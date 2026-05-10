하정우 vs 박민식 vs 한동훈 후보들의 보궐선거 투표เป인지는 오차 범위 내에서...

하정우 더불어민주당 후보가 국민의힘의 박민식 후보와 무소속한 한동훈 후보를 오차 범위 안에서 상대를 추돌하고 있다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 이번 조사에서는 3파전 구도가 유지될 경우 하 후보가 우세할 것으로 전망하고, 야권 내부에서는 단일화 논의가 필요하다는 주장도 점차 힘을 얻고 있습니다. 박 후보와 한 후보 간 단일화가 성사되면, 두 후보는 모두 하 후보와 '박빙'일 것으로 나타났으며, 이번 조사에서는 그 외에도 하 후보와 박 후보의 양자대결 구도에서는 각각 42%, 36%로 집계된 결과도 있었습니다. 이번 조사에서는 무선 100%, 전화면접(CATI) 방식으로 진행됐으며, 응답률은 15.1%로 조사되었습니다.

하정우 더불어민주당 후보가 국민의힘의 박민식 후보와 무소속한 한동훈 후보를 오차범위 밖으로 앞서고 있다는 여론조사 결과가 나왔다. 여론조사기관 메타보이는 JTBC 의뢰로 지난 4~5일 부산 북구갑 지역 성인 남녀 501명에게 물어 이 응답을 조사한 결과, 하 후보의 지지율은 37%로 집계됐다.

박 후보의 지지율은 26%, 한 후보의 지지율은 25%였다. 그러나 박 후보와 한 후보 간 단일화가 성사된다면, 두 후보는 모두 하 후보와 '박빙'일 것으로 나타났다. 이번 조사에서는 3파전 구도가 유지될 경우 하 후보가 우세할 것으로 전망하고, 야권 내부에서는 단일화 논의가 필요하다는 주장이 점차 힘을 얻고 있다. 박 후보는 책임당원 50%, 일반국민 50% 여론조사를 합산하는 방식의 경선을 통해 후보에 오른 상황이며, 선거사무소 개소식을 열 예정이며, 한 후보 역시 개소식을 연다.

한 후보는 친한계 의원들에게 선거사무소 개소식 참석을 자제하는 요청을 한 것으로 전해졌다. 이번 조사에서는 무선 100%, 전화면접(CATI) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다





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보궐선거 투표페인지는 오차 범위 내에서 3파전 구도 하정우 Vs 박민식 Vs 한동훈 후보들의 보궐선거 투표페인지는 오차 범위 내에서 단일화 논의

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