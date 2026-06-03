한·미 안보 분야 발족회의 개최, 핵추진잠수함 및 핵연료 문제 논의

한국과 미국은 지난해 정상회담 합의 후속 조치 이행을 위한 발족회의를 열고 핵추진잠수함 도입 및 민간 핵연료 권한 확대 문제를 논의하였다. 이를 통해 양국 간 핵 협력의 구체화와 원자력협정 관련 현안 협의가 진행되고 있다.

한국과 미국은 지난해 10월 양국 정상회담에서 합의한 안보 분야 후속 논의를 위한 발족회의를 2일 서울에서 개최했다. 회의에는 한국 외교부 박윤주 1차관과 미국 국무부 앨리슨 후커 정무차관 등이 참석하여 핵추진잠수함 도입 전반에 관해 논의하였다.

미국 대표단에는 크리스토퍼 클레인 국무부 군비통제 비확산 부차관보와 매슈 나폴리 에너지부 국가핵안보국 부청장 등이 포함되었다. 양측은 3일에도 회의를 열어 한국의 민간용 농축 우라늄 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대 문제를 다룰 예정이다. 이번 발족회의는 양국이 공동설명자료를 발표한 지 약 6개월 만에 처음으로 열린 실무협의로, 한·미 정상이 합의한 조인트 팩트시트의 중요성을 재확인하고 충실한 이행 필요성에 공감하였다. 미국 국무부 정무차관은 소셜미디어를 통해 양국 간 핵 협력 구상을 추진하기 위해 실무그룹 논의를 시작하게 되어 기쁘다고 밝히며 협력 심화와 현대화를 기대한다고 전했다.

회의 이후에는 한국 국가안보실 관계관과 미국 백악관 국가안전보장회의(NSC) 아시아 담당 수석국장 주재로 추가 회의가 진행된 것으로 알려졌다. 정부는 핵추진잠수함을 국내에서 건조하고 군사용 핵연료는 미국에서 수입하는 방안을 검토 중이다. 박일 외교부 대변인은 원자력의 군사적 이용에 해당하므로 미국 에너지법상 별도의 협정이 필요하다고 설명하였다. 2015년 개정된 한·미 원자력협정은 민간 평화적 목적이라도 저농도 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리는 미국 사전 동의 없이 원칙적으로 금지하고 있다.

이와 함께 후커 차관은 정연두 외교부 외교전략정보본부장과 위성락 국가안보실장을 차례로 면담하며 양측의 긴밀한 협의를 이어갔다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

한미 안보협의 핵추진잠수함 원자력협정 핵연료 재처리 국무부

United States Latest News, United States Headlines