하정우 AI미래기획수석, 부산 북구갑 보궐선거서 1위…한동훈·박민식과 3자 구도

6월 3일 지방선거와 함께 치러질 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서 하정우 청와대 AI미래기획수석이 35.5%의 지지를 받아 한동훈 전 국민의힘 대표(28.5%)와 박민식 전 국가보훈부 장관(26.0%)을 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다. 20~30대는 팽팽한 대결이 예상되지만, 40대 이상에서는 하정우 수석이 압도적인 지지를 얻었다. 적극 투표층에서도 하정우가 44.3%로 가장 높은 지지를 얻었다. 이번 보궐선거는 2026년 총선과 대선 전 정치 지형을 예측하는 중요한 지표로 주목받고 있다.

부산 북구갑 국회의원 보궐선거가 6월 3일 지방선거와 함께 치러질 예정인 가운데, 하정우 청와대 AI미래기획수석이 오차범위 내에서 가장 높은 지지를 받고 있다는 여론조사 결과가 27일 공개됐다.

이번 조사는 뉴스토마토가 의뢰해 지난 24일부터 25일까지 부산 북갑 선거구 거주 만 18세 이상 성인 802명을 대상으로 진행됐다. 조사 결과, 하정우 수석이 35.5%의 지지를 받아 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표(28.5%)와 국민의힘 소속 박민식 전 국가보훈부 장관(26.0%)을 앞섰다. 그 외 다른 인물에 대한 지지는 2.6%, 지지할 인물이 없다는 응답은 3.7%, 잘 모른다는 응답은 3.7%로 조사됐다. 부산 북갑은 전재수 민주당 의원의 지역구로, 전 의원의 부산시장 출마로 인해 국회의원 보궐선거가 확정됐다.

한 전 대표와 박 전 장관이 이미 출마를 선언한 상태이며, 하 수석은 이번 주 중 공식 출마를 선언할 예정이다. 연령별로 보면 20대와 30대에서는 팽팽한 대결 양상을 보였다. 20대에서는 하정우 30.3%, 한동훈 28.3%, 박민식 27.7%로 집계됐고, 30대에서는 하정우 30.6%, 한동훈 31.8%, 박민식 28.1%로 나타났다.

그러나 40대 이상 연령대에서는 하정우 수석이 압도적인 지지를 얻었다. 40대에서는 하정우 45.8%, 한동훈 20.9%, 박민식 25.4%로 조사됐고, 50대에서는 하정우 36.2%, 한동훈 24.6%, 박민식 29.2%, 60대에서는 하정우 40.0%, 한동훈 28.8%, 박민식 21.0%로 나타났다. 70세 이상에서는 한동훈 전 대표가 34.8%로 하정우(28.7%)를 앞섰다. 또한, 투표에 적극 참여하겠다는 적극 투표층에서는 하정우 44.3%, 한동훈 24.8%, 박민식 24.6%로 하정우 수석이 압도적인 지지를 얻었다.

이번 조사는 휴대전화 가상번호를 활용한 무선 ARS(자동응답) 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 9.0%였다. 조사 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 2026년 3월 말 행정안전부 발표 주민등록 인구 기준 셀가중 방식으로 성별·연령별·지역별 가중치를 부여해 오차를 보정했다. 이번 보궐선거는 지역별 정치 동향과 당내 갈등, 후보들의 정책 공약 등이 주목받을 것으로 예상되며, 특히 AI와 미래 기술 분야를 전문으로 하는 하정우 수석의 출마가 정치권의 이목을 집중시키고 있다.

한동훈 전 대표는 무소속 후보로 출마해 기존 정당 체계와의 차별화를 강조하고 있으며, 박민식 전 장관은 국민의힘 소속으로 당의 지지를 받는 등 각 후보들이 독자적인 전략을 펼치고 있다. 전문가들은 이번 보궐선거가 2026년 총선과 대선 전 정치 지형을 예측하는 중요한 지표가 될 것으로 분석하고 있다





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