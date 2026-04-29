하정우 전 AI수석, 부산 북구갑 보궐선거 출마…'AI 전문가' 정치 행보 시작

하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 6·3 재보선 부산 북구갑 출마를 공식화하며 본격적인 정치 행보에 나섰습니다. AI 정책 전문가로서의 경력을 바탕으로 지역 발전을 이끌어낼 수 있을지 주목됩니다.

하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 6·3 재보선 부산 북구갑 출마를 공식화하며 본격적인 선거 준비에 돌입했다. 그는 더불어민주당 인재영입식에서 고향으로 돌아가 그동안 배우고 쌓은 것을 쏟아붓겠다는 의지를 밝혔다.

이재명 대통령은 그의 결정을 존중하며 떠나보냈다. 하 전 수석은 부산 구포역에서 취재진을 만나 부산 북구의 아들로서 고향에 돌아온 소감을 밝혔으며, 구포시장에서 구민들과 첫 만남을 가졌다. 하지만 그의 출마에는 명분 부족이라는 난관이 존재한다. 지난해 AI 정책의 중요성을 강조하며 청와대에 임명된 지 10개월 만에 출마를 결정했기 때문이다.

AI 업계에서는 진대제 전 정보통신부 장관의 사례와 비교하며 우려를 표하는 목소리도 있다. 한국AI서비스학회 회장은 국가 AI 역량 집중 전략에 차질이 생길까 우려하며, 정부의 AI 정책 진성성에 대한 의문을 제기했다. 민주당 지도부는 하 전 수석이 국민에게 출마 명분을 설득해야 할 몫이라고 강조했다. 하 전 수석은 AI G3 실현과 미래 세대를 위한 더 나은 환경 조성을 위해 부산으로 간다는 출마의 변을 밝혔다.

그는 청와대에서 AI 정책을 설계했지만, 중요한 것은 실행이라며 출마 배경을 설명했다. 또한, 출마용 경력이라는 지적에 대해서는 다음 총선 비례대표라는 안정적인 선택지를 택했을 것이라고 반박했다. 한편, 한동훈 전 국민의힘 대표는 하 전 수석이 말을 바꿨다고 지적하며 논란을 야기했다. 이 대통령 지지층 내에서도 하 전 수석의 출마에 대한 비판적인 시각이 존재하며, 배신자라는 댓글이 올라오기도 했다.

그러나 민주당 핵심 관계자는 이번 지방선거에서 젊은 세대와 미래 가치를 대표하는 인물이 하 전 수석이라고 강조했다. AI 업계 관계자는 국회에 AI 전문가가 부족했던 점을 지적하며, 하 전 수석이 국회에서 AI 관련 입법에 기여할 수 있을 것으로 기대했다. 하 전 수석의 이번 출마는 AI 정책 전문가로서의 경력과 정치적 행보 사이의 균형을 맞추는 과제를 안고 있다. 그는 고향인 부산 북구에서 AI 정책에 대한 전문성을 바탕으로 지역 발전을 이끌어낼 수 있을지 주목된다.

또한, 정치적 논쟁과 비판에 어떻게 대응하고 국민들의 신뢰를 얻을 수 있을지가 그의 성공적인 선거 운동의 중요한 요소가 될 것이다. 그의 출마는 AI 산업계와 정치권 모두에게 새로운 화두를 던지고 있으며, 앞으로의 행보에 귀추가 주목된다. 부산 북구갑 보궐선거 결과는 향후 AI 정책 방향과 정치 지형에도 영향을 미칠 것으로 예상된다





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하정우 AI 부산 북구갑 보궐선거 더불어민주당

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