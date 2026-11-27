전국학교비정규직연대회의가 2026년 11월 27일 서울에서 총파업을 진행했습니다. 기본급 10만5천원 인상과 임금 차별 철폐를 요구하는 주요 요구사항과 파업으로 인한 교육 현장 변화 등을 다룹니다.

전국 학교비정규직 연대회의가 저임금 구조 철폐와 정규직 임금차별 근절을 촉구하고자 2026년 11월 27일 하루 총파업 에 나섰다. 전국교육공무직본부, 전국여성노동조합, 전국 학교비정규직 노동조합으로 구성된 이 단체는 이날 서울 곳곳에서 파업 대회를 열고 정부와 교육 당국에 즉각적인 조치를 요구했다.

연대회의 핵심 요구사항과 파업 진행 배경

전국학교비정규직연대회의는 이번 파업을 통해 지방교육재정교부금 개편 중단을 촉구하며, 교육복지 예산 확대와 학교 비정규직 차별 철폐를 핵심 요구사항으로 내세웠다. 또한 합리적인 임금체계 마련과 학교급식법 개정에 따른 인력 충원 예산 확보를 명확히 요청했다.

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임금 교섭과 관련하여 연대회의는 기본급 10만 5천원 인상, 정기 상여금 연 100만 원 인상, 직무 보조비 신설, 상시 직종에 대한 직무 수당 신설 등을 구체적으로 제시했다. 이러한 요구는 현재 학교 현장에서 비정규직 노동자들이 겪고 있는 열악한 보상 체계와 구조적 불평등을 해소하기 위한 것이다.

민태호 위원장의 강한 비판과 보호 체계 요구

발언에 나선 민태호 전국학교비정규직노동조합 위원장은 학교 비정규직 노동자들이 모든 학생이 같은 출발선에 설 수 있도록 불평등을 막는 방파제 역할을 해왔다고 강조했다. 그는 성과급 6억에서 7억 원을 받는 초과 세수 시대에 자신들에게 돌아온 보상이 무엇인지 강하게 묻며, 현재의 보상 체계가 부당함을 지적했다.

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민 태호 위원장은 폭언과 악성 민원으로부터 학교 비정규직을 지키는 보호 체계 구축을 요구했다. 또한 교육부에 현장에서 쓸 수 있는 표준 매뉴얼을 마련할 것을 촉구했다. 이는 비정규직 노동자들이 업무 수행 중 겪는 인권 침해와 안전 위협에 대한 실질적인 해결책을 원하는 움직임이다.

교육 현장 대체 조치와 미래 교육에 대한 성명

전국 학교 비정규직 노동자들의 파업으로 교육 당국은 긴급 대체 조치를 시행 중이다. 학생들을 위한 빵과 우유 등 대체식을 제공하고 있으며, 돌봄 서비스는 대체 프로그램을 마련하여 지원하고 있다. 특수교육의 경우 학교별 상황에 따라 단축 수업 등을 실시하는 등 현장 대응에 들어갔다.

전국학교비정규직연대회의는 성명서를 통해 진정한 미래 교육은 화려한 구호나 책상 위 숫자가 아니라고 밝혔다. 그들은 오늘 학교에서 아이들이 마주하는 따뜻한 밥 한 끼, 안전한 돌봄, 그리고 차별 없는 배움터에서 진정한 교육이 시작된다고 강조했다. 이는 교육의 본질이 인적 자원과 환경에서 비롯됨을 역설하는 주장이다.

청와대 인근 집회와 파업 행진의 의미

전국여성노동조합 주최로 열린 총파업 대회는 청와대 사랑채 인근에서도 진행되었다. 전국학교비정규직노동조합원들은 11월 27일 서울 여의도공원 인근에서 총파업 대회를 마친 뒤 행진했다. 이러한 행진은 교육 정책 결정권자들이 비정규직 노동자들의 요구를 외면하지 않도록 정치적 압력을 가하려는 의도로 해석된다.

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이번 파업은 단순한 임금 인상을 넘어, 학교 교육의 질을 결정하는 비정규직 노동자의 권리와 존엄성을 확립하려는 사회 운동으로 확장되고 있다. 교육 당국이 대체 조치를 취하는 동안, 연대회의는 정부의 공식적인 교섭 제안과 함께 구조적 개혁 약속을 받고 있다.