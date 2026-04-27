하정우, 한동훈, 박민식 부산 북구갑 3파전 본격화…인천시장 선거는 박찬대 우세

하정우 AI미래기획수석의 부산 북구갑 보궐선거 출마, 한동훈 전 대표와 박민식 전 의원과의 경쟁, 인천시장 선거 박찬대 후보 우세, 대통령 국정수행 평가 및 정당 지지율 분석

하정우 AI미래기획수석이 부산 북구갑 보궐선거 출마를 위해 사의를 표명할 예정으로, 한동훈 전 국민의힘 대표와 박민식 전 의원과의 3파전이 예상됩니다. 뉴스토마토-미디어토마토 조사 결과, 하 수석은 35.5%의 지지율로 1위를 차지했으며, 한 전 대표는 28.5%, 박 전 의원은 26.0%를 기록했습니다.

특히 40대와 진보층에서 하 수석의 지지율이 높게 나타났습니다. 적극 투표층에서도 하 수석의 지지율은 44.3%로 가장 높았습니다. 한편, 국민의힘 내부에서는 무공천 또는 한 전 대표와의 단일화 주장이 제기되고 있지만, 북구갑 주민들은 단일화에 대해 반대 의견이 우세했습니다. 인천시장 선거에서는 박찬대 민주당 후보가 48.1%의 지지율로 유정복 국민의힘 후보(34.7%)를 오차범위 밖에서 앞서고 있습니다.

박 후보는 인천 서북권과 동부권에서 강세를 보였지만, 남부강화옹진군에서는 유 후보와 격차가 좁혀졌습니다. 전국적인 대통령 국정수행 평가에서는 긍정 평가가 62.2%로 우세했으며, 민주당 지지율은 51.3%, 국민의힘 지지율은 30.7%로 나타났습니다. 이러한 여론조사 결과는 다가오는 선거에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 부산 북구갑 보궐선거는 하정우 수석의 출마로 인해 더욱 뜨거운 경쟁이 예상되며, 인천시장 선거는 박찬대 후보의 우세 속에서 유정복 후보의 추격이 이어질 것으로 보입니다.

대통령 국정수행 평가와 정당 지지율은 향후 정치 지형에 중요한 변수로 작용할 것입니다. 이번 여론조사들은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 선거를 앞두고 각 후보들은 지지율을 높이기 위한 다양한 노력을 기울일 것으로 예상되며, 유권자들의 선택에 따라 선거 결과가 달라질 수 있습니다. 특히 부산 북구갑의 경우, 지역 토박이인 하 수석과 '만덕사람'을 자처하는 한 전 대표, 그리고 지역에서 두 번이나 당선된 박 전 의원의 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

인천시장 선거에서는 박찬대 후보의 민주당 지지 기반과 유정복 후보의 보수 지지 기반을 얼마나 확보하느냐가 승패를 가르는 중요한 요소가 될 것입니다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지율은 앞으로도 지속적으로 변화할 수 있으며, 이러한 변화는 선거 결과에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 유권자들은 각 후보들의 정책과 공약을 꼼꼼히 살펴보고, 자신의 판단에 따라 현명한 선택을 해야 할 것입니다. 이번 선거는 지역 주민들의 삶에 직접적인 영향을 미치는 중요한 결정이므로, 유권자들의 적극적인 참여가 필요합니다.

각 후보들은 유권자들의 목소리에 귀 기울이고, 지역 사회의 발전을 위한 비전을 제시해야 할 것입니다. 또한, 선거 과정에서 불법적인 행위가 발생하지 않도록 철저한 감시가 필요합니다. 깨끗하고 공정한 선거를 통해 유권자들의 의사가 제대로 반영될 수 있도록 노력해야 할 것입니다





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