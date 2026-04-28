하정우·전은수 사의 표명, 재보선 격전지 공천전 본격화…여야 치열한 공방 이어져

하정우 AI미래기획수석과 전은수 대변인이 청와대에 사의를 표명한 가운데, 6월 재보선에 부산 북구갑과 충남 아산 등에서 치열한 공천전이 예상됩니다. 민주당은 전략 공천으로 김용남 전 의원 등 인재를 영입하며 5파전 구도를 완성했고, 개혁신당까지 출마할 경우 6자 구도가 완성될 전망입니다. 한동훈 전 대표와 박민식 전 보훈부 장관 등도 출마를 선언하며 격전지가 예상되는 가운데, 국정조사 특위 청문회와 대북송금 사건, 쿠팡 개인정보 유출 수사 등 정치권의 주요 현안도 이어지고 있습니다.

하정우 AI미래기획수석과 전은수 대변인은 청와대에 사의를 표명한 것으로 알려졌는데요, 6월 재보선 에 각각 부산 북구갑과 충남 아산을 출마가 확실시되는데, 민주당은 내일 인재 영입식을 열고 전략 공천 신호탄을 쏠 예정입니다.

하 수석 출마가 예상되는 부산 북갑에는, 국민의힘 박민식 전 보훈부 장관과 무소속 한동훈 전 대표도 출사표를 던졌는데요. 격전지인 경기 평택을은 어제 민주당이 김용남 전 의원을 전략 공천하며 일단 5파전이 됐고, 개혁신당까지 나서면 6자 구도가 완성됩니다. 한때 '조국 저격수'로 불렸던 김용남 후보는 조국혁신당 조국 후보를 향해 사모펀드 의혹을 언급할수록 본인에게 불리할 거라고 날을 세웠고, 범여권 단일화는 처음부터 논의하진 않겠다며 신중한 입장을 보였습니다.

하남 갑에 전략 공천된 민주당 이광재 후보는 성과로 보답하겠다고 소감을 남겼는데, 같은 지역구였던 안철수 의원은, 분당 주민들이 환승 공천을 당했다고 비판하기도 했습니다. 당내에선 이제 지방선거 승리에 매진해야 한다는 주장과 당이 정치 검찰에 굴복한 것이라는 비판이 엇갈리고 있습니다. 정원오·오세훈, 두 후보의 행보도 전해주시죠. 정 후보는 시민이 원하는 건 세금이 아깝지 않은 행정이라며 오세훈 후보는 '낡은 프레임'에 갇혀 있다고 비판했습니다.

정원오 후보가 당선될 경우 '박원순 시즌2'가 될 거란 시민들의 우려도 따져보자며, 정책 토론도 제안했습니다. 그 빈틈을 개혁신당 조응천 후보가 파고들고 있는데요, 조 후보는 국회 출마 회견을 통해, 민주당은 경기도민을 잡아놓은 물고기 취급하고, 국민의힘은 대안이 될 수 없다며 지지를 호소했습니다. 민주당 정청래 대표, 전통시장 폭염 대책과 장애인 이동권 보장 등 '착붙 공약'을 추가로 발표한 가운데 국민의힘 장동혁 대표는 별도 현장 지원 없이 국회 일정 등을 소화합니다. 지금 국정조사 특위 청문회도 열리고 있죠?

대북송금 사건의 핵심 당사자인 김성태 전 쌍방울 회장이 출석한 가운데 여야의 치열한 공방이 이어지고 있습니다. 특위 활동은 다음 달 8일 끝나는데, 민주당은 국정조사를 통해 드러난 위법 행위에는 특검을 추진한다는 방침입니다. 미국 정부가 쿠팡의 개인정보 유출 수사에 대해 우리 정부에 문제를 제기한 것에 대해, 내정간섭이고 사법주권 침해라고 비판했습니다





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