하버-보슈법, 식량 부양과 화학전의 이중적 유산과 현재

프리츠 하버와 카를 보슈가 개발한 하버-보슈법은 세계 인구의 절반을 부양했지만, 제1차 세계대전 화학전과 환경오염의 원인이 되었다. 기술의 양면성을 되새겨본다.

1913년, 독일의 화학 기업 바스프(BASF)와 프리츠 하버, 카를 보슈 는 공기 중 질소를 가두어 식량과 화약을 만드는 혁명적인 기술을 실현했다. 이 ' 하버-보슈법'은 같은 면적에서 훨씬 더 많은 곡물을 생산할 수 있게 하여, 현재 전 세계 인구의 절반 가까이가 합성 질소비료 의 혜택을 보고 있다. 한 번의 화학 반응이 수십억 명의 식탁을 바꾸고 인류를 기아에서 구했다는 평가가 나올 정도다.

대량 생산 기술이 바꾼 식량과 전쟁의 실상

프리츠 하버는 1909년 고온과 고압, 촉매를 이용해 불안정한 질소와 수소를 반응시켜 암모니아(NH₃)를 합성하는 실험 장치에 성공했다. 그러나 실험실 규모의 성공을 농업 현장에 적용하려면 막대한 설비 투자가 필요했다. 이를 해결한 것은 카를 보슈였으며, 그는 1913년 독일 오파우에 세계 최초의 암모니아 공장을 완공했다.

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이 기술은 곧 제1차 세계대전 당시 독일의 군수 산업을 지탱하는 핵심 축이 되었다. 영국 해군의 봉쇄로 칠레 등에서 질산염을 수입할 수 없게 되자, 독일은 공장에서 생산한 암모니아를 통해 폭약 원료인 질산을 대량으로 확보할 수 있었다. 작물 성장을 돕기 위해 개발된 기술이 전쟁을 지속시키는 데 활용된 것이다.

노벨상 수상자의 어두운 면과 클라라의 비극

프리츠 하버는 1918년 암모니아 합성 연구의 공로로 노벨화학상을 수상했으나, 전쟁 중에는 독일군 화학무기 개발을 주도했다. 1915년 4월22일 벨기에 이프르 전선에서 독일군이 대규모 염소가스를 사용한 공격을 감행할 때, 하버는 깊은 관련이 있었다.

염소가스는 폐와 기도를 손상시켜 사람을 질식시키는 무서운 무기였다. 하버에게는 클라라 이머바르라는 아내가 있었다. 클라는 1900년 브레슬라우대학에서 여성 최초로 박사학위를 받았으나, 결혼 후 연구 활동을 포기하고 가사노동에 전념해야 했다.

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클라는 1909년 옛 지도교수에게 남편이 지난 8년 동안 얻은 것을 자신은 잃었다는 편지를 쓴 바 있다. 1915년 5월2일 새벽, 하버가 독가스 공격 성과와 진급을 축하하는 모임이 열린 직후 클라는 남편의 권총으로 생을 마감했다. 공식 기록상 명확한 자살 이유는 밝혀지지 않았으나, 좌절된 경력과 불행한 결혼생활, 전쟁의 고통이 복합적으로 작용했을 가능성이 높다.

하버는 아내 사별 이튿날에도 동부전선으로 떠나 화학무기 개발을 계속했다. 그는 과학적 지식을 살해 무기로 사용하기로 자발적으로 선택했으며, 이는 단순한 기술의 우연이 아닌 책임 있는 결정이었다.

에너지 의존과 환경 오염이 초래한 경제적 비용

하버-보슈법은 100년이 넘게 세계 농업을 지탱해 왔으나, 막대한 에너지 소비를 요구한다. 질소의 강력한 결합을 끊고 고온고압 상태를 유지해야 하므로, 수소 생산부터 공정에 이르기까지 전력이 많이 필요하다.

현재 암모니아 생산에 쓰이는 수소의 대부분은 천연가스나 석탄에서 나온다. 따라서 천연가스 가격 상승은 곧 비료 가격 인상으로 이어진다. 비료 비용이 오르면 농민은 생산비를 감당하기 어렵거나 비료 사용량을 줄이게 되고, 이는 결국 곡물과 식료품 가격 상승으로 연결된다.

2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지와 비료 가격이 급등한 것이 그 예다. 특히 비료를 수입에 의존하는 저소득 국가들은 큰 어려움을 겪었으며, 식량 안보 위기가 심화되었다. 하버-보슈법은 식량 생산량을 늘린 반면, 이를 화석 연료 가격과 국제 에너지 시장에 강하게 결합시키는 결과를 낳았다.

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그린 암모니아와 지속 가능한 미래 농업의 과제

환경적 부담도 매우 크다. 국제에너지기구(IEA)는 2021년 보고서에서 암모니아 산업이 세계 최종에너지 소비의 약 2%를 차지하며, 생산 과정에서 연간 약 4억5천만t의 이산화탄소를 배출한다고 발표했다.

또한 과다한 질소비료 사용은 하천과 호수로 흘러들어 부영양화를 일으키고, 토양에서는 아산화질소라는 강력한 온실가스로 대기 중에 방출된다. 자연계의 질소 순환을 넘어선 인위적 추가가 생태계에 심각한 부담을 주고 있다.

과도한 비료 사용을 줄이면 수확량이 감소할 수 있지만, 이미 과다 사용 중인 지역에서는 정밀농업 기술을 통해 낭비를 줄여도 수확량 유지가 가능하다. 21세기 농업은 비료 낭비를 줄이는 방향으로 진화하고 있다.

현재 과학자들은 재생에너지로 물을 분해해 수소를 얻고, 이를 공기 중 질소와 결합하는 '그린 암모니아' 생산 기술을 개발 중이다. 그러나 값싼 전력 공급과 설비 구축의 경제적 장벽이 아직 높다.

프리츠 하버가 암모니아 합성에 성공한 지 117년이 지났다. 세계 인구는 크게 늘었지만 여전히 굶주림이 존재하고, 비료 제조는 막대한 에너지를 소모하며, 지나친 질소 배출은 강과 바다를 오염시킨다. 과거에는 공기 중 질소를 붙잡는 것이 어려웠다면, 이제는 이를 얼마나 적절히 관리할지가 핵심 질문이다.

하버가 남긴 풍요로운 식량 체계와 불편한 역사적 유산, 그리고 클라라 이머바르의 비극을 우리는 함께 기억해야 한다. 과학의 양면성을 인정하면서도 지속 가능한 기술 혁신으로 문제를 해결해 나가는 것이 현재 우리에게 주어진 과제다.