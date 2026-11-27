학교비정규직노동자 2만명이 여의대로에서 총파업 대회를 열어 교육복지 예산 확대와 고용 차별 해소를 요구했다. 학생 수 감소로 인한 교부금 축소가 적정하지 않음을 비판하며 실증적 데이터를 제시했다.

전국학교비정규직노동자 총파업 대회가 27일 오후 서울 영등포구 여의대로 일대에서 열려 학교 비정규직 노동자들의 목소리가 힘차게 터져 나왔다. 전국학교비정규직노동조합 소속 조합원들을 포함한 약 2만명의 참석자들이 분홍색 조끼를 입고 거리로 나섰으며, 이들은 고용 불안과 임금 격차 등 오랜 동안 누적되어 온 차별 문제를 해결할 것을 정부에 강력히 요구했다.

이번 행사의 핵심 주장은 학생 수 감소가 학교 행정 유지와 교육복지 수요 증가를 정당화하지 않는다는 점이다. 전국학교비정규직노동조합은 학생이 줄어도 학교 건물의 급식실 공간이나 화장실 변기 수는 줄어들지 않는다며, 오히려 돌봄과 방과후 교육 등 교육복지 수요가 지속적으로 늘어나고 있다고 설명했다. 이에 따라 정부는 학령인구 감소만을 근거로 지방교육재정교부금 축소를 추진하는 정책이 현실과 동떨어져 있음을 노조는 지적했다.

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기간제 족쇄와 열악한 근로 환경

교내 비정규직이라는 이름 아래 묶인 다양한 직무 종사자들은 서로 다른 업무 형태에도 불구하고 공통적으로 겪는 설움과 고용의 불확실성을 공유했다. 초등 스포츠강사인 윤홍준 씨는 15년째 1년짜리 기간제 계약이라는 족쇄에 묶여 있으며, 학생에게 '내년에 또 봐요'라는 인사를 받고 '선생님은 내년에 못 올지도 모른다'고 답해야 하는 현실에 좌절감을 표명했다.

젊은 세대 비정규직 노동자들의 경우도 사정은 마찬가지였다. 4년차로 재직 중인 조리 실무사 김현찬 씨(24세)는 월급이 220만원에 불과해 미래를 계획하기에 턱없이 부족하다고 호소했다. 그는 학교가 청년들이 떠나는 장소가 아니라, 찾아오고 오래 일할 수 있는 좋은 일자리가 되기를 희망하며 현재의 낮은 임금이 청년 인력 유출의 주원인임을 강조했다.

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직무별 차별과 특수수당 박탈

근속 연수가 쌓일수록 공무직과의 임금 격차는 더욱 벌어지는 구조적 모순도 심각한 문제로 지적되었다. 정용진 전국학교비정규직노동조합 인천지부 사서 분과장은 공무직 사서만 사서 특수 업무수당을 받지 못하는 것이 명백한 차별임을 주장하며 손팻말을 들고 시위에 참여했다. 이는 단순한 임금 문제를 넘어 직무의 내용과 책임이 유사함에도 불구하고 고용 형태에 따라 불합리한 차이가 발생하는 제도적 허점을 드러내는 대목이다.

환경미화 노동자, 돌봄 전담사, 공무직 사서, 급식실 조리 실무사, 스포츠 강사 등 다양한 분야의 비정규직들이 한자리에 모인 이유는 이러한 직무별, 유형별 차별이 학교 현장 전반에 만연해 있기 때문이다. 이들은 연차가 쌓여도 고용 불안이 해소되지 않으며, 오히려 경력 단절 위험에 노출되어 있어 안정적인 경력 축적이 불가능한 현실을 개선해야 한다고 목소리를 높였다.

예산 확보 및 생계 대책 요구

참석자들은 흐릿한 하늘 아래 아스팔트에 앉아 분홍색, 파란색 주먹이 그려진 손팻말을 들고 구체적인 정책 개선을 요구했다. 노조는 학교급식법 개정에 맞춘 인력 충원 예산 확보를 최우선 순위로 제시했으며, 이는 급식 품질 관리를 위해 필요한 인원을 정규적 수준으로 유지하기 위한 필수 조건으로 작용한다. 또한 방학 중 비근무 기간 중에도 비근무자들의 생계가 유지될 수 있도록 대책을 마련할 것을 명시적으로 요구했다.

학생과 학교의 변화에 맞춰 교육 인프라와 인력을 어떻게 유지하느냐는 미래 교육 정책의 방향성을 가늠하는 중요한 기준이 된다. 학교비정규직노동자들은 정부의 교육복지 예산 확대와 함께 지방교육재정교부금 개편 중단을 촉구하고 있으며, 이는 단순한 노동자 권리 신장을 넘어 학교 교육의 질적 유지와 직결된 사안이다. 전국학교비정규직노동자 총파업 대회는 이러한 요구사항이 정책 반영될 때까지 끈질기게 투쟁할 것임을 재차 확인시키는 행사였다.