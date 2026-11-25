하나은행이 계좌이체와 오픈뱅킹 등 실제 거래내역을 반영한 소상공인 신용평가모형 H-SGC를 개발했다. 내년 하반기부터 대출심사에 적용되면 안정적인 자금 흐름을 보인 소상공인의 대출 기회가 넓어질 전망이다.

하나은행 이 소상공인을 위한 자체 신용평가모형 ' H-SGC (Hana-Small business Growth Credit)'를 개발했다. 25일 금융권에 따르면 H-SGC 는 금융당국이 도입한 대안신용평가 체계인 SCB에 하나은행 이 자체 개발한 개인사업자 전용 머신러닝(ML) 기반 위험 예측모형을 결합한 것이다.

하나은행은 매출과 사업 기간 중심의 기존 평가를 넘어, 실제 계좌 거래내역까지 상환능력 판단에 반영하기로 했다. 금융거래 이력이 부족해 은행 대출을 받기 어려웠던 소상공인도 실제 사업 운영 과정에서 안정적인 자금 흐름을 보여준다면 대출 기회가 넓어질 것으로 기대된다.

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H-SGC가 계좌 거래내역으로 상환능력을 평가하는 방식

하나은행의 H-SGC는 SCB 평가에 쓰던 사업 관련 정보에 실제 금융거래 내역을 더해 사업자의 자금 흐름을 분석하는 모형이다. 하나은행은 이를 통해 평가 정확도를 높이기로 했다.

분석 대상에는 다른 은행으로 돈을 보내거나 받는 계좌이체 내역, 오픈뱅킹 이용 정보, 계좌 입출금 내역이 포함된다. 세무 정보와 공과금 납부 이력까지 함께 분석 대상에 들어갔다.

이는 기존 평가에서 충분히 확인하기 어려웠던 사업자의 실제 자금 흐름을 파악하기 위한 조치다. 매출이 크지 않더라도 매달 일정한 금액이 꾸준히 들어오고 임대료나 공과금을 연체 없이 납부하는 사업자는 안정적인 상환능력을 인정받을 수 있다.

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반대로 계좌 잔액 부족으로 자동이체가 반복해서 실패하는 등 자금 흐름이 불안정한 경우에는 그 위험도 평가에 반영할 수 있다. 같은 매출 규모라도 돈의 흐름이 얼마나 안정적인지에 따라 평가 결과가 달라질 수 있는 구조다.

하나은행은 약 1년간의 검토를 거쳐 H-SGC를 내년 하반기부터 실제 대출심사에 적용할 계획이다. 적용이 시작되면 계좌 거래내역이 대출 승인 판단의 실질적인 평가 요소로 쓰이게 된다.

소상공인 신용평가에 거래내역을 적용하는 이유

실제 거래내역을 신용평가에 활용하는 것은 개인의 신용평가에서는 비교적 익숙한 방식이다. 반면 소상공인은 그동안 이런 평가에서 상대적으로 소외돼 있었다.

개인사업자는 사업자금과 생활자금이 하나의 계좌에서 오가는 경우가 많다. 매출도 계절이나 경기, 거래처 사정에 따라 불규칙하게 나타나, 개인의 소득처럼 일정한 기준으로 상환능력을 파악하기 어려웠다.

한국신용정보원 관계자는 미국과 영국에서는 은행 계좌 정보를 활용해 소득의 지속성, 소득 대비 지출 비율, 평균 잔액 등을 평가하고, 이를 바탕으로 현금흐름 점수를 산출해 은행에 제공하기도 한다고 설명했다.

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SCB는 소상공인이 매출, 업종, 상권, 업력, 직원수, 고객인지도 등 비금융정보를 통해서도 신용을 평가받을 수 있도록 지난 4월 도입된 대안신용평가 체계다. 기존 은행들이 대출이나 연체 이력 등 과거 금융거래 기록을 중심으로 신용을 평가했다면, SCB는 사업이 얼마나 안정적으로 운영되고 성장할 가능성이 있는지도 함께 살펴본다.

4대 은행 SCB 대출 실적과 금리 절감 효과

KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 은행은 SCB 시범운영이 시작된 이후 10월 말까지 약 2개월간 총 2680건, 2899억원 규모의 대출을 실행했다. 금융권에 따르면 SCB 시범 서비스는 지난 8월 31일부터 하나은행을 포함한 8개 은행이 운영하고 있다.

SCB를 활용해 소상공인이 절감한 금리는 약 5억8000만원으로 추산된다. 다만 이는 대출금리를 일괄적으로 0.2%포인트 낮췄다고 가정해 계산한 추정치라는 점을 감안해야 한다.

한국신용정보원은 매출과 상권, 사업 기간, 근로자 수, 유통플랫폼 방문과 재방문 횟수 등을 분석해 사업의 성장 가능성을 S등급으로 산출한다. 신용평가사가 이를 자체 신용등급과 결합해 SCB 등급을 만들고, 은행은 이 등급으로 대출 승인 여부와 한도, 금리를 결정한다.

기존에는 SCB를 주로 대출금리 인하에 활용했지만, 앞으로는 대출한도 확대와 신규 대출 공급에도 적용 범위가 넓어질 전망이다. 손재성 한국금융연수원 겸임교수는 금융기관에서 대출받기가 쉽지 않았던 소상공인의 자금 조달 문턱을 낮추려는 시도라는 점에서 의미가 있다고 평가했다.

대안신용평가모형의 고도화는 소상공인뿐 아니라 은행에도 도움이 될 수 있다. 기존 평가 방식으로는 파악하기 어려웠던 우량 차주를 찾아내 대출 기회를 넓히고, 실제 상환능력을 더 정확히 분석해 연체 위험도 줄일 수 있기 때문이다.