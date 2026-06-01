한·미 안보 분야 합의 회의 열린다

한·미 안보 분야 합의 회의가 열릴 예정이다. 지난해 10월 양국 정상의 합의 후 8개월 만에 개최된 이번 회의는 한·미 관계의 현주소를 보여주고 있다. 불만과 지정학적 리스크가 원인으로 지목돼 있으며, 중국·러시아·북한의 연대도 강화되고 있다.

원자력잠수함 건조 , 우라늄 농축 과 사용후 핵연료 재처리 등 한·미 안보 분야 합의 를 이행하기 위한 회의가 오늘(2일) 열린다. 지난해 10월 양국 정상의 합의 후 8개월 만으로, 불편한 한·미 관계 의 현주소를 보여주고 있다.

후속 협의가 이처럼 지연된 배경엔 한국의 대미 투자 지연과 쿠팡 사태 등에 대한 미국의 불만과 이란전쟁 등 지정학적 리스크가 있다. 그사이 중국·러시아·북한의 연대는 지난 5월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방중과 시진핑 국가주석의 방북 임박설에서 볼 수 있듯 하루가 다르게 강화되고 있다. 출발은 늦었지만, 이제라도 이번 회의는 한·미가 속도감 있게 합의를 이행해 그간 누적된 동맹 불신에 대한 우려를 씻는 계기가 돼야 한다. 무엇보다 통상 분야가 안보 분야 합의 이행의 발목을 잡는 상황이 재연돼선 안 된다.

한국은 오는 18일 특별법 발효를 계기로 대미 투자를 적극 이행하고, 미국은 막대한 대미 투자에 따른 한국의 환율 불안 우려를 해소하기 위해 통화 스와프 체결을 전향적으로 검토해 주기 바란다. 쿠팡 사태 후폭풍에서 보듯, 정부·여당은 특정 사안에 글로벌 스탠더드가 아닌 국내 정치적 접근을 하는 것이 자칫 국익 손상으로 이어질 수 있다는 점을 염두에 뒀으면 한다. 안보 분야 합의는 한국의 국방 자강력을 획기적으로 강화하는 지름길이다. 피트 헤그세스 국방장관은 최근 샹그릴라 대화에서 동맹의 안보 책임 분담 확대가 미 국가안보전략(NDS)의 핵심 목표 중 하나라고 했다.

실제 미국은 안보 동맹인 오커스(AUKUS) 회원국인 호주에 작전 중인 중고 원잠 3척을 제공키로 했는데, 신규 건조가 여의치 않자 대안을 찾아서라도 동맹 책임 분담 강화에 적극성을 보인 것이다. 한국은 자체 건조 능력을 갖춘 조선업 선진국인 만큼 원잠 건조란 목표 달성 여부는 결국 한·미 간 신뢰에 달려 있다 해도 과언이 아니다. 정부의 이재명 대통령 임기 내 전시작전권 전환 추진을 두고 한·미 간 마찰음이 계속 나오는 것도 우려된다. 시한 설정에 대한 이견이 이번 안보 협의의 장애물이 돼선 안 된다.

국민이 바라는 전환의 목표는 더 강화된 안보다. 미국의 협조 없는 전작권 전환은 가능하지도 않고, 안보 강화에도 도움이 되지 않는다. 시한에 얽매여 서두르다 한·미 간 불신이 누적되어 오히려 될 일도 쉽게 되지 않는 상황을 가장 경계해야 한다





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