학교 밖 범죄 청소년 1만명 시대, 예방과 보호 방안 시급

범죄에 연루된 학교 밖 청소년이 1만 명을 넘어섰습니다. 성착취와 협박 등 취약한 환경에서 발생한 범죄 사례가 증가함에 따라 예방과 보호 시스템이 강화되어야 한다는 지적이 나옵니다.

범죄에 연루된 14세에서 18세 사이의 ' 학교 밖 청소년' 인원이 매년 1만 명을 상회하며 전체 범죄 청소년의 6명 중 1명가량을 차지하는 것으로 나타났다. 이러한 수치는 해당 연령대가 교육 시스템 외부에 머물며 사회의 보호망에서 소외되었을 때 발생할 수 있는 높은 범죄 노출 위험을 시사한다.

학교 밖 청소년은 초중고등학교에 취학하지 않았거나 중퇴한 청소년을 의미한다. 한국청소년정책연구원과 성평등가족부 등의 통계에 따르면, 이들 중 상당수가 외부의 협박이나 강요에 의해 범죄에 연루되거나 성착취의 피해자가 될 가능성이 높은 것으로 분석된다.

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학교 밖 청소년 범죄 현황 및 증가세

한국청소년정책연구원의 조사 자료에 따르면, 범죄에 연루된 학교 밖 청소년의 수는 지속적으로 증가하는 추세이다. 구체적으로 2023년에는 1만 1천 319명이었으며, 2024년에는 1만 663명, 지난해에는 1만 790명으로 매년 1만 명을 넘는 수치를 기록했다.

이러한 증가세는 단순한 범죄율 상승을 넘어, 교육과 보호 시스템의 사각지대에 있는 청소년들이 얼마나 취약한 상황에 처해 있는지를 보여준다. 특히 이들은 가족의 지지나 학교의 감독 없이 일상생활을 영위하다 보니 범죄의 표적이 되거나, 생계 유지 등을 이유로 불법적인 행위에 가담할 수밖에 없는 환경을 마주하게 된다.

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협박과 지원 결핍, 범죄의 유발 요인

가해자이면서 동시에 피해자인 경우가 적지 않다는 점이 이번 조사에서 드러난 핵심 사항이다. 설문 응답자 중 10.3%(9명)는 주변 사람으로부터 범행을 강요받거나 협박받는 어려움을 겪었다고 답했다. 또한 필요한 도움을 받을 수 있는 곳이 없다는 응답자는 33.3%(29명)에 달했다.

심층 면접에 참여한 한 청소년은 주변 또래들의 생활을 설명하며 휴대전화를 훔쳐 팔거나 불법 도박을 하는 모습을 목격했다고 밝혔다. 또 다른 청소년은 집을 나왔을 당시 집도 돈도 없어 아무것도 할 수 없는 막막한 심정을 호소하며, 이러한 경제적·정서적 빈곤이 범죄로 이어지는 경로를 드러냈다.

성착취 피해와 보호 시스템의 현실

성평등가족부와 한국여성인권진흥원이 발표한 '성착취 피해 아동·청소년 지원센터 2025년 연차보고서'에 따르면, 지난해 전국 17개 센터가 지원한 피해 아동 및 청소년은 1천 226명이었다. 이들 중 '폭행 및 갈취' 사례가 289건으로 11.6%를 차지했으며, '디지털 성범죄'가 280건으로 11.3%를 기록했다.

또한 '길들이기' 범죄가 206건으로 8.3%를 차지하는 등 다양한 형태의 폭력과 착취가 발견되었다. 성평등가족부가 발표한 '2025년 학교 밖 청소년 실태조사'에서는 응답자의 45.3%가 학교를 그만둘 당시 학교밖청소년지원센터 정보를 제공받은 적이 없다고 답해, 초기 개입의 부재가 우려된다.

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경찰과 기관의 연계 및 지원 방안

이에 경찰청은 학교전담경찰관(SPO)을 통해 학교 및 가정 밖 청소년을 발견할 경우 상담, 보호, 의료, 자립 지원기관으로 연결하고 있다. 올해 기준 SPO 정원은 1천 127명으로, 1인당 평균 10.6개 학교를 담당하는 한계에도 불구하고 학교 밖 청소년 지원센터 연계 건수는 1천 469건으로 집계되었다.

한국청소년정책연구원 연구진은 청소년이 가해자이자 피해자가 될 수 있다는 점에 주목해야 한다며, 경제적 지원과 관계 형성 지원을 통해 사전에 비행을 예방해야 한다고 제언했다. 특히 사안이 중대하거나 재범 위험이 높은 청소년은 집중 면담 대상으로 지정되어 3개월간 관리되며 월 1회 이상 대면 면담을 통해 지속적인 모니터링이 이루어지고 있다.