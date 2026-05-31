하정우 후보, 구포시장에서 만난 '독서실 친구'와 추억과 격려 나눠

전 청와대 AI 미래기획수석이자 부산 북갑 보궐선거 후보인 하정우가 구포시장의 닭집을 찾아 30년 전 독서실 동창 이윤호와 만나 과거를 회상하고, 선거와 연고지 논란에 대한 이야기를 나눴다.

정치인 하정우 후보가 6·3 부산 북갑(구 사상구) 보궐선거에 출마하면서 첫 부산 현장을 찾았다. 그가 부산 구포시장 의 한 닭집을 찾자, 30년 전 같은 독서실을 다니던 동창 이윤호(49)씨가 따뜻한 인사를 건넸다.

이씨는 현재 구포동에서 닭집을 15년째 운영하고 있으며, 하 후보가 초·중·고 시절 함께 공부하던 친구라고 밝혔다.

"정우는 공부도 잘했고 인성도 착했다"며 하 후보가 청와대 AI 미래기획수석을 역임하고 국회의원에 도전한다는 소식을 들었을 때 큰 자부심을 느꼈다고 전했다. 이씨는 "정우가 힘들 때 언제든 전화하면 구포시장에서 소주 한잔 사줄게"라며 진심 어린 격려를 보냈다. 하정우 후보는 그 자리에서 이씨와 악수를 나누고, 학창 시절 독서실에서 함께 컵라면을 먹으며 공부하던 추억을 털어놓으며 웃음꽃을 피웠다. 그들은 전교 1등을 유지하던 정우의 성실함을 떠올리며, 독서실 원장이 자리를 비우면 정우가 카운터를 대신 서기도 했던 일화를 공유했다.

이날 하 후보는 구포시장의 상인들을 만나며 지역 현안을 듣고, 자신의 정책 방향을 설명했다. 한편, 경쟁 후보 박민식(국민의힘) 후보는 하 후보가 북구(현 사상구) 출신이라는 점을 두고 연고지 조작 의혹을 제기했다. 박 후보는 TV 토론에서 "1977년엔 북구가 없었고, 내가 알기엔 하 후보가 억지로 연고지를 만들었다"는 발언을 내놓았으며, 이에 대한 허위사실 공표 혐의로 경찰에 고발하기도 했다. 그러나 사전 조사에 따르면 하 후보가 태어난 괘법동은 1978년 북구로 편입된 뒤 1995년 사상구로 행정구역이 변경된 사실이 확인돼, 연고지 논란이 일각에서 과도하게 부풀려진 점이 있다.

이와 관련해 대법원 판례는 사실과 약간 차이가 나는 과장된 표현은 반드시 허위사실이 아닌 경우도 있다고 해석한다. 동창 이윤호 씨는 이러한 논란에 대해 "북구든 사상구든 결국 같은 부산이다"며 무심한 반응을 보였다. 그는 "정우는 AI 수석을 거쳐 정치에 도전했으니, 앞으로도 AI와 정책을 연결하는 역할을 잘 해냈으면 좋겠다"고 기대를 전했다. 또한 "선거가 끝나고 나서도 정우가 힘들면 언제든 연락해 달라"며 지속적인 지원 의사를 밝혔다.

이씨는 "만약 하 후보가 당선되지 않더라도 다시 국회의원에 도전하거나 AI 관련 정부 업무를 이어갈지 궁금하다"며 앞으로의 행보에 관심을 보였다. 한편, 이씨는 한동훈 전 청와대 비서실장을 예로 들며 연고지 논쟁이 크게 의미 없다고 지적했고, 정치 초년생인 하 후보가 토론에서 보여준 태도를 높이 평가했다. 이 모든 이야기는 하정우 후보가 과거 학창 시절부터 지금까지 꾸준히 이어온 인간관계와 신뢰가 선거 현장에서도 큰 힘이 되고 있음을 보여준다





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하정우 부산 보궐선거 독서실 친구 구포시장 연고지 논란

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