학폭위 처리 건수 증가의 78% 경미사안... '학교 사법화' 우려 커져

2025학년도 학교폭력대책심의위원회 증가 건수의 77.8%가 학교장 자체 해결이 가능한 경미사안인 것으로 나타났다. 교육부의 데이터 부재로 정책 공백이 지적되고 있다.

2025학년도 학교폭력대책심의위원회 학폭위 심의 건수가 전년 대비 증가했지만, 이 중 약 80%에 해당하는 사건은 학교장이 스스로 해결할 수 있는 경미한 사안인 것으로 확인됐다. 국회 교육위원회 소속 강경숙 조국혁신당 의원이 교육부 에서 제출받은 자료를 분석한 결과, 전체 증가분의 대부분이 피해 학생 측의 요구로 인해 공식 심의 절차로 넘어간 사례였다.

경미사안 비중 54% 넘어 학교 사법화 우려

2025학년도 학교폭력대책심의위원회 학폭위 심의 건수는 총 2만9405건으로 전년보다 1570건 증가한 5.6% 상승률을 기록했다. 이러한 증가세 속에서 특히 주목할 점은 경미사안 기준을 충족했음에도 피해 학생 측의 요구로 심의가 진행된 사건이 전체 증가분의 77.8%인 1만5901건에 달한다는 사실이다. 이는 전년 대비 1222건이 늘어난 수치로, 학폭위 회부 사례가 2021학년도 6828건 대비 지난해 2.3배로 증가했다.

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전체 심의 건수에서 경미사안의 비중도 43.6%에서 54.1%로 크게 확대되었다. 학교폭력예방법상 경미사안은 2주 이상의 치료가 필요한 진단서가 발급되지 않고, 재산상 피해가 없거나 복구되었거나 복구를 약속했으며, 학교폭력이 지속적이지 않고 신고 등에 대한 보복행위도 아닌 경우를 의미한다. 그러나 이러한 기준을 충족하더라도 피해 학생과 보호자가 학폭위 심의를 원할 경우 학교장은 자체적으로 해결할 수 없는 구조다.

교육부 데이터 부재 속 정책 공백 지적

강경숙 조국혁신당 의원은 학부모의 요구로 학폭위에 넘어가는 사건이 전체의 절반을 넘음에도 불구하고, 교육부가 해당 사건들이 실제 학교폭력으로 인정되었는지 여부를 별도로 관리하지 않는 것은 심각한 정책적 공백이라고 지적했다. 현재 교육부는 학부모 요구로 학폭위에 넘어간 경미사안의 심의 결과를 별도로 집계하지 않고 있어, 사건 유형별 처리 결과를 세밀하게 파악하는 데 어려움을 겪고 있다.

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전체 학교폭력대책심의위원회 학폭위 심의에서 학교폭력이 아니라고 결정된 사건은 2021학년도 1661건 10.6%에서 2025학년도 6497건 22.1%로 두 배 이상 증가했다. 하지만 이러한 증가분 중 경미사안이 얼마나 포함되어 있는지는 확인할 수 없는 상태다. 강 의원은 해당 심의 결과를 별도 집계하고, 학교장 자체 해결제와 관계 회복 절차가 제대로 작동하는지 점검할 것을 강조했다.

학교 내 갈등 공식 절차 의존 현실

학교폭력대책심의위원회 학폭위 회부 사례 증가로 인해 학교 내 갈등이 공식 심의와 처분 절차로 해결되는 학교의 사법화 현상에 대한 우려도 제기되고 있다. 전국교직원노동조합은 지난 9월 일상적인 관계 갈등까지 신고와 조사, 심의와 처분으로 이어지는 공식 절차에 의존하면서 학교의 사법화가 심화되고 있다고 지적했다.

다만 경미사안 기준을 충족했다고 해서 실제 피해 정도가 가볍거나 심의 요구가 불필요했다고 단정할 수는 없다. 학교폭력 대책을 마련하기 위해서는 심의 건수뿐만 아니라 사건의 유형과 처리 결과를 파악할 수 있는 데이터가 뒷받침되어야 한다는 지적이 나온다. 정확한 데이터 수집을 통한 정책 보완이 시급한 상황이다.