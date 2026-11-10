학교급식법 적정인력 기준 논란, 노조와 진보당 전면 재검토 촉구

전국학교비정규직노동조합과 정혜경 의원은 교육부 연구용역 결과를 비판하며 학교급식 적정인력 전면 재검토와 예산 확보를 촉구하고 있다.

전국학교비정규직노동조합 과 진보당 정혜경 의원 은 2026년 11월 10일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 교육부 의 학교급식실 적정인력기준 연구용역 중간결과를 강력히 비판했다. 이들은 현행 기준과 큰 차이가 없는 인력 배치는 급식노동자의 고강도 노동과 산업재해 위험을 해소할 수 없다며 연구용역의 전면 재검토를 즉각 촉구했다.

전국학교비정규직노동조합 민태호 위원장은 실질적인 인력 확충 방안 마련이 선행되지 않을 경우, 연구용역 폐기 투쟁에 나서겠다고 엄포를 놓았다. 이번 문제는 지난 2026년 1월 29일 국회를 통과한 학교급식법 개정안과 직접적으로 연결되어 있으며, 해당 법안은 학교급식 노동자의 만성적인 인력 부족과 고강도 노동, 산업재해 문제 개선을 위해 적정인력 배치기준 마련을 의무화하고 있다.

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적정인력 기준 완화 논란과 노사협의 부재

지난 2026년 10월 28일 공개된 연구용역 중간결과는 조리종사자 1인당 적정 식수인원을 초등학교 93명, 중·고등학교 및 특수학교 90명으로 제시했다. 이는 기존 급식종사자 1인당 식수 기준인 94.3명과 비교했을 때, 초등학교는 1.3명, 중·고등학교는 4.3명만 줄이는 매우 미미한 조정 수준이다. 민태호 위원장은 이는 현행과 큰 차이가 없는 수준으로, 급식노동자의 노동강도를 낮추거나 안전을 보장하기에는 충분치 않다고 지적했다.

특히 연구 과정에서 교육부 장관이 약속한 노사협의 과정이 제대로 이행되지 않았다고 비판했다. 민 위원장은 2026년 7월 교육청들과 진행한 중간보고서보다도 후퇴한 결과가 나왔으며, 단 3개월 만에 기준이 더 느슨해졌다고 밝혔다. 이는 입법부의 명령인 학교급식법 개정안이 무상급식에 청춘을 바친 동료들의 희생과 안전을 위한 국가의 책임 이행임을 무시하는 행위라고 주장한다.

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극심한 산재율과 연구결과 반영 안 된 현실

연구용역 추진 과정에서의 핵심 쟁점은 급식노동자의 열악한 근무 현실이 산술식 등 공식 결과에 제대로 반영되지 않았다는 점이다. 연구 대상 급식노동자 중 97.3%가 근골격계 증상을 겪고 있으며, 80.4%가 업무강도가 높다고 응답했다. 또한 65.8%가 인력 부족을 호소했고, 56.1%는 휴게시간을 제대로 사용하지 못하는 것으로 나타났다.

정혜경 진보당 의원은 이러한 데이터가 산식 어디에도 들어가지 않았다고 지적하며, 학교급식실의 산업재해 발생률이 전체 산업 평균인 0.67%의 다섯 배에 달하는 3.7%에 이른다는 점을 강조했다. 전국 평균에 맞춘 인력기준은 실제로는 다섯 배의 높은 산재율을 전국 어디에서나 고르게 유지하겠다는 것과 다를 바 없다고 비판했다.

법적 책임 인정과 향후 대책 및 투쟁 방향

전국학교비정규직노동조합은 2026년 9월 8일 조리흄 발암 위험성 예측이 가능했음에도 환기시설 개선 등 안전배려의무를 다하지 않아 발생한 폐암 산업재해 피해자 9명의 손해배상청구소송에서 법원이 지자체의 배상 책임을 전부 인정한 사실을 인용했다. 이는 기존 악순환이 국가에 의해 정당화되지 않도록 하기 위한 중요한 법적 근거로 작용한다.

노조와 정 의원은 이번 연구용역이 입법부를 유명무실하게 만드는 국회 무력화이자 민주주의 유린행위라며, 책임자에 대한 철저한 감찰과 감사, 징계와 문책을 요구했다. 이들은 교육부에게 연구용역 중간결과 폐기와 연구 방향 전면 수정을 요구하고, 2027년 7월 1일부터 적정인력 충원이 이뤄질 수 있도록 2026년 말 국회에서 관련 예산을 반드시 편성하라고 촉구했다.

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중간결과가 확정될 경우, 이는 급식 노동자를 병들게 해온 기존 구조를 국가가 승인하는 꼴이 된다고 경고했다. 전국학교비정규직노동조합은 학교급식법 개정의 취지를 되찾기 위해 2027년 7월 1일 적정인력 충원 실현을 목표로 전면적인 투쟁에 돌입할 계획임을 재확인했다.