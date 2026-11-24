24일 가자지구 공습으로 하마스 내부보안기구 수장 나임 아부 나흘이 사망했다. 이스라엘군은 테러 조직원 제거를 주장하며 공격의 정당성을 밝혔다.

24일(현지시각) 이스라엘군 의 가자지구 공습으로 하마스 내부보안기구 수장인 나임 아부 나흘 이 사망했다. 로이터 통신과 타임스오브이스라엘의 보도에 따르면, 가자시티 공습 직후 이스라엘군 과 국내 정보기관 신베트 는 공동성명을 통해 아부 나흘의 사망을 공식 확인했다.

공습 피해와 아부 나흘의 역할

아부 나흘이 이끄는 하마스 내부보안기구는 이스라엘 정보기관에 협조한 것으로 의심되는 팔레스타인인을 색출하고, 이스라엘 정보기관의 계획에 관한 정보를 수집하는 임무를 맡아왔다. 그는 지난 9월 이스라엘군의 비밀 습격 작전으로 전임자가 생포된 뒤, 수장 자리에 올랐다.

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이스라엘군은 로이터 통신에 두 지역에서 무장대원을 공격했다고 밝혔다. 이 같은 공격으로 하마스 내부보안기구 수장 나임 아부 나흘이 사망했다는 점은 가자지구 정세에 중요한 영향을 미칠 전망이다.

네타냐후 총리실의 공식 입장

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리실은 이날 성명에서 아부 나흘의 이름을 직접 언급하며 공습의 정당성을 강조했다. 총리실은 "우리 정부의 공세적 정책을 실행하고 있는 이스라엘군과 신베트를 치하한다. 어떤 테러리스트도 이스라엘의 손아귀를 벗어날 수 없을 것"이라고 밝혔다.

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이에 반해 하마스가 이끄는 가자지구 내무부는 아부 나흘이 이스라엘 부역자와 하마스를 무너뜨리려는 이스라엘 지원 민병대에 맞서는 역할을 했다는 이유로, 이스라엘군 항공기의 폭격으로 암살됐다고 주장했다. 양측의 입장은 극명하게 대비된다.

휴전 이후 가자지구의 현황

가자지구에서는 지난해 10월 미국의 중재로 휴전이 발효돼 대규모 교전이 멈췄지만, 이스라엘군의 공습이 끊이지 않고 있다. 양쪽 집계에 따르면 휴전 이후 팔레스타인인 최소 1600명과 이스라엘군 5명이 숨졌다.

이스라엘군은 하마스가 전열을 재정비하고 재무장하려 한다며 최근 몇 달 새 공격 수위를 높였다. 반면 하마스는 이를 부인하며 이스라엘이 휴전 합의를 무산시키려 한다고 맞서고 있다. 이러한 공방은 가자지구의 긴장 고조를 가속화하고 있다.

영토 통제권 변화와 전사자 수

이스라엘군이 장악한 가자지구 면적은 휴전 당시 절반 남짓에서 현재 약 3분의2로 넓어졌다. 이는 이스라엘군의 군사적 우위가 가시적으로 드러난 결과로, 휴전 합의의 실효성에 대한 의심을 키우고 있다.

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2023년 10월7일 하마스가 이스라엘을 기습 공격해 약 1200명이 숨지고 251명이 인질로 잡힌 뒤 시작된 가자 전쟁에서 지금까지 팔레스타인 7만4천명 이상이 숨졌다. 가자 주민들은 여전히 피란민 상태로 생활하며, 나임 아부 나흘의 사망은 향후 가자지구의 안보 환경에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.