회담에서는 한반도 문제가 주요하게 다뤄질 것이라는 전망이 나온다. 최근 북·중 밀착 기조와 북·미 대화 재개 국면이 맞물리면서 한반도 정세가 회담의 중심 의제로 떠오르고 있다.

조 장관은 이번 회담에서 최근 북·중 고위급 교류에서 논의된 주요 현안에 대해 중국 측의 설명을 들을 것으로 보인다. 외교부 당국자는 최근 김정은 북한 국무위원장과 김성남 북한 노동당 국제비서가 방중하는 등 여러 상황이 있었고 북·미 대화도 거론되고 있다고 언급했다.

이 당국자는 이러한 상황에서 한반도 문제를 이야기하다 보면 관련 논의가 자연스럽게 이뤄질 것이라고 내다봤다. 아울러 우리 정부가 한반도 평화공존 정책을 중국 측에 설명할 기회가 있을 것으로 본다고 밝혔다.

미·중·러 정상회담 의제와 서해 구조물 쟁점

조 장관은 APEC 정상회의를 계기로 열릴 가능성이 있는 미·중·러 정상회담 의제와 관련해 한국 정부의 입장을 전달할 것으로 보인다. 미·중·러 정상이 만나면 한반도 문제를 논의할 것이라는 전망이 나오면서 정부는 관련 동향을 예의주시하고 있다.

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이번 회담에서는 양국 간 의제로 다뤄져 온 중국의 서해구조물 설치 문제와 중국 내 '한한령'(한류 금지령) 등을 두고 논의가 이뤄질 가능성도 거론된다. 중국은 한국과 배타적경제수역(EEZ)이 중첩되는 서해의 잠정조치수역에 구조물 2개를 설치해놓은 상태다.

중국은 2016년 주한미군의 사드 배치 이후 한국 문화 콘텐츠를 비공식적으로 제재하고 있는 것으로 알려져 있다. 이 문제는 양국 관계의 민감한 현안으로, 이번 회담에서 실제로 어떤 방식으로 다뤄질지가 주목된다.

회담 이후 예정된 일정과 파급 효과

조 장관은 오는 13~14일 중국을 방문하며, 13일 왕 부장과 회담과 만찬을 함께 가질 예정이다. 이어 18~19일 중국 선전에서 APEC 정상회의가 열리면서 두 일정은 한 주 안팎의 간격을 두고 이어진다.

이재명 대통령의 APEC 정상회의 참석을 앞둔 이번 회담 결과는 한·중 관계의 방향과 한반도 정세에 대한 정부 입장을 가늠하는 지표가 될 전망이다. 회담에서 오간 논의 내용은 이후 정상 차원의 외교 일정에도 영향을 미칠 수 있다.