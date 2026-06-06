피지컬 AI가 견인하는 대한민국 산업의 대전환과 미래 로보틱스 생태계

엔비디아의 젠슨 황 CEO가 제시한 피지컬 AI 비전이 LG전자, 현대차, HD현대 등 국내 주요 기업들의 사업 전략을 근본적으로 바꾸며 가전, 자동차, 중공업 전반에 걸친 산업 혁신과 증시 변화를 이끌고 있다.

인공지능의 진화가 이제 디지털 세계의 화면을 넘어 우리가 살아가는 물리적 공간으로 확장되고 있다. 엔비디아 의 최고경영자인 젠슨 황은 로보틱스 분야에도 챗GPT와 같은 생성형 AI 시대가 도래했음을 선언하며 피지컬 AI의 중요성을 역설했다.

피지컬 AI란 기존의 AI 소프트웨어가 물리적인 로봇의 몸체와 결합하여 현실 세계의 상황을 스스로 이해하고 추론하며 구체적인 행동으로 옮기는 기술을 의미한다. 이는 단순한 반복 작업 수행을 넘어 로봇이 인간의 언어를 이해하고 시각적 정보를 분석해 복잡한 환경에서도 유연하게 대처할 수 있는 똑똑한 로봇의 시대를 예고하는 것이다. 최근 젠슨 황 CEO가 한국을 다시 방문해 국내 주요 기업 총수들과 회동한 것은 한국 기업들과의 피지컬 AI 협력을 강화하여 글로벌 시장의 주도권을 잡으려는 전략적 움직임으로 풀이된다. 이러한 흐름 속에서 가장 눈에 띄는 움직임을 보이는 곳 중 하나가 LG전자다.

LG전자는 최근 엔비디아와 피지컬 AI 및 AI 데이터센터 분야에서 전략적 협업을 진행하고 있다고 밝히며 사업 구조의 대대적인 전환을 꾀하고 있다. 과거 가전 제품 중심의 포트폴리오에서 벗어나 전장 사업과 로보틱스라는 새로운 성장 동력을 확보하려는 전략이다. 특히 LG전자가 선보인 가정용 로봇 클로이드는 엔비디아의 고성능 칩셋인 젯슨 토르를 두뇌로 탑재하여 인간의 언어와 시각 정보를 정밀하게 분석하고 움직인다. 이 로봇은 인체와 유사한 7가지 자유도를 가진 양팔과 손가락 관절을 통해 정교한 조작이 가능하며 휠 기반의 자율주행 성능을 통해 집안 곳곳을 누빌 수 있다.

수만 시간 이상의 가사 데이터를 학습한 클로이드는 내년까지 실증을 마치고 출시될 예정이며 이는 스마트홈 생태계와 결합하여 가사 노동의 완전한 자동화를 실현하는 핵심 도구가 될 것으로 기대된다. 현대자동차그룹 또한 피지컬 AI의 선두 주자로 급부상하고 있다. 그룹 산하의 휴머노이드 전문 기업인 보스턴다이내믹스가 개발한 아틀라스는 전신 제어 능력과 뛰어난 작업 학습 역량을 갖춰 차세대 산업 현장의 핵심 인력으로 주목받고 있다. 현대차그룹은 아틀라스를 2028년까지 미국 공장에 단계적으로 투입하여 제조 공정의 생산성을 극대화할 계획이다.

특히 아틀라스의 근육 역할을 하는 액추에이터를 현대모비스가 전량 공급하기로 하면서 그룹 내 밸류체인이 더욱 공고해졌다. 이러한 기술적 진보는 현대차그룹의 기업 가치를 재평가하게 만들었으며 증시에서도 강력한 랠리를 이끄는 원동력이 되고 있다. AI 혁신은 자동차와 가전을 넘어 중후장대 산업으로 빠르게 확산 중이다. HD현대그룹은 향후 5년간 15조 원이라는 천문학적인 금액을 피지컬 AI에 투자하겠다고 발표하며 조선, 전력, 에너지 사업을 AI 중심으로 연결하는 인프라 기업으로의 도약을 선언했다.

HD현대로보틱스와 HD건설기계가 그 중심에서 기술 개발을 주도하고 있다. 한화그룹 역시 크래프톤과 합작법인을 설립하여 방위산업 분야에 피지컬 AI를 접목하는 동시에 한화로보틱스를 통해 스스로 판단하고 행동하는 지능형 로봇 상용화에 박차를 가하고 있다. 두산그룹 또한 지주사 내에 피지컬 AI 전담 조직을 신설하고 두산로보틱스를 통해 AI 기능이 통합된 지능형 협동 로봇 솔루션을 개발하며 기존 중공업 중심의 체질을 개선하고 있다.

글로벌 시장 조사 기관의 분석에 따르면 피지컬 AI 시장은 2020년 50억 달러 규모에서 지난해 225억 달러로 급성장했으며 2030년에는 약 762억 달러, 한화로 약 115조 원 규모에 달할 것으로 전망된다. 한국은 이미 산업용 로봇 설치 대수 세계 4위, AI 특허 출원 세계 1위라는 강력한 기반을 갖추고 있어 피지컬 AI 시대의 주인공이 될 가능성이 매우 높다. 하지만 기술적 성취 못지않게 시급한 것이 바로 제도적 정비다. 현재의 AI 기본법은 주로 소프트웨어 중심의 일반 AI에 초점이 맞춰져 있어 물리적 로봇이 일으킬 수 있는 안전사고나 보안 책임, 물리적 위해에 대한 규제 체계가 미흡한 실정이다.

전문가들은 피지컬 AI의 설계 의무를 명시한 특별법 제정과 더불어 민관군이 참여하는 상설 협의체를 구성해 보안 및 안전 가이드라인을 마련해야 한다고 강조한다. 결국 기술의 혁신과 이를 뒷받침하는 법적 안전망이 조화를 이룰 때 대한민국은 진정한 피지컬 AI 강국으로 거듭날 수 있을 것이다





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피지컬AI 로보틱스 엔비디아 휴머노이드 산업혁신

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