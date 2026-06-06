피트 헤그세스 미 국방장관 가족 동반 출장 논란… 경호팀 부담 확대와 윤리 문제

피트 헤그세스 미국 국방장관이 프랑스와 싱가포르 등 공식 출장 시 배우자와 여섯 자녀를 동반하면서 경호 비용 증가와 팀 부담 확대로 논란이 되고 있다. 군 범죄수사국(CID)의 인력 부족과 이란과의 전쟁 상황에서의 테러 위협까지 겹쳐 윤리적 문제가 제기된다.

지난달 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 샹그릴라 대화 정상회의 본회의에 앞서 피트 헤그세스 미국 국방장관이 배우자와 자녀들을 동반한 모습이 포착되었다. 이는 앞서 그가 프랑스 노르망디에서 열린 상륙작전 기념식에 참석할 때도 배우자 제니퍼와 여섯 자녀를 데리고 간 것으로 알려져 경호 비용과 부담 증가에 대한 논란이 제기되고 있다.

워싱턴포스트는 헤그세스 장관이 프랑스 출장 시 가족을 동반했다고 보도했으며, 국방부는 장관이 윤리 규정을 준수하고 있다고 밝혔으나 추가 경호 비용 포함 여부는 명시하지 않았다. 헤그세스 장관은 세 번의 결혼을 통해 총 일곱 명의 자녀를 두고 있으며, 이 중 제니퍼와의 사이에 하나의 딸을 두고 있다. 당시 프랑스는 미 국무부가 테러 위험을 이유로 여행 주의 경보를 내린 상태였고, 이란과의 긴장이 고조된 상황에서 국방장관에 대한 테러 위협이 상존하는 것으로 평가되고 있다. 국방부 내부에서는 장관의 가족 동반 출장이 경호팀의 부담을大幅 확대시키고 있다는 지적이 나온다.

군 범죄수사국(CID)이 장관 경호를 담당하고 있으나, 가족이 동반되면 추가 요원이 필요해 인력과 예산에 부담이 가중된다. 특히 과거 헤그세스 장관이 전처 두 명의 경호를 요청해 논란이 된 바 있으며, 이로 인해 CID의 요원 훈련과 수사 업무에 차질이 발생했다는 보고도 있었다. 전직 CID 관계자는 장관이 온 가족을 동반한 사례는 매우 이례적이라고 증언했다. 현재 이란과의 전쟁 상태가 지속되고 프랑스 역시 테러 위험 지역으로 분류되는 만큼, 국방장관에 대한 경호는 더욱 민감한 사안으로 작용하고 있다.

이 논란은 정부 고위 공직자의 공식 경호 규정과 가족 동반에 따른 비용 산정에 대한 투명성 부족 문제를 드러내고 있다. 헤그세스 장관 측은 본인 부담으로 경비를 지불한다고 주장하지만, tax payer의 세금이 들어가는 경호 인력 운영에 미치는 영향은 간과하기 어렵다. 국방부가 명확한 가이드라인을 제시하지 않은 채 장관의 가족 동반을 허용하면서 윤리적 논란과 실무적 부담이 동시에 증가하고 있다. 공직자의 사적 일정과 공적 업무의 경계 재정립이 필요한 시점이라는 목소리가 높아지고 있다.

전문가들은 경호 대상이 공직자本人인지, 가족까지 포함되는지에 대한 기준을 명확히 하고, 추가 비용 발생 시 투명한 공개 절차가 필요하다고 지적한다





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