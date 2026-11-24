전국학교비정규직연대회의와 시민단체가 24일 국회 앞에서 108배를 하며 지방교육재정교부금법 개악 반대와 교육공무직 처우 개선을 요구하는 집중 투쟁에 나섰다.

전국학교비정규직연대회의 와 시민사회단체들은 24일 오후 서울 여의도 국회 앞에서 ' 2026 지방교육재정 개악 대응 긴급행동'의 일환으로 108배 투쟁 을 벌였다. 이들은 정부와 국회가 추진 중인 지방교육재정교부금법 개악안을 저지하고, 교육공무직 의 차별 해소를 요구하며 강경 대응에 나섰다.

지방교육재정교부금법 개악안 배경과 문제점

지방교육재정교부금은 정부가 전국 시도교육청에 배정하는 핵심 교육 예산으로, 기존에는 내국세의 20.79%를 교육청 몫으로 자동으로 배정해 왔다. 그러나 정부는 지난 8월 55년 만에 존재해 온 이 배정 방식을 폐지하는 개편안을 발표했다. 새 개편안에 따르면 전년도 교부금에 최근 3년 평균 경상성장률과 학령인구 감소율이 반영되어 예산이 결정된다.

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교육계는 이 같은 개편안이 미래 교육 수요에 대응할 수 있는 예산 확보를 어렵게 만들 것으로 우려하고 있다. 특히 인공지능(AI) 교육 전환 등 새로운 교육 환경에 대응하기에는 예산이 턱없이 부족하며, 경제성장률보다 인건비와 시설유지비 등 고정비의 증가율이 더 클 경우 순수 교육 사업비와 각종 복지 예산이 줄어들 수밖에 없다는 것이다.

학비연대회의의 우려와 요구사항

전국학교비정규직연대회의는 급식 지원, 돌봄교실 운영, 학생 상담 등을 담당하는 학교 노동자의 인력과 처우가 곧 교육복지의 질을 결정한다고 강조했다. 따라서 이번 교부금 개편이 교육재정의 안정성을 약화시키고 학교 인력 및 처우 개선 재원을 축소시킬 가능성이 있다고 강력히 비판했다.

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학비연대회의는 9월 7일부터 '2026 지방교육재정 개편 대응 긴급행동'을, 11월 16일부터 자체적으로 국회 앞 농성을 이어오며 정부의 일방적인 법안 처리를 저지해 왔다. 이들은 오는 30일 열리는 국회 교육위원회 법안심사소위에서 합의안 없이 졸속으로 법안이 처리될 상황이라고 주장했다.

국회의원 공백과 법정 대립 양상

24일 투쟁 현장에는 학비연대회의 활동가 50여명과 시민사회단체 관계자들이 모여 구호를 외쳤다. 체감온도 영하 3도의 혹한 속에서도 참가자들은 약 40분에 걸쳐 108배를 수행했고, 손끝은 붉게 얼어붙었다. 참여자들은 '학교비정규직 총파업으로 지방교육재정 지켜내자', '정부와 국회는 지방교육재정교부금 개악 중단하라' 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 정부의 책임을 추궁했다.

이들은 연말 법안 처리와 예산안 처리를 위한 국회 일정이 임박한 시점을 노려 시민사회와 학교 현장의 강한 의지를 보여주기 위해 집중적으로 행동에 나섰다. 학비연대회의는 다음 달 2일 국회 본회의 등을 앞두고 오는 27일 총파업을 준비 중이라고 밝혔다.