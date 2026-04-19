하남 뮤직 페스티벌, 3만 명 관람객과 함께 성황리 마무리

하남시가 주최한 '2026 하남 뮤직 페스티벌-뮤직 인 더 하남'이 시민 참여형 공연과 대중가수 무대를 결합하며 성황리에 마무리되었다. 이틀간 3만 1천여 명의 현장 관람객과 3만 회 이상의 온라인 시청을 기록했으며, 전 세대가 함께 즐기는 지역 문화 축제로 자리매김했다. 걸그룹 피프티 피프티(FIFTY FIFTY)가 하남시 홍보대사로 위촉되는 등 지역 문화 역량 강화와 도시 브랜드 제고에 기여했다.

지난 17일부터 18일까지 하남시 종합운동장에서 펼쳐진 '2026 하남 뮤직 페스티벌 -뮤직 인 더 하남(Music in the Hanam)'이 성황리에 막을 내렸다. 하남시 주최, 하남문화재단 주관으로 열린 이번 행사는 이틀간 현장 관람객 3만 1천여 명을 기록했으며, 온라인 시청 또한 3만 회를 돌파하며 뜨거운 호응을 얻었다. 이번 페스티벌은 시민 참여 형 공연과 유명 대중가수 무대를 조화롭게 구성하여, 가족 단위 관람객은 물론 청소년, 중장년층 등 전 세대에 걸친 시민들의 발길을 사로잡았다. 특히, 총 30여 개 팀, 650여 명에 달하는 시민들이 직접 무대에 올라, 유아부터 시니어까지 다양한 세대가 함께 만드는 지역 문화축제로서의 의미를 깊이 새겼다. 행사 첫날인 17일은 아나운서 김지수의 사회로 시작되었다.

1980년대를 풍미했던 그룹 도시아이들과 가수 전미경이 추억을 소환하는 무대를 선보였으며, 지역 예술 단체인 음악제작소 위뮤(WeMu)는 국악과 현대 음악을 융합한 독창적인 공연으로 관객들의 눈과 귀를 즐겁게 했다. 이어서 가수 선예, 조권, 김현정, 조째즈 등 인기 가수들이 연이어 무대에 올라 축제의 열기를 고조시켰고, 지역 공연팀 버저비터댄스스튜디오의 역동적인 퍼포먼스는 현장 분위기를 한층 끌어올렸다. 공연의 대미는 화려한 드론 라이트 쇼가 장식하며 관람객들에게 잊지 못할 경험을 선사했다. 둘째 날인 18일에는 뮤지컬 배우 이건명이 사회를 맡아 감동적인 무대를 이끌었다. 사단법인 국악진흥회 하남시지회의 국악 공연을 시작으로, 꿈의 오케스트라 하남, 꿈의 무용단, 하남연합어린이합창단 등 지역의 재능 있는 아동·청소년 예술 단체들이 그동안 갈고 닦은 실력을 유감없이 발휘했다. 같은 날, 하남시는 글로벌 걸그룹 피프티 피프티(FIFTY FIFTY)를 하남시 홍보대사로 위촉하며, 문화 및 관광 분야의 도시 브랜드 제고와 대외 홍보 강화를 위한 적극적인 행보를 알렸다. 이어지는 본 공연에서는 김연우, 김연자, 임창정 등 대한민국을 대표하는 가수들이 히트곡 무대로 뜨거운 함성을 자아냈으며, 피프티 피프티(FIFTY FIFTY)가 축제의 마지막을 장식하며 페스티벌의 피날레를 화려하게 장식했다. 하남시는 이번 '뮤직 인 더 하남' 축제가 시민들의 직접적인 참여와 전문 대중 공연의 결합을 통해 지역 문화 역량을 효과적으로 보여주는 계기가 되었다고 평가했다. 특히, 시민 공연팀이 실력 있는 전문 가수들과 같은 무대에 서는 경험은 지역 예술 활동의 저변을 넓히는 데 큰 의미를 더했다. 시 관계자는 시민이 주체가 되는 문화예술 환경을 더욱 확대하고, 하남 뮤직 페스티벌을 지역을 대표하는 문화 축제로 육성해 나갈 계획임을 밝혔다. 또한, 앞으로도 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 문화 행사를 지속적으로 추진하여 하남시를 문화적으로 풍요로운 도시로 만들어갈 것이라는 포부를 전했다. 이번 페스티벌은 단순한 공연을 넘어, 하남시민들의 문화적 자긍심을 고취하고 지역 공동체의 결속을 다지는 소중한 기회가 되었다





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하남시 뮤직 페스티벌 문화 축제 시민 참여 피프티 피프티

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