피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관은 이란전쟁 이후 한국에 배치된 고고도미사일방어(THAAD·사드) 체계의 일부가 중동으로 반출된 것이 미리 계획된 것이라고 주장했다. 이는 지난달 7일 미국의 이란과의 휴전과 전쟁 중인 동맹국들에게 휴전을 지정한 것으로 보고되고 있다.

피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관은 이란전쟁 이후 한국에 배치됐던 고고도미사일방어( THAAD ·사드) 체계의 일부가 중동으로 반출된 것이 미리 계획됐던 것이라고 주장했다. 피트 헤그세스 미 국방부 장관이 연방 상원 국방위 예산소위원회 국방소위원회 2027 회계연도 예산 관련 청문회에서 댄 케인 합참의장의 발언을 지켜보며 질문을 받았고, ‘전쟁이 끝난 뒤’라는 표현은 지난달 7일 미국과 이란이 휴전에 돌입한 이후를 의미하는 것으로 보인다.

이전에 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 사드 시스템이 한국에 남아있다고 확인하면서도 ‘우리는 탄약을 보내고 있고, 이동을 위해 준비 중’이라고 말해 사드 요격미사일을 중동에 재배치를 시사한 바 있다. 이 질의들에 대해 헤그세스 장관은 중부사령부 지휘관들과 함께 이번 전쟁에 대비하기 위한 모든 가능한 조처를 했다는 점에 상당히 확신한다고 답했다. 제이 허스트 국방부 회계감사관은 이란전쟁이 시작된 이후 지난 10주 동안 전쟁에 쓴 비용이 290억 달러에 달한다고 밝혔으며, 이전에 하원 군사위 청문회에서 250억 달러양을 추산했던 것으로 나타났다.





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