하정우·한동훈, 부산 북갑 보궐선거 앞두고 SNS 공방전…'불법 선거개입' 논란 확산

하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관과 한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북갑 보궐선거를 앞두고 SNS에서 공방전을 벌이고 있다. 한 전 대표는 하 전 수석이 이재명 대통령의 지시로 출마했다고 주장하며 불법 선거개입 가능성을 제기했다. 하 전 수석은 본인의 의지로 출마를 결정했다고 반박하며 논란이 확산되고 있다. 이번 공방전은 하 전 수석이 이재명 대통령과의 면담 후 부산 북갑 출마를 선언한 이후 시작됐다. 한 전 대표는 하 전 수석이 대통령의 출마 지시를 받았다고 주장하며 청와대에 대한 의혹을 제기했다. 하 전 수석은 이에 대해 대통령의 지시는 없었고, 오히려 자신이 대통령을 설득했다고 설명했다. 이 논란은 SNS를 중심으로 확산되며 정치권의 주목을 받고 있다.

하정우 전 청와대 인공지능(AI) 미래기획수석비서관과 한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북갑 국회의원 보궐선거를 앞두고 SNS에서 공방전을 벌이고 있다. 한 전 대표는 28일 페이스북을 통해 하 전 수석이 이재명 대통령 의 지시로 출마했다고 주장하며 불법 선거개입 가능성을 제기했다.

이에 대해 하 전 수석은 본인의 의지로 출마를 결정했다고 반박하며 논란이 확산되고 있다. 이번 공방전은 하 전 수석이 이재명 대통령과의 면담 후 부산 북갑 출마를 선언한 이후 시작됐다. 한 전 대표는 하 전 수석이 대통령의 출마 지시를 받았다고 주장하며 청와대에 대한 의혹을 제기했다. 하 전 수석은 이에 대해 대통령의 지시는 없었고, 오히려 자신이 대통령을 설득했다고 설명했다.

이 논란은 SNS를 중심으로 확산되며 정치권의 주목을 받고 있다. 한편, 하 전 수석은 29일 더불어민주당에 입당한 후 부산 북갑 지역구를 방문하며 본격적인 선거 운동을 시작할 예정이다. 국민의힘에서도 박민식 전 국가보훈처 장관 등이 출마를 희망하며, 부산 북갑 보궐선거는 하 전 수석과 한 전 대표, 국민의힘 후보 간의 3파전이 예상된다. 이 선거는 6월 3일 지방선거와 함께 치러질 예정이며, 지역 주민들의 관심도 높다. 한 모 어머니가 장기기증의사를 밝히며 사회적 이슈로도 부각되고 있다





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