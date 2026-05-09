필드에서 일상으로, 골프코어 열풍과 프리미엄 데일리룩으로의 진화

골프웨어가 스포츠와 일상의 경계를 허물며 '골프코어' 트렌드를 이끌고 있습니다. 출근룩부터 여행룩까지 아우르는 디자인과 기능성을 결합해 3040세대와 비골퍼까지 사로잡는 프리미엄 캐주얼 시장으로 확장 중입니다.

최근 패션 시장에서는 테니스코어, 러닝코어, 발레코어 등 특정 스포츠의 요소를 일상복에 접목하는 트렌드가 강세를 보이고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 새롭게 주목받는 키워드가 바로 ' 골프코어 '입니다.

과거의 골프웨어가 주로 중장년층의 전유물이거나 필드 위에서만 착용하는 전문 스포츠웨어로 인식되었다면, 최근의 골프웨어는 기능성과 현대적인 디자인, 그리고 혁신적인 소재의 결합을 통해 일상복과의 경계를 빠르게 허물고 있습니다. 특히 3040 세대를 중심으로 골프웨어의 일상복화가 빠르게 진행되면서, 이는 단순한 유행을 넘어 하나의 새로운 라이프스타일 패션으로 자리 잡고 있는 모습입니다. 비록 한때 폭발적이었던 골프 인구의 증가세는 다소 둔화하는 추세이지만, 패션 업계는 골프웨어를 프리미엄 캐주얼웨어라는 새로운 영역으로 확장함으로써 정체된 시장의 돌파구를 찾고 있습니다.

패션 업계의 분석에 따르면, 이번 봄과 여름 시즌의 핵심 전략은 필드뿐만 아니라 출근길, 여행지, 카페 등 다양한 일상 공간에서 자연스럽게 어우러질 수 있는 '하이브리드 스타일'의 강화에 있습니다. 냉감 소재나 자외선 차단 기능 같은 골프웨어 특유의 고기능성은 그대로 유지하면서, 외형적으로는 일반적인 캐주얼웨어와 차이가 없는 미니멀한 디자인을 채택하는 방식입니다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 골프를 시작한 젊은 층이 스포츠 소비를 단순한 취미 활동을 넘어 자신의 정체성을 드러내는 라이프스타일 소비로 확장시키고 있기 때문입니다.

이제 소비자들은 골프를 실제로 치지 않더라도 골프웨어가 가진 고급스러운 이미지와 편안한 착용감에 매력을 느끼며, 이를 '프리미엄 애슬레저룩'의 일종으로 소비하고 있습니다. 브랜드별 전략을 살펴보면 더욱 구체적인 변화가 드러납니다. LF의 닥스골프는 클래식한 체크 패턴과 최첨단 냉감 소재를 결합하여 반팔 니트와 경량 아우터 라인업을 확대했습니다. 특히 오피스 캐주얼로 활용해도 손색없을 만큼 디자인을 단순화하여 직장인들의 일상 착용성을 높였습니다.

특히 주목할 점은 '뉴 플리츠 컬렉션'의 출시입니다. 주름 소재인 플리츠를 골프웨어에 최적화된 방식으로 설계하여 입체적인 구조와 세련된 실루엣을 동시에 잡았으며, 이를 통해 컨템포러리 패션의 감성을 골프웨어에 성공적으로 이식했다는 평가를 받고 있습니다. 빈폴골프 역시 브랜드 리뉴얼을 통해 '출근 가능한 골프웨어'라는 독특한 콘셉트를 내세웠습니다. 니트 카디건, 풀오버, 저지 팬츠, 기능성 슬랙스 등을 통해 필드와 사무실을 자유롭게 오갈 수 있는 하이브리드 룩을 제안하며 현대인의 효율적인 의생활을 공략하고 있습니다.

젊은 소비자층을 겨냥한 공격적인 마케팅도 치열합니다. 데상트골프는 2030 세대의 취향에 맞춘 미니멀한 디자인과 셋업 스타일을 강화하고 있습니다. 루즈핏 실루엣을 적용한 바람막이 베스트나 경량 아노락 같은 제품들은 일상적인 스트릿 패션과도 잘 어울려 젊은 층의 호응을 얻고 있습니다. 코오롱인더스트리FnC부문의 골든베어는 스트리트 감성을 극대화한 전략을 펼치고 있습니다.

올해 SS시즌 선보인 오버핏 스트라이프 후드 스웨터는 출시 직후 일부 사이즈가 조기 품절될 만큼 큰 인기를 끌며, 골프웨어가 더 이상 격식을 차려야 하는 옷이 아니라 힙한 일상복이 될 수 있음을 증명했습니다. 하이엔드 시장인 프리미엄 골프웨어 역시 이러한 흐름에서 예외는 아닙니다. 신세계인터내셔날의 제이린드버그는 북유럽 특유의 절제된 미니멀리즘 디자인과 최상급 기능성 소재를 결합해 '럭셔리 스포츠웨어'로서의 입지를 굳히고 있습니다. 이번 시즌에는 필드뿐 아니라 고급 리조트나 여행지에서도 활용할 수 있는 셋업 제품군을 확대하여, 상류층의 여가 생활 전반을 아우르는 룩을 제시했습니다.

이는 과거의 골프웨어가 화려한 로고와 원색적인 컬러로 부를 과시하던 스타일에서 벗어나, 이제는 소재의 퀄리티와 정교한 핏으로 승부하는 '조용한 럭셔리' 트렌드와 궤를 같이하고 있음을 보여줍니다. 결국 현재의 골프웨어 시장은 단순한 스포츠 의류 시장에서 프리미엄 캐주얼웨어 시장으로 그 영역을 빠르게 이동하고 있습니다. 업계 관계자들은 골프 인구의 증가 속도가 둔화하고 있다는 위기론 속에서도, 일상복으로의 카테고리 확장이 새로운 성장 동력이 될 것으로 내다보고 있습니다.

스포츠웨어의 기능성과 일상복의 심미성이 결합된 골프코어 트렌드는 앞으로도 더욱 정교해질 것이며, 이는 소비자들이 추구하는 편안함과 품격을 동시에 만족시키는 방향으로 진화할 것입니다. 이제 골프웨어는 단순한 운동복이 아니라, 도심 속의 일상을 더욱 특별하게 만들어주는 세련된 라이프스타일 웨어로 완전히 재정의되고 있습니다





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골프코어 애슬레저룩 3040세대 프리미엄캐주얼 패션트렌드

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