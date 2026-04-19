학교 밖 아이들의 해방구, 숲에서 ‘봄 탐험대’를 꾸리다

초등학교 교사직을 그만둔 후, 자연 속에서 아이들과 함께 뛰놀며 배우는 ‘자연 수업’을 진행하고 있습니다. 벚꽃이 흩날리는 봄날, 아이들과 함께 숲으로 떠나 오감을 열고 세상의 단어를 채집하는 특별한 경험을 나눕니다.

2011년 초등학교 교직을 내려놓은 후, 저는 교실 밖 다양한 현장에서 아이들과 호흡하며 교육 이야기를 펼쳐가고 있습니다. 교직에 몸담았던 시간 동안, 마음 아파하는 아이들을 숱하게 마주했습니다. 해가 거듭될수록 교실 안에서 얌전히 앉아 있지 못하고 불안하게 돌아다니는 아이, 거친 소리를 내며 좌절감을 표출하는 아이, 하루 종일 침묵 속에서 바닥만을 응시하는 아이들이 점차 늘어나는 현실에 깊은 고민에 빠졌습니다. 이러한 현상의 근원을 탐색하던 중, 에리히 프롬의 ‘아이들이 마음껏 놀지 못한 것에 대한 복수’라는 구절을 접하고 깊은 공감을 느꼈습니다. 아이들이 학교 운동장에서도 제대로 뛰어놀지 못하는 현실에 대한 안타까움이 컸기 때문입니다. ‘그렇다면 어떻게 아이들이 진정으로 마음껏 놀 수 있도록 도울 것인가?’라는 질문은 곧 ‘자연에서의 수업’이라는 새로운 교육 방식에 대한 모색으로 이어졌습니다.

