학교 밖 청소년 3명 중 1명, 심리·정신적 문제로 학업 중단…정신건강 지원 강화

2025 학교 밖 청소년 실태조사 결과 발표. 심리·정신적 문제로 학업을 중단하는 청소년이 증가하고 있으며, 진로에 대한 불안감도 높은 것으로 나타남. 여성가족부는 심리 상담 및 진로 지원을 강화할 계획.

원민경 여성가족부 장관은 지난 14일 서울 도봉구 소재 학교 밖 청소년 지원센터를 방문하여 운영 현황을 점검하고, 학교 밖 청소년 지원 정책 발전에 대한 심도 깊은 논의를 진행했다. 여성가족부 는 26일 발표한 ‘2025 학교 밖 청소년 실태조사 ’ 결과를 통해 학교 밖 청소년 들이 겪는 어려움과 변화하는 요구에 대한 면밀한 분석을 제시했다.

이 조사는 ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’에 근거하여 2년마다 실시되며, 이번 조사에는 총 2811명의 학교 밖 청소년이 참여했다. 조사 결과, 학교를 중퇴한 주요 원인으로 심리적, 정신적인 어려움이 32.4%를 차지하며 가장 높은 비중을 보였다. 이는 ‘다른 곳에서 원하는 것을 배우고 싶어서’(25.2%)와 ‘부모님의 권유’(22.4%)에 비해 월등히 높은 수치이다. 특히 심리·정신적 문제로 인한 학교 중퇴는 꾸준히 증가하는 추세로, 2018년 17.8%, 2021년 23.0%, 2023년 31.4%로 매 조사마다 높은 증가율을 기록하고 있다.

정신 건강 상태는 소폭 개선되었지만, 여전히 우려스러운 수준이다. 최근 2주 동안 일상생활에 지장을 줄 정도의 우울감을 느낀 청소년은 31.1%였으며, 이는 2023년 32.5%에 비해 소폭 감소한 수치이다. 그러나 최근 1년 동안 자해를 시도한 청소년은 16.2%, 자살을 생각하거나 시도한 청소년은 각각 21.1%, 7.8%에 달하는 것으로 나타났다. 은둔 경험이 있는 학교 밖 청소년은 35.1%로 2023년(42.6%)보다 감소했지만, 여전히 상당수의 청소년이 사회적으로 고립된 채 어려움을 겪고 있음을 보여준다.

은둔에서 벗어나는 데 가장 큰 영향을 미친 요인은 ‘학교 밖 청소년 지원센터, 청소년 상담 복지센터 등 지원 서비스 이용’(29.7%)과 ‘더 이상 집에만 있을 수 없다는 생각’(22.1%)이었다. 학교 밖 청소년들은 학업에 대한 의지는 높지만, 진로에 대한 불안감을 크게 느끼고 있다. 전체 응답자의 70.7%가 학교를 그만둘 당시 검정고시 준비를 계획하고 있었으며, 이는 2023년에 비해 1.2%p 증가한 수치이다. 대학 진학을 준비하는 청소년도 6.1%p 증가했다.

그러나 향후 진로 계획을 묻는 질문에 ‘진로를 결정하지 못했다’고 답한 청소년이 31.4%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이들이 진로 설정에 어려움을 겪는 주된 이유는 ‘진로 계획을 어떻게 세워야 할지 모르겠다’(42.4%), ‘자신의 진로 적성을 알지 못한다’(41.2%), ‘진로에 대해 생각하면 불안하고 답답하다’(40.9%) 등이었다. 학교를 중퇴한 후 가장 큰 어려움으로 ‘진로 찾기 어려움’을 꼽은 청소년이 26.9%에 달했다. 이에 여성가족부는 학교 밖 청소년의 심리적, 정서적 위기 상황에 적극적으로 대응하기 위해 청소년 상담 복지센터 등 전문 기관과의 연계를 강화하고, 심리 상담 지원을 확대할 계획이다.

또한, 진로 관련 어려움을 겪는 청소년들에게는 진로 역량 진단 프로그램을 제공하고, 맞춤형 진로 탐색 및 설계 프로그램을 연계할 예정이다. 윤세진 여성가족부 청소년정책관은 브리핑에서 “전국 222개의 학교 밖 청소년 지원센터에서 상담, 교육, 직업 체험 등 다양한 맞춤형 서비스를 제공하고 있으며, 학력 취득을 희망하는 청소년들을 위해 검정고시 대비반 운영, 학습 멘토링, 인터넷 강의 및 교재 지원 등을 아끼지 않고 있다. 올해부터는 수능 모의평가 응시료 지원도 새롭게 시작할 것”이라고 밝혔다.

원민경 여성가족부 장관은 “학교 밖 청소년들이 여전히 정서적인 어려움과 진로에 대한 불안감을 느끼고 있는 만큼, 마음 건강을 회복하고 학업과 진로를 체계적으로 설계할 수 있도록 지원을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 강조했다





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