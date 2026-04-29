하정우 전 수석, 부산 북갑 출마 공식화…3파전 본격화

하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 부산 북갑 보궐선거 출마를 공식화하며 선거전이 격화되고 있습니다. 한동훈 전 대표는 대통령의 선거 개입 의혹을 제기하며 공세에 나섰고, 박민식 전 장관은 두 후보 모두를 비판했습니다. 치열한 경쟁이 예상되는 가운데, 하 전 수석은 부산을 새로운 성장 엔진으로 만들겠다는 비전을 제시했습니다.

하정우 전 청와대 AI미래기획수석의 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마가 공식화되면서 선거전이 더욱 뜨겁게 달아오르고 있다. 하 전 수석은 29일 국회에서 열린 민주당 인재영입식에서 “부산을 대한민국의 새로운 성장 엔진으로 만들겠다”는 포부를 밝히며, 자신의 정치적 기반을 부산에 두고 있음을 강조했다.

그는 사상초, 사상중, 구덕고 등 부산 지역 학교를 졸업한 ‘부산의 아들’임을 거듭 강조하며 지역과의 깊은 유대감을 드러냈다. 특히, ‘대통령의 하 GPT에서 북구의 하 GPT로’라는 표현을 사용하며 AI 전문가로서의 이미지를 활용, 지역 발전에 기여할 수 있음을 어필했다. 하 전 수석은 청와대에서 국가 AI 전략을 수립했던 경험을 바탕으로 부산을 AI 중심 도시로 육성하겠다는 비전을 제시하며, 지역 경제 활성화에 대한 의지를 표명했다. 그러나 하 전 수석의 출마는 정치권의 격렬한 반응을 불러일으켰다.

무소속 한동훈 전 국민의힘 대표는 하 전 수석의 출마를 “이재명 대통령의 선거 개입”이라고 강하게 비판하며 공세 수위를 높였다. 한 전 대표는 하 전 수석이 대통령의 지시가 아닌 자신의 설득으로 출마를 결정했다고 주장하는 것에 대해 의문을 제기하며, 대통령의 선거 개입 의혹을 지속적으로 제기하고 있다. 이러한 주장에 대해 하 전 수석은 SNS를 통해 적극적으로 반박하며, 대통령의 지시가 아닌 자신의 의지로 출마를 결정했음을 강조했다. 국민의힘 소속 박민식 전 국가보훈부 장관 역시 하 전 수석과 한 전 대표 모두를 비판하며, “2년 뒤 떠날 메뚜기 정치”라고 맹렬히 비난했다.

박 전 장관은 북구 주민의 애환을 진정으로 이해하고 책임지려는 진심이 부족하다며, 두 후보 모두 지역 발전에 대한 진정성이 의심스럽다고 지적했다. 이러한 비판은 지역 유권자들의 표심에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 북갑 선거는 3파전 양상으로 전개될 가능성이 높으며, 보수 후보 단일화 여부 등 다양한 변수가 존재한다. 하 전 수석은 인재영입식 후 부산으로 이동하여 지역위원회 상견례를 갖고 구포 시장을 방문하여 시민들과 직접 소통할 예정이다.

그는 지역 주민들과의 접촉을 통해 지지 기반을 확대하고, 지역 현안에 대한 이해도를 높이는 데 주력할 것으로 예상된다. 한편, 한 전 대표와 박 전 장관은 하 전 수석의 출마를 둘러싼 논란을 지속적으로 제기하며, 선거 캠페인을 통해 유권자들의 지지를 얻기 위한 노력을 펼칠 것으로 보인다. 선거 결과는 향후 부산 지역 정치 지형에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 각 후보들의 전략과 유권자들의 선택에 따라 승패가 갈릴 것으로 전망된다. 특히, 하 전 수석의 AI 전문가로서의 이미지와 부산과의 인연이 유권자들에게 어떻게 어필될지가 중요한 변수가 될 것이다.

또한, 한 전 대표와 박 전 장관의 비판이 유권자들의 판단에 어떤 영향을 미칠지도 주목해야 할 부분이다





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