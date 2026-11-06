한·동티모르, 치안·지식재산 협력 3건 체결...정상회담서 구체적 합의

이재명 대통령과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령의 정상회담에서 양국 간 치안 및 지식재산 협력 강화를 위한 양해각서와 기술약정 등 3건의 문건이 2026년 11월 6일 체결됐다.

이재명 대통령 과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령은 2026년 11월 6일 청와대에서 정상회담을 개최하며 양국 간 협력을 한층 강화하기로 합의했다. 이번 회담을 계기로 양국 정부 기관은 치안, 지식재산 분야 등 다양한 영역에서 협력 확대를 위한 문건 3건을 공식 채택했다. 이는 단순한 외교적 예의를 넘어, 실제 상호 이익을 위한 제도적 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

치안 협력 기술약정 체결 내용

경찰청과 동티모르 국립경찰청은 치안 협력을 위한 기술 약정에 서명했다. 양측은 초국가 범죄 공동 대응 체계를 구축키로 하면서, 국외 도피 사범 수사 공조 등에 나설 계획이다. 또한 관련 정례 실무협의체 운영을 통해 정기적인 소통 채널을 유지하기로 했다.

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특히 양국 치안 당국 간 '핫라인' 구축에 합의했다. 이는 긴급 시 신속한 정보 공유와 대응을 가능하게 하는 핵심 장치다. 김종철 경찰청장 직무대행과 나테르시아 에우프라시아 소아레스 마르틴스 동티모르 국립경찰청 부청장은 청와트에서 서명식에 임했다.

지식재산 보호 및 지원 협력

지식재산 분야에서도 중요한 협력 문건이 채택되었다. 양해각서는 지식재산 역량 강화, 관련 법령 및 제도 수립 지원 등을 주요 내용으로 포함하고 있다. 특히 지식재산권 보호 강화와 사업화, 가치평가 등 활용 방안의 경험 공유에 초점을 맞췄다.

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청와대는 이번 체결로 양국 간 지식재산 협력의 제도적 기반이 마련되었다고 평가했다. 이는 동티모르의 산업 발전과 한국의 기술 노하우 전수를 연결하는 가교 역할을 할 전망이다. 제수이나 마리아 페레이라 고메즈 동티모르 외교부 1차관이 참여하여 외교부 차원의 협력도 모색했다.

양자협의체 설립을 위한 합의

양국은 양자협의체 설립에 관한 양해각서에도 서명했다. 이는 지속적인 대화와 협력을 위한 공식적인 플랫폼을 조성한다는 의미다. 조현 외교부 장관과 동티모르 측 관계자들은 이를 통해 외교적 유대를 강화하겠다고 밝혔다.

이재명 대통령과 조제 하무스 오르타 대통령은 서명식 직후 기념 촬영에 임했다. 이는 이번 협력 강화가 두 정상의 신뢰 관계를 바탕으로 이루어졌음을 보여준다. 향후 양국 간 실질적인 협력 사례들이 지속적으로 나올 것으로 예상된다.

협력 확대의 파급 효과와 향후 전망

이번 3건 문건의 채택은 한-동티모르 관계의 새로운 지평을 열었다. 치안 분야의 협력은 국제 범죄 대응 능력을 높이고, 지식재산 협력은 동티모르의 내구 성장 동력을 지원한다. 이는 양국 모두에게 윈윈하는 결과다.

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앞으로 정례 실무협의체와 핫라인을 통해 구체적인 사업들이 추진될 예정이다. 각 기관들은 서명한 내용을 즉각 실행에 옮기기 위한 후속 조치를 취할 것으로 보인다. 양국 간의 이러한 협력이 아시아와 동남아 지역 안정과 발전에 기여하기를 기대한다.