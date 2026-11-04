하킴 제프리스, 민주당 압승으로 첫 흑인 하원의장 가능성

민주당의 미국 중간선거 압승으로 하킴 제프리스 원내대표가 역사상 첫 흑인 하원의장으로 선출될 가능성이 높아졌다. 제프리스의 배경과 향후 입법 과제, 그리고 민주당 내 지지를 살펴본다.

미국 민주당 의 3일 중간선거에서의 확실한 승리는 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표가 미국 역사상 첫 흑인 하원의장에 오를 가능성을 크게 높였다. 로이터통신은 4일 이를 보도하며 제프리스의 하원의장 선출 가능성이 현실화되고 있다고 전했다.

제프리스, 첫 흑인 하원의장 후보로 부상

하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 오는 1월 실시될 하원의장 선거에서 압도적인 지지로 선출될 것으로 예상된다. 만약 그가 하원의장에 오르게 되면, 그는 미국 의회 역사상 처음으로 흑인이 이 자리에 오른다. 이는 1870년 조지프 레이니가 최초의 흑인 연방 하원의원으로 선출된 지 157년 만에 달성되는里程碑적인 성과이다.

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하원의장의 막강한 권한과 정치사적 의미

하원의장은 435명으로 구성된 연방 하원의 수장으로, 법안 상정과 표결 여부를 결정하며 의회 입법 과정에 막강한 영향력을 행사한다. 대통령직 승계 서열에서도 부통령에 이어 2위를 차지하는 등 미국 정치 시스템에서 핵심적인 역할을 수행한다. 제프리스가 이 자리에 오르면 흑인 정치인의 의회 진출 역사에 또 하나의 이정표를 세우게 된다.

당내 강력한 지지와 경쟁 후보 부재

민주당은 새로 선출된 하원의원들을 중심으로 이달 말 비공개 회의를 열어 내년 1월 실시될 하원의장 선거 후보를 결정할 예정이다. 복수의 민주당 관계자들은 로이터통신에 제프리스에게 실질적인 위협이 될 만한 인물은 없는 것으로 보인다고 전했다. 제프리스는 2022년 낸시 펠로시 전 하원의장의 뒤를 이어 민주당 하원 원내대표로 선출되며 미 의회 역사상 첫 흑인 원내대표라는 기록을 세운 바 있다.

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제프리스의 배경과 정치 경로는?

1970년 8월 4일 뉴욕 브루클린에서 태어난 제프리스는 사회복지사인 어머니와 약물 중독 상담사인 아버지 밑에서 성장했다. 빙햄턴대에서 정치학을 전공하고 조지타운대에서 공공정책 석사학위를 받은 뒤 뉴욕대 로스쿨을 졸업했다. 대형 로펌과 미디어 기업 비아콤, CBS방송 등에서 변호사로 일하다 정계에 입문했으며, 뉴욕주 하원의원을 거쳐 2013년 연방 하원에 진출했다.

입법 과제는? 당 내 조정과 공화당 협력

하원의장에 오르면 제프리스는 당 안팎의 복잡한 과제들을 해결해야 한다. 트럼프 행정부에 대한 조사와 견제를 주도하는 동시에 중도파와 진보파로 나뉜 민주당 내부의 목소리를 조율해야 하며, 공화당과의 협상도 피할 수 없다. 로이터는 연방정부 셧다운을 막기 위한 예산안 처리 등 초당적 협력을 통해 핵심 법안을 통과시키는 일을 제프리스가 주도해야 할 것이라고 지적했다. 2018년 중간선거에서 민주당이 하원 다수당을 탈환한 뒤 당 하원 지도부 서열 5위인 민주당 코커스 의장에 선출된 그는 빠르게 당 내 입지를 넓혔다.

독특한 연설 스타일과 대중적 인기

제프리스는 연설에서 성경 구절과 브루클린 출신 흑인 래퍼들의 가사를 인용하는 것으로 유명하다. 특유의 운율감 있는 표현을 활용해 메시지를 전달하는 능력은 그의 정치적 자산으로 꼽힌다. 2023년 1월 7일 공화당의 케빈 매카시가 하원의장으로 선출된 직후 연단에 올라 알파벳 A부터 Z까지 각 글자로 시작하는 문장을 이어가며 연설을 마무리한 바 있다. 이 연설 영상은 소셜미디어에서 큰 화제를 모았고, 제프리스는 이듬해 해당 연설을 바탕으로 삽화가 담긴 책 『민주주의의 ABC』를 출간했다.