제 삶에서 자연은 늘 훌륭한 스승이자 안식처였기에, 아이들이 자연 속에서 자유롭게 움직이고 뛰어놀 상상에 마음이 설렜습니다. 마침 아름다운 봄이 찾아온 계절, 저는 개인 인스타그램을 통해 ‘봄 탐험대 모집’이라는 이름으로 아이들을 모집하기 시작했습니다. 제 셋째 아이를 포함하여 1학년부터 4학년까지 총 8명의 아이들이 제 제안에 응해주었습니다. 하교 후, 저는 아이들과 함께 학교 근처의 백사실 계곡으로 향했습니다. 산으로 오르는 길, 바람에 흔들리는 벚나무 가지에서는 벚꽃이 마치 비처럼 쏟아져 내렸습니다. 아이들은 ‘우와!’ 탄성을 지르며 입을 다물지 못했습니다. 저는 설렘으로 가득 찬 아이들의 눈빛을 바라보며 벚나무 아래 둥글게 모여 앉아 ‘단어 채집장’이라는 이름의 노트를 나누어주었습니다. 그리고 간단한 퀴즈를 냈습니다. ‘봄은 왜 봄일까요?’ 제가 눈을 동그랗게 뜨고 질문하자, 아이들은 둥지 속 아기 새들처럼 일제히 입을 벌리며 대답했습니다. ‘아! 보옴!’ ‘보니까요!’ ‘맞아요. 오늘 우리는 새롭게 보게 된 것, 숲 속에서 들려오는 소리 등을 이 노트에 기록해 볼 거예요. 마치 보물처럼 다양한 단어들을 채집해보는 것이죠.’ 저는 활동을 간단히 설명한 후 아이들과 함께 숲 속으로 발걸음을 옮겼습니다. 산기슭에 다다르자 맑은 계곡물이 흐르고, 개나리가 터널처럼 길 양쪽을 노랗게 물들이고 있었습니다. 전날과 당일 아침까지 내린 비 덕분에 숲은 더욱 짙고 선명한 향기와 색채를 뿜어내고 있었습니다. 아이들이 숲의 품으로 뛰어드는 모습은 그 어떤 풍경보다도 자연스럽고 아름다웠습니다. 숲에 들어선 아이들 중, 계곡을 건너던 하진이가 ‘저거 도롱뇽알 아니야?’라고 외쳤습니다. 아이들은 일제히 하진이가 가리키는 곳으로 모여 집중해서 바라보았습니다. 마치 물거품 같기도 하고, 작은 알 같기도 한 그것을 보던 아이들은 이내 흩어져 나비처럼 이리저리 팔랑거리며 다니기 시작했습니다. 그러다가 마치 꽃에 앉은 나비처럼 몸을 낮춰 작은 꽃이나 이끼를 관찰하거나, 귀를 기울여 소리에 집중하며 ‘단어 채집장’에 무언가를 기록했습니다. ‘오, 이건 뭐지?’, ‘이것 좀 봐!’라며 재잘거리는 아이들의 목소리는 봄비 내린 후 계곡물 소리처럼 맑고 경쾌하게 울려 퍼졌습니다. 얼마 후, 숲 속에는 ‘똑똑, 또르르르~’ 하는 소리가 울려 퍼졌습니다. 바로 딱따구리였습니다! 아이들은 마치 ‘얼음땡’ 놀이라도 한 것처럼 움직임을 멈추고 신비로운 소리에 귀를 기울였습니다. ‘푸르르’ 하며 새가 비에 젖은 깃털을 털며 나무 위로 날아오르는 소리도 들렸습니다. 아이들은 ‘단어 채집장’을 열어 부지런히 손을 움직여 그 순간들을 기록한 후, 다시 숲 속으로 흩어졌습니다. 곤충을 좋아하던 자림이는 확대경 등 다양한 관찰 도구를 가져와 줄지어 가는 개미들과 나무에 집을 짓고 사는 거미들을 유심히 관찰했습니다. 연제는 새끼손톱보다 작은 버섯들을 발견하고는 환호성을 질렀습니다. 한참 동안 목을 뒤로 젖히고 하늘을 바라보던 시경이는 제가 다가가자 ‘선생님, 여기서 나무를 바라보면 더 아름답지 않나요?’라며 쑥스럽게 웃었습니다. 시경이 옆에 서서 함께 하늘을 바라보니, 연둣빛 새순이 돋아난 나뭇가지 사이로 비치는 하늘이 너무나 아름다워 저 또한 감탄을 금치 못했습니다. 잠시 후, 저는 아이들을 불러 모아 ‘나무가 원하는 것’이라는 그림책을 읽어주었습니다. 책을 읽고 난 후, 숲 속에서 가장 마음에 드는 나무 옆에서 진짜 나무가 되어보자고 제안하자, 아이들은 노루새끼처럼 숲을 겅중겅중 뛰어다니며 나무들을 관찰했습니다. 리현이는 ‘이 나무는 진짜 사람 같아요!’라며 휘어진 나무의 줄기와 드러난 뿌리를 온몸으로 표현했습니다. 흥이 많은 가람이는 건너편 나무와 함께 춤을 추기 시작했습니다. 그 모습을 보며 깔깔 웃던 아이들은 서로 모였다 흩어졌다 하며 마음껏 숲을 뛰어다니다, 다시 벚꽃비를 맞으며 학교 앞으로 향했습니다. 학교 앞으로 돌아온 아이들과 저는, 숲 속에서 채집한 단어들을 모아 글과 시를 창작하는 활동을 이어갔습니다. 학교 앞 아늑한 공간으로 자리를 옮겨 탁자에 둘러앉아 ‘단어 채집장’을 펼쳤습니다. 숲 속에서 담아온 단어들을 이어 붙이며 자연스럽게 글이 되고 시가 되었습니다. 글과 함께 그림도 그렸습니다. 머리로 상상해서 쓰거나 그린 것이 아니라, 직접 몸으로 느끼고 체험한 것을 담은 글과 그림이라 더욱 생동감이 넘쳤습니다. 이처럼 아이들과 함께 숲 속에서 수업을 진행하며, 저는 몇 번이나 눈물이 왈칵할 정도로 깊은 행복감을 느꼈습니다. 자연 속에서 마음껏 뛰어노는 아이들을 바라보는 것만으로도 순수한 기쁨과 해방감이 밀려왔습니다. 아이들을 가르쳤던 학교에서의 시간이 떠올랐습니다. 저 역시 하루 종일 칠판 앞에서 수업을 하고 컴퓨터로 업무를 처리하는 것이 얼마나 답답하고 힘들었는지, 아이들은 오죽했을까 하는 생각이 들었습니다. 말과 글로 배우고 머리로 외워서 정답을 맞추는 방식이 아니라, 눈으로 보고, 향기를 맡고, 소리를 듣고, 피부로 느끼며 자유롭게 움직이는 수업에서 아이들은 즐거워했고, 몰입했습니다. 스마트폰이나 컴퓨터 게임 속 가상 현실이 아닌, 살아 움직이는 생생한 자연 속에서 주의 깊게 관찰하고, 기록하고 표현하는 아이들의 모습에서 저는 새로운 희망을 보았습니다. 앞으로 이어질 수업에서도 이 희망을 잘 키워나가고 싶습니다. 자연이라는 학교에서의 배움을 깊이 담고, 또 나누다 보면 더 많은 아이들을 품어 안을 수 있을 것이라는 믿음으로 말입니다. 덧붙이는 글: 본 기사는 개인 SNS와 브런치스토리에도 게재됩니다. 숲 속에서의 수업 이야기는 2주에 한 번씩 연재될 예정입니다. 이어지는 이야기가 궁금하시다면 ‘구독’을 눌러주세요





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