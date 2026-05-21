피의자 2명 구속, 김창민 감독 사망 사건 재판

피의자 2명이 구속된 김창민 감독 사망 사건은 살인과 장애인복지법 위반 혐의로 이모(32)·임모(32)씨를 구속기소 했다. 이들은 발달장애 아들이 보는 앞에서 김 감독을 폭행해 겁에 질리게 하는 등 정서적으로 학대한 혐의도 있다. 사건 초기에 구속영장이 두 차례, 한 차례 기각돼 불구속 송치됐다. 그러나 검찰은 보완 수사를 거쳐 지난 달 28일 장애인복지법 위반 혐의를 추가해 구속영장을 재청구했다.

김도윤 기자='김창민 영화감독 사망 사건'의 피의자 2명이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 이 사건 전담 수사팀인 의정부지검 남양주지청 형사2부(박신영 부장검사)는 21일 살인과 장애인복지법 위반 혐의 로 이모(32)·임모(32)씨를 구속기소 했다.

발달장애 아들이 보는 앞에서 김 감독을 폭행해 겁에 질리게 하는 등 정서적으로 학대한 혐의도 있다. 상해치사죄의 법정형은 징역 3∼30년이지만 살인죄는 사형, 무기 또는 징역 5년 이상으로 더 무겁다. 사건 초기 경찰은 이들에 대한 구속영장을 각각 두차례, 한차례 신청했으나 '도주 우려가 없다'는 이유 등으로 법원이 기각하자 상해치사 혐의로 불구속 송치했다. 사건을 넘겨받은 검찰은 전담 수사팀을 편성한 뒤 김 감독 발달장애 아들 참고인 조사, 피의자 집·휴대전화 압수수색과 소환 조사 등 보완 수사를 거쳐 지난 달 28일 장애인복지법 위반 혐의를 추가해 구속영장을 재청구했다.

검찰은 보완 수사 과정에서 약 3천개에 달하는 피의자들의 통화 녹음 파일을 분석해 '김 감독이 흉기를 들고 미안한 감정이 없어 내 손으로 죽여야겠다는 생각으로 폭행했다. 흉기에 트라우마가 있어 김 감독을 죽여야겠다는 생각밖에 없었다'는 내용을 확인하고 이를 살해 동기와 의도로 봤다. 또한 김 감독이 장기를 기증한 뒤 부검 없이 사망하자 의료전문가 5명에게 뇌 CT를 감정받아 '생명에 직접적인 위험을 초래하는 수준의 반복적이고 강한 외력이 머리·얼굴 부위에 가해져 발생한 뇌 손상으로 사망했다'는 소견을 확보했다.

검찰 시민위원회는 지난 11일 이런 수사 내용을 토대로 피의자들의 살인 고의와 공동 정범을 인정하고 만장일치로 의결했다. 그러나 이씨는 검찰에서 김 감독을 주먹으로 3∼4회 때린 사실만 인정하고 나머지 혐의는 부인하고 있으며 임씨는 이씨와 김 감독을 분리하고자 잡아끌었다고 주장하고 있다. 검찰 관계자는 '피해자 유족에게 장례비, 치료비, 긴급 생활 안정비뿐만 아니라 김 감독 아들의 후견인 지정 관련 법무사비 등을 지원했다'며 '재판 과정에서 죄에 상응하는 중형이 선고될 수 있도록 공소 유지할 것'이라고 말했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

김창민 감독 사망 사건 피의자 구속 살인 혐의 장애인복지법 위반 혐의 상해치사죄 혐의

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

윤 대통령 국정 지지율 33%, PK-70대 이상 결집[한국갤럽] 순방효과에 지지율 회복... 부정평가 58%, 국힘 35%-민주 32%-무당층 28%

Read more »

'주가보다 순익'…테슬라보다 엔비디아를 주목할 이유엔비디아, 올해 92% 급등불구주당순이익 288% 증가 기대실적·성장성 감안하면 저평가테슬라, 주가 28% 떨어졌지만주당순익 11% 역성장 전망월가, 목표가 32% 하향 조정

Read more »

윤 대통령 지지율 26%, 여당 지지층·고령층에서 하락[한국갤럽] 석달째 30% 못 넘어, 부정평가 64%... 국힘 32%-민주 28%-조국혁신 9%

Read more »

우클릭에도 31% 28% 32%…박스권 갇힌 이재명 대세론윤 대표는 '지난 대선에서 이낙연 전 총리와의 경선에서 승리한 이래 당내에서 이 대표를 위협할 경쟁자가 없었다'며 '3년 동안 민주당의 오너는 이재명이었고, 그 기간에 자신의 인지도와 지지층을 견고하게 다져왔다. 윤희웅 대표는 '앞서 민주당이 승리한 2017년 대선에서 민주당은 ‘문재인-안희정-이재명’의 캐릭터가 뚜렷한 후보들이 경쟁하면서 사실상 후보단일화 효과를 얻고 지지율을 끌어올리는 선순환 구조를 만들었지만, 지금은 어려워 보인다'며 '지금 민주당은 170석이지만, 지난 총선을 거치며 사실상 ‘이재명당’이 됐다.

Read more »

민주당 차기 당대표 후보 지지율, 정청래 32% 박찬대 28%더불어민주당이 차기 당 대표 선출을 약 한 달 앞둔 가운데, 당 대표 도전에 나선 정청래·박찬대 의원이 오차범위 내 접전 양상을 보이고 있는 것으로 나타났다. 다만 민주당 지지층에서는 정청래 의원이 박찬대 의원을 9%p차로 앞서고 있는 것으로 조사됐다. 두 의원의 지지율 격차는 오차범위 내지만 지지층 대상 조사에...

Read more »

李대통령 지지율 65%…민주당 대표, 정청래 32 박찬대 28% [한국갤럽]한국갤럽은 지난 1∼3일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 '이재명 대통령이 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 잘못 수행하고 있다고 보는지'를 조사(95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트)했다. 8월 예정된 민주당 대표 경선에 출마 선언한 2인 중 누가 당대표가 되는 것이 가장 좋은지에 대한 질문에는 '정청래' 32%, '박찬대' 28%로 나타났다.

Read more »