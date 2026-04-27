하정우 수석, 부산 북구갑 보궐선거 여론조사서 35.5%로 1위…한동훈 전 대표와 박민식 전 장관에 앞서

2026년 6월 3일 부산 북구갑 보궐선거를 앞두고 실시된 여론조사에서 하정우 청와대 AI수석이 한동훈 전 국민의힘 대표와 박민식 전 국가보훈처 장관을 앞질렀다. 특히 적극 투표층에서는 하 수석이 압도적인 지지율을 보이며, 연령별·정치성향별로 세 후보의 경쟁 구도가 다양하게 나타났다.

2026년 6월 3일 부산 북구갑 보궐선거 를 앞두고 실시된 여론조사 에서 하정우 청와대 AI수석 이 35.5%의 지지율을 기록하며 한동훈 전 국민의힘 대표 (28.5%)와 박민식 전 국가보훈처 장관 (26.0%)을 앞질렀다.

특히 적극 투표층에서는 하 수석이 44.3%의 압도적인 지지율을 보이며 한 전 대표(24.8%)와 박 전 장관(24.6%)과의 격차를 오차 범위 밖으로 벌렸다. 이 조사는 휴대전화 가상번호(안심번호)를 활용한 무선 ARS(자동응답) 방식으로 진행되었으며, 응답률은 9.0%로 집계됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트였다.

연령별로 보면 40대에서 하 수석이 45.8%로 박 전 장관(25.4%)과 한 전 대표(20.9%)를 크게 앞섰으며, 50대에서도 36.2%를 기록하며 박 전 장관(29.2%)과 한 전 대표(24.6%)를 따돌렸다. 60대에서는 40.0%의 지지율을 보였지만, 20대와 30대에서는 세 후보의 지지율이 팽팽한 경쟁을 보였다. 20대에서는 하 수석 30.3%, 한 전 대표 28.3%, 박 전 장관 27.7%로, 30대에서는 한 전 대표 31.8%, 하 수석 30.6%, 박 전 장관 28.1%로 조사됐다. 70세 이상에서는 한 전 대표가 34.8%로 하 수석(28.7%)과 박 전 장관(27.0%)을 앞섰다. 정치성향별로 보면 중도층에서는 하 수석이 35.4%로 한 전 대표(28.4%)와 박 전 장관(21.7%)을 앞섰으며, 진보층에서는 하 수석이 70.0%로 압도적인 지지율을 보였지만, 보수층에서는 박 전 장관(42.2%)과 한 전 대표(38.4%)가 지지율을 양분했다.

이번 조사에서는 공정성 확보를 위해 문항에서 직책은 뺀 채 소속 정당과 이름만으로 진행되었으며, 표본은 2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·지역별 가중값을 산출했고 셀가중을 적용했다. 자세한 조사 개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다





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