하나증권, 한국전력 목표주가 하향… SMP 상한제 및 비용 부담 우려

하나증권이 한국전력의 목표주가를 하향 조정하며, SMP 상한제 재도입 가능성과 비용 부담 증가를 주요 이유로 제시했다. 1분기 실적은 긍정적으로 예상되지만, 중동 리스크 및 원가 상승으로 인해 중장기적인 불확실성이 커지고 있다는 분석이다.

하나증권 은 15일 한국전력 에 대한 분석 보고서를 발표하며, 전력도매가격( SMP ) 상한제 재도입 가능성이 언급될 정도로 어려운 상황이라고 진단했다. 이에 따라 목표주가 를 기존 7만 3000원에서 5만 5000원으로 하향 조정했다. 다만, 중장기적인 회복 가능성을 고려하여 투자의견 '매수'는 유지했다.

올해 1분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상했다. 매출은 24조 7000억원으로 전년 대비 1.8% 증가하고, 영업이익은 4조 2000억원으로 11.4% 늘어날 것으로 추정했다. 주택용 및 일반용 전력 수요 증가가 산업용 수요 둔화를 일부 상쇄할 것으로 보인다. 그러나 수익성 개선 여력은 제한적일 것으로 분석했다. 분기 평균 SMP는 전년 대비 하락했으나, 3월 이후 아시아 액화천연가스(LNG) 가격 급등으로 인해 향후 SMP가 다시 상승할 가능성이 제기되었다. 특히 3분기에는 SMP가 180원/kWh 수준까지 상승할 수 있다고 전망했다.

문제는 비용 증가 압박이다. 유연탄 개별소비세 할인 종료, 온실가스 배출권 가격 상승, 그리고 전기요금 체계 조정 등 다양한 요인들이 비용 부담을 점진적으로 확대시키고 있다. 여기에 더해 원자재 가격 상승과 환율 상승까지 겹치면서 하반기에는 연료비와 구입전력비 등 원가 부담이 더욱 커질 것으로 예상된다. 특히 산업용 전력 판매단가가 약 4년 5개월 만에 하락세로 전환된 점은 한국전력의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 산업용 전력 가격 하락은 전체 판매금액의 절반 이상을 차지하는 산업용 전력 판매 수익 감소로 이어질 수 있다. 이러한 상황에서 SMP 상한제 재도입까지 논의되는 것은 업황의 불확실성을 더욱 키우는 요인으로 작용하고 있다. 발전 믹스 개선만으로는 증가하는 비용을 상쇄하기 어렵다는 분석이다. 결국, 향후 한국전력의 실적 방향은 중동 지역의 지정학적 리스크 완화 여부에 달려 있다는 평가다. 에너지 공급 불안이 해소될 경우 점진적인 실적 회복이 가능하겠지만, 과거 수준으로의 빠른 원가 정상화는 쉽지 않을 것으로 예상된다.

유재선 하나증권 연구원은 보고서를 통해 중동발 에너지 공급난 해소가 현실화된 이후 점진적인 실적 회복이 가능할 것으로 전망했다. 하지만 LNG 공급망 등에서 구조적인 변화가 발생했기 때문에, 원가 부담이 전쟁 이전 수준으로 즉시 낮아질 가능성은 높지 않다고 분석했다. 이는 한국전력의 수익성 개선에 상당한 시간이 소요될 수 있음을 시사한다. 또한, 유가 및 LNG 가격 변동, 환율 변동 등 외부 요인에 따라 실적 변동성이 커질 수 있다는 점도 강조했다. 한국전력은 전력 공급의 안정성을 책임져야 하는 공기업으로서, 외부 환경 변화에 민감하게 반응할 수밖에 없는 구조를 가지고 있다. 따라서, 투자자들은 한국전력의 실적 전망을 평가할 때, 단기적인 실적뿐만 아니라 중장기적인 관점에서 에너지 시장의 변화, 정부 정책 변화, 그리고 지정학적 리스크 등을 종합적으로 고려해야 할 것이다.

하나증권은 한국전력의 1분기 실적은 긍정적으로 평가했지만, 중장기적인 불확실성을 감안하여 목표주가를 하향 조정한 것으로 보인다. 이는 투자 결정에 있어 신중함을 요하는 시점임을 나타낸다. 마지막으로, 한국전력은 지속적인 비용 절감 노력과 효율적인 사업 운영을 통해 수익성 개선을 위해 노력해야 할 것이다. 정부의 정책 지원 또한 한국전력의 실적 개선에 중요한 영향을 미칠 수 있으므로, 관련 정책 변화에 대한 지속적인 관심이 필요하다.





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