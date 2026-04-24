학교에서 사라지는 경험…소풍·운동회마저 ‘금지 목록’

안전사고 책임과 학부모 민원 증가로 학교의 교과 외 활동이 축소되면서 학생들의 경험의 평등이 위협받고 있다. 소풍, 생일파티, 운동회 등 학교의 전통적인 활동들이 점차 사라지고 있으며, 학교는 법적 책임 회피를 위해 ‘아무것도 하지 않는 것’을 선택하고 있다.

최근 학교 현장에서 학생들의 다양한 활동들이 축소되거나 금지되는 현상이 심화되고 있다. 서울 성동구의 초등학교 3학년 자녀를 둔 김모(42)씨는 학교가 안전사고 책임과 학부모 민원 을 이유로 교과 외 스포츠 활동을 전면 금지하면서 사설 축구 아카데미를 알아보고 있다.

과거 점심시간과 방과 후 운동장에서 친구들과 축구하는 것을 좋아했던 아이였지만, 이제는 학교에서 그러한 경험을 할 수 없게 된 것이다. 축구뿐만 아니라 소풍, 생일파티, 운동회 등 학교의 전통적인 활동들이 점차 사라지고 있다. 학교와 교사에 대한 학부모의 고소·고발이 일상화되면서 학교는 법적 책임 회피를 위해 ‘아무것도 하지 않는 것’을 선택하고 있다. 전문가들은 이러한 현상이 공교육이 학생에게 보장해온 경험의 평등을 무너뜨릴 수 있다고 우려한다.

전국적으로 초등학교의 교과 외 스포츠 활동 금지 비율이 증가하고 있다. 교육부와 각 시도교육청이 천하람 개혁신당 의원실에 제출한 자료에 따르면, 지난해 전국 초등학교 5920곳 중 287곳(4.85%)이 교과 시간 외 축구·야구 등 스포츠 활동을 금지하고 있다. 특히 서울은 605곳 중 101곳(16.69%), 부산은 303곳 중 105곳(34.65%)에 달했다. 안전사고 위험과 주민 소음 민원이 주요 원인으로 지목되고 있다.

이러한 금지 조치는 학생들 간의 사적 관계와 경쟁 경험 자체를 제한하는 방향으로 확대되고 있다. 일부 초등학교에서는 생일파티를 자제해달라는 가정통신문을 발송하여 논란이 되기도 했다. 특정 친구만 초대하는 일이 따돌림 시비로 번져 학폭위에 신고되는 사례가 잇따르자 갈등을 예방하겠다는 취지였다. 또한, 승부를 가리지 않는 무승부 운동회를 열거나, 상을 받지 못하는 아이가 위축된다는 이유로 시상식을 생략하는 학교도 늘고 있다.

학교 밖 활동 축소는 현장체험학습을 통해서도 뚜렷하게 드러난다. 서울 지역 초등학교의 1일형 현장체험학습 실시 학교는 2023년 598곳(98.8%)에서 2025년 309곳(51.1%)으로 2년 만에 반토막 났다. 전교조 실태조사에서도 모든 형태의 현장체험학습을 사실상 중단했다는 응답이 7.2%에 달했다. 학교 행사가 도미노처럼 취소되는 배경에는 학부모 민원과 고소·고발의 일상화가 자리 잡고 있다.

서울의 한 중학교 담임교사는 과거에는 항의 전화를 하는 정도였지만, 이제는 교사와 학교를 상대로 한 고소·고발로 이어진다고 토로했다. 소풍 중 사고가 발생하면 인솔 교사가 법정에 서야 하는 현실 때문에 학교는 안전을 위해 활동을 축소할 수밖에 없다는 것이다. 이러한 상황에서 교사와 학교는 위축되고, ‘금지 목록’은 계속 늘어나고 있다. 심지어 민원이나 소송이 없었음에도 선제적으로 활동을 줄이는 학교도 적지 않다.

체험학습이나 스포츠 활동 여부는 학교장의 재량이지만, 모든 책임이 개별 학교로 돌아오는 구조에서 재량은 사실상 ‘하지 않을 재량’으로 기울 수밖에 없다. 전문가들은 학교 활동이 점차 사라지면 그 공백을 아이들과 개별 가정이 떠안을 수밖에 없다고 지적한다. 여유 있는 가정은 사설 클럽에 아이를 보내거나 주말마다 부모가 직접 데리고 다니지만, 시간적·경제적 여유나 정보가 부족한 가정의 아이들은 이러한 경험에서 소외될 수밖에 없다. 따라서 학교와 학부모, 지역사회가 함께 책임을 나누는 공감대를 형성하고, 교사에게 모든 법적 책임을 지우는 구조를 개선해야 한다.

일부 시도교육청은 학생·학부모·교사가 함께 책임을 나눠 지겠다고 약속하는 ‘학교문화 책임규약’을 운영 중이다





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