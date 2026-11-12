핀란드 노르웨이 러시아 스포츠 선수 입국 차단...

핀란드와 노르웨이가 러시아 및 벨라루스 선수들의 입국을 제한하며 국제 스포츠 무대의 갈등이 심화되고 있다. 러시아 선수들의复出에 맞서 서방 국가들이 강력한 제재 조치를 취하는 양상이다.

핀란드 와 노르웨이 등 북유럽 국가들이 러시아 및 벨라루스 선수들의 자국 입국을 강력히 제한하는 조치를 발표하며 국제 스포츠 분쟁이 다시 불거졌다. 이들 정부는 러시아의 우크라이나 침공 전쟁 지속을 이유로, 스포츠 외교와 안보 이익 사이에서 긴장 관계를 조절하고 있다. 지난 12일(현지시간) 핀란드 정부는 자국민뿐만 아니라 솅겐 조약 위반에도 불구하고 엄격한 입국 조건을 부과했다.

핀란드, 국가 이익 외 러시아 선수 입국 금지

핀란드 정부는 12일 러시아 국민의 솅겐 비자 소지 여부와 관계없이, 오직 핀란드의 국가적 이익에 필수적인 업무를 수행하는 경우에만 입국을 허용한다고 공식 밝혔다. 이 조치는 러시아 측과의 외교적 마찰을 최소화하면서도 자국 안보와 정치적 입지를 우선시하겠다는 의도로 해석된다. 핀란드 외무장관인 엘리나 발토넨은 "러시아의 침략 전쟁이 지속되는 한 러시아 선수들이 핀란드에 들어올 이유는 없다"며 강력한 입장을 피력했다.

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발토넨 장관은 이들에게 입국을 허용하는 것이 핀란드의 국제관계를 위태롭게 할 수 있다고 경고했다. 이러한 방침에 따라 오는 27일부터 28일까지 핀란드 최북단 루카에서 개막하는 크로스컨트리 스키 월드컵 대회에는 러시아 선수들이 절대 참가할 수 없게 되었다. 또한 내년 3월 핀란드 탐페레에서 개최되는 피겨스케이팅 세계선수권대회에서도 유력한 메달 경쟁자로 꼽히던 러시아 선수들의 출전이 차단될 전망이다.

노르웨이, 엄격한 비자 규정 및 조만간 발효 예정

노르웨이 정부 역시 성명을 통해 러시아 및 벨라루스 국민에 대한 비자 규정이 이미 엄격하게 적용되고 있다고 설명했다. 하지만 노르웨이는 최근 국제 스포츠 연맹들이 규제를 완화하는 흐름 속에서 두 나라 선수와 지원 인력이 대회 참가를 위해 노르웨이를 방문할 가능성이 커졌다고 지적했다. 이는 스포츠 중재재판소(CAS)의 결정에 따른 영향으로 보인다.

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노르웨이 정부는 러시아 엘리트 스포츠계가 러시아 당국과 밀접한 관계를 맺고 있으므로 우크라이나 전쟁과 분리해서 볼 수 없다고 단언했다. 따라서 강화된 비자 제한 조치는 조만간 발효될 예정이며, 이는 12월 트론헤임에서 개최될 크로스컨트리 스키 월드컵에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 이번 조치로 인해 국제스키연맹(FIS)으로부터 출전 승인을 받은 러시아 및 벨라루스 선수들도 대회 참가에 차질이 생길 수 있다.

유럽 아이스하키계 보이콧 및 대회 개최 포기 위기

핀란드와 노르웨이의 이번 결정은 지난달 스포츠중재재판소(CAS)가 러시아 아이스하키연맹의 항소를 받아들여 러시아 팀의 세계선수권대회 복귀 가능성을 열어준 데 따른 반발로 보인다. 이미 캐나다 정부는 내달 자국에서 열리는 청소년 아이스하키 선수권대회에 러시아 선수들의 비자 발급을 불허하겠다고 지난 11일 밝혔다. 스웨덴 정부 또한 러시아와 벨라루스 선수들에게 비자 발급을 거부할 수 있는지 검토 중인 것으로 전해졌다.

유럽 각국 아이스하키연맹들의 단결력도 드러났다. 핀란드, 노르웨이, 체코, 덴마크, 스웨덴 등 유럽 주요국 아이스하키연맹은 내년 5월 독일에서 열리는 아이스하키 세계선수권대회에 러시아의 참가가 허용될 경우 러시아와의 경기를 보이콧하겠다고 강력히 선언했다. 이는 단순한 불참을 넘어 조직적인 거부 행위에 해당한다.

국제빙상연맹과 서방 국가들의 입장 충돌

국제빙상연맹(ISU)은 이러한 서방 국가들의 조치가 선수들을 억압하는 것이라고 비판했다. ISU는 "안타깝게도 세계 여러 지역에서 분쟁이 이어지고 있는 상황에서 선수들이 자국 정부의 행위로 인해 처벌받아서는 안 된다는 것이 우리의 입장"이라고 AP통신에 밝혔다. 이는 선수들의 정치적 중립성을 강조하며 스포츠의 독립성을 수호하겠다는 접근이다.

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반면, 2027년부터 2028년까지 아이스하키 세계 주니어선수권대회를 개최하는 핀란드 투르쿠시는 더욱 단호한 입장을 취했다. 투르쿠시는 러시아 팀이 참가할 경우 아예 대회 개최를 포기하겠다고 선언했다. 이는 러시아 선수들의复出 움직임이 지역 안보와 정치적 민감성을 넘어, 실제 스포츠 행사의 존재 자체를 위협할 수 있음을 시사하는 대목이다. 이로 인해 러시아 선수들의 국제 무대 복귀 여부는 불투명해졌고, 향후 국제 스포츠계의 분열은 더욱 깊어질 것으로 예상된다.