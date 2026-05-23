북한 내고향이 가져갈 결승전은 23일 경기도 수원종합운동장에서 대회장 안에서 열리고 있다.

북한 내고향축구단이 2025-2026 아시아축구연맹( AFC ) 여자 챔피언스리그( AWCL ) 결승전 을 앞두고 있는 가운데 북한 선수단의 상금수령 여부가 쟁점으로 제기됐다. AFC 규정에 따르면 AWCL 결승전 우승팀은 100만달러, 준우승팀은 50만달러의 상금을 받지만, 대북제재로 인해 북한 내고향팀이 상금을 수령할 지 여부가 불투명한 상황이다.

AFC 규정을 따르고자 한다면, 북한 내고향팀은 준우승 아닌 우승을 목표로 경기에 임해야 한다. 그러나 대북제재가 지속되고 있는 상황에서 북한 내고향팀의 상금을 수령할 수 있는 여지가 의문점일 수 있다. AFC 후원사는 북한 관련 거래를 피하기 위해 경로를 더욱 면밀히 검토할 가능성이 높고, 제3국 은행들도 북한 관련 송금을 회피할 수 있기 때문이다. 한국경제재단 கூற에 의하면, 국제기구는 미국의 제재를 피하기 위해 지급 경로를 따져볼 수 있다.

그러나 실제 상금 지급 여부와 별개로 국제 금융 기관과 스폰서들이 북한 관련 거래 자체를 꺼릴 가능성도 제기된다. 2024년 파리 하계올림픽에 출전한 북한 선수단은 삼성전자의 갤럭시 Z플립6를 받지 못했고, 2018년 평창동계올림픽에서는 삼성 전자의 갤럭시 노트8 휴대전화를 받지 못했다. 안보리 결의 2397호는 산업 기기나 전자 장비를 북한으로 수출, 판매하는 것을 금지하고 있기 때문에 이러한 대북제재가 상금시장의 불확실성을 야기한 것으로 보인다





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결승전 AFC AWCL 상금 소득 제재 북한 도쿄베르디 수원종합운동장 조건부 지급

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