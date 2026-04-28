하정우 수석 사퇴, AI 미래 전략보다 선거 전략 우선...조중동 일제히 비판

하정우 청와대 AI미래기획수석이 부산 북구갑 보궐선거 출마를 위해 사퇴하면서 주요 언론사들이 일제히 비판의 목소리를 내고 있습니다. 조중동은 국가의 핵심 미래 전략이 당장의 선거 전략 앞에 밀린 모양새를 비판하며, 청와대 핵심 참모 직위가 선거용 경력으로 전락한 점과 당과 청와대의 신뢰 하락을 지적했습니다.

하정우 청와대 AI미래기획수석 이 27일 청와대 에 사의를 표명했습니다. 그는 전재수 의원의 부산시장 출마로 보궐선거 가 치러지게 될 부산 북구갑에 출마할 것으로 보입니다. 하 수석의 사퇴 소식이 알려지자 28일 주요 언론사들은 일제히 사설을 통해 비판의 목소리를 냈습니다.

들이 지적하는 문제의 본질은 국가의 핵심 미래 전략이 당장의 선거 전략 앞에 길을 내어준 모양새가 됐기 때문입니다. 세 매체가 하 수석의 출마를 한목소리로 비판하는 세 가지 핵심 이유를 짚어봤습니다. 첫 번째로 제기되는 비판은 하 수석이 스스로 강조했던 'AI 전략의 시급성'과 앞뒤가 맞지 않는다는 점입니다. 이재명 대통령은 대선 당시부터 'AI 3대 강국 도약'을 공약으로 내세웠고, 이를 위해 청와대에 AI미래기획실을 신설하며 네이버 출신의 민간 전문가인 하 수석을 전격 발탁했습니다.

하 수석 본인 역시 취임 초기 '앞으로는 3년, 혹은 5년이 AI 골든타임'이라며 중장기적인 AI 전략의 수립과 흔들림 없는 실행을 강조한 바 있습니다. 특히 국가가 기업을 지원하고 기업은 성과를 공유하는 이른바 '소버린 AI(AI 주권)'의 주창자로서 굵직한 정책들을 설계해 왔습니다. 하지만 그가 청와대에 입성한 지 불과 10개월 만에 선거 출마를 위해 직을 던졌습니다. 한 매체는 사설을 통해 '이런 식이라면 지금까지 대통령이 강조했던 'AI 강국론'도 미래 전략이 아닌 정치 구호였다는 비판을 받을 수 있다'고 꼬집었습니다.

다른 매체 역시 '어제까지 국가 대계인 AI 전략을 이끌던 전문가가 갑자기 선거에 나서는 현실은 여러모로 불편하게 다가온다'면서 '여전히 할 일이 산더미처럼 쌓여 있는 상황에서 직을 내려놓게 됐다'고 지적했습니다. 결국 민주당과 청와대가 국가의 장기 성장 전략보다 눈앞의 국회의원 한 석을 더 중요하게 여긴다는 비판을 피하기 어렵게 됐습니다. 두 번째로 지적되는 문제는 청와대 핵심 참모 직위가 정치 신인들의 선거용 경력으로 전락했다는 데 있습니다. 이번 보궐선거를 앞두고 직을 내려놓은 것은 하 수석뿐만이 아닙니다.

이달 초 임명된 전은수 청와대 대변인 역시 강훈식 대통령비서실장의 지역구인 충남 아산 보궐선거 출마를 이유로 대변인으로 승진한 지 한 달도 채 안 돼 사퇴했습니다. 한 매체는 전 대변인이 출마 가능성에 대해 '승진 결재창의 온기도 마르지 않았다'고 반박해 놓고는 결국 출마를 택했다는 점을 상기시키며, 청와대 참모들의 무책임함을 질타했습니다. 사설은 '아무리 선거가 중요하다 해도 국정에 대한 최소한의 책임감은 보여야 한다'며 '국가 정책의 중심을 잡아야 할 청와대 참모들이 그 자리를 선거 출마용 간판이나 경력 정도로 가볍게 취급해서는 어떤 선택도 존중받을 수 없다'고 일갈했습니다.

국가 경쟁력을 키우기 위해 AI정책, 과학기술, 인구정책 등 막중한 권한과 책임을 부여받은 자리가 정치 입문을 위한 단순한 '커리어'쯤으로 인식되고 있다는 비판을 받는 지점입니다. 마지막으로 지적되는 문제는 이번 사퇴 과정에서 보여준 당과 청와대의 촌극, 그리고 그로 인한 신뢰 하락입니다. 하 수석의 출마설이 돌기 시작하자, 정치권 안팎에서는 여러 뒷말이 무성했습니다. 이 대통령은 지난 9일 공개 회의 석상에서 하 수석을 향해 '할 일도 많은데 누가 작업 들어온다고 넘어가면 안 된다'고 공개적으로 만류하는 모습을 보였습니다.

하 수석 본인도 언론 인터뷰 등에서 '5월이나 6월에도 청와대에 있을 가능성이 높다'고 말했습니다. 하지만 결과적으로 하 수석은 청와대를 떠나기로 했습니다. 한 매체는 '정치 신인인 하정우를 빨리 대중에게 알리기 위해 화제를 만들기 위한 것이었다는 의심을 피할 수 없게 됐다'면서 '당 대표는 설득하고 대통령은 만류하고 자신은 고민 끝에 결단했다는 식의 '띄우기'는 AI 전문가라는 포장과 맞지 않는 구태'라고 직격했습니다. 하 수석이 출마하는 부산 북구갑은 이번 보궐선거의 최대 격전지로 떠오른 곳입니다.

국민의힘 후보에 더해 무소속 한동훈 후보까지 출마할 예정이라 3파전의 험지가 됐습니다. 민주당 입장에서는 부산 유일의 의석을 지키기 위해 경쟁력과 상품성을 두루 갖춘 하 수석의 '차출'이 절실했을 것입니다. 정청래 대표가 '대한민국 AI 3대 강국 설계자이니 국회에 와서 입법으로 완성하고 마무리해야 된다'며 명분을 제공한 것도 이 때문입니다. 일각에서는 부산 북구갑에 꼭 하정우 수석이어야만 했는지 의문을 제기합니다.

무소속 한동훈 후보 역시 지역 연고 없이 출마했다는 점에서, 인지도 있는 다른 당내 인사를 전략공천했어도 충분히 승산이 있다는 지적도 나옵니다. 선거 출마는 정당의 전략적 판단이자 개인의 자유입니다. 국회에 AI 전문가가 들어가 관련 입법을 추진하는 것도 의미 있는 일입니다. 하지만 10개월이라는 짧은 임기, 숱한 부인 끝에 이뤄진 말 바꾸기, 그리고 청와대 요직의 선거 캠프화라는 논란은 하 수석과 민주당이 선거 내내 짊어지고 가야 할 무거운 짐이 됐습니다.

주요 언론의 이러한 비판은 단순한 진보 정권 때리기를 넘어, 국가의 미래 전략을 대하는 현 집권 세력의 태도에 대한 뼈아픈 질문을 던지고 있습니다





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