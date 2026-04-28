하정우·전은수 청와대 수석, 사직 수리…6·3 보선 출마 채비

이재명 대통령이 하정우 AI미래기획수석과 전은수 대변인의 사직서를 수리했습니다. 두 사람은 6·3 국회의원 재보궐선거 출마를 위해 사직했으며, 특히 하정우 수석은 부산 북갑에 출마하여 주요 격전지로 만들 것으로 예상됩니다.

이재명 대통령 은 하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석과 전은수 청와대 대변인의 사직서를 28일 수리했다. 두 사람은 다가오는 6·3 국회의원 재 보궐선거 에 출마하기 위해 이 같은 결정을 내렸다.

하정우 수석의 사직서 제출에 대해 이 대통령은 어려운 결정을 존중하며 흔쾌히 수락했고, 그가 어디에서 어떤 일을 하든 국가와 국민을 위해 기여해주기를 바란다는 메시지를 전달했다. 하 수석은 더불어민주당 전재수 부산시장 후보의 사퇴로 인해 발생한 부산 북갑 보궐선거에 출마할 것으로 예상된다. 현재 이 선거구에는 한동훈 전 국민의힘 대표와 박민식 전 의원 등도 출마 의사를 밝힌 바 있어, 하 수석의 출마는 이 지역을 주요 격전지로 만들 가능성이 높다.

뉴스토마토가 미디어토마토에 의뢰하여 실시한 여론조사 결과, 하 수석은 가상 3자 대결에서 35.5%의 지지율을 기록하며 한 전 대표(28.5%)와 박 전 의원(26%)을 앞서는 것으로 나타났다. 이 여론조사는 지난 24일부터 25일까지 부산 북구갑에 거주하는 만 18세 이상 남녀 802명을 대상으로 진행되었으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5포인트이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. 민주당 정청래 대표는 하정우 수석과 전날 2시간 동안 저녁 식사를 함께하며 출마를 설득한 것으로 알려졌다.

정 대표는 최고위원회의에서 하 수석에게 인공지능 3대 강국 설계를 위한 입법을 국회에서 완성해 줄 것을 요청했다고 밝혔다. 하 수석은 사직서 수리 후 청와대 출입기자들과 만나 318일간의 청와대 근무 소회를 밝히며, AI 3강 국가를 만들고 미래 세대에게 성장 기회를 제공하기 위해 현재 가장 중요한 곳에서 역량을 집중하고자 한다고 출마 의지를 다졌다. 그는 청와대와 정부에서 열심히 노력하며 성과를 만들기 위해 최선을 다했다고 덧붙였다. 한편, 전은수 전 대변인도 강훈식 대통령 비서실장의 사퇴로 공석이 된 충남 아산 보궐선거에 출마할 것으로 예상된다.

울산에 연고가 있는 전 전 대변인은 2024년 총선을 앞두고 민주당에 영입되어 울산 남구갑에 출마했지만, 당시 김상욱 국민의힘 후보에게 패배한 경험이 있다. 흥미롭게도, 당시 김 후보는 현재 민주당 울산시장 후보로 공천을 받았다. 전은수 전 대변인은 사직서 수리 후 청와대 출입기자들과 만나 이재명 대통령 곁에서 국정을 수행했던 경험을 바탕으로, 이제는 최전선에서 국민들과 직접 소통하고 왜곡된 정보를 바로잡는 데 힘쓸 것이라고 밝혔다. 그녀는 국민들을 위해 정치하며 봉사하겠다는 포부를 드러냈다.

이번 보궐선거 출마 결정은 두 사람 모두 정치적 도전을 의미하며, 특히 하정우 수석의 부산 북갑 출마는 여론의 큰 관심을 받고 있다. 여론조사 결과는 하 수석에게 유리한 흐름을 보여주고 있지만, 선거는 예측 불가능한 요소가 많기 때문에 결과를 쉽게 단정하기는 어렵다. 앞으로 각 당의 후보들은 지역 주민들의 표심을 잡기 위해 다양한 노력을 기울일 것으로 예상된다. 이번 보궐선거 결과는 향후 정치 지형에도 중요한 영향을 미칠 것으로 전망된다. 두 사람의 새로운 정치 행보에 대한 기대와 관심이 높아지고 있다





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