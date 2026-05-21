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피의자 2명 구속, 김창민 감독 사망 사건 재판

법/재판 News

피의자 2명 구속, 김창민 감독 사망 사건 재판
김창민 감독 사망 사건피의자 구속살인 혐의
📆5/21/2026 5:45 AM
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피의자 2명이 구속된 김창민 감독 사망 사건은 살인과 장애인복지법 위반 혐의로 이모(32)·임모(32)씨를 구속기소 했다. 이들은 발달장애 아들이 보는 앞에서 김 감독을 폭행해 겁에 질리게 하는 등 정서적으로 학대한 혐의도 있다. 사건 초기에 구속영장이 두 차례, 한 차례 기각돼 불구속 송치됐다. 그러나 검찰은 보완 수사를 거쳐 지난 달 28일 장애인복지법 위반 혐의를 추가해 구속영장을 재청구했다.

김도윤 기자='김창민 영화감독 사망 사건'의 피의자 2명이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 이 사건 전담 수사팀인 의정부지검 남양주지청 형사2부(박신영 부장검사)는 21일 살인과 장애인복지법 위반 혐의 로 이모(32)·임모(32)씨를 구속기소 했다.

발달장애 아들이 보는 앞에서 김 감독을 폭행해 겁에 질리게 하는 등 정서적으로 학대한 혐의도 있다. 상해치사죄의 법정형은 징역 3∼30년이지만 살인죄는 사형, 무기 또는 징역 5년 이상으로 더 무겁다. 사건 초기 경찰은 이들에 대한 구속영장을 각각 두차례, 한차례 신청했으나 '도주 우려가 없다'는 이유 등으로 법원이 기각하자 상해치사 혐의로 불구속 송치했다. 사건을 넘겨받은 검찰은 전담 수사팀을 편성한 뒤 김 감독 발달장애 아들 참고인 조사, 피의자 집·휴대전화 압수수색과 소환 조사 등 보완 수사를 거쳐 지난 달 28일 장애인복지법 위반 혐의를 추가해 구속영장을 재청구했다.

검찰은 보완 수사 과정에서 약 3천개에 달하는 피의자들의 통화 녹음 파일을 분석해 '김 감독이 흉기를 들고 미안한 감정이 없어 내 손으로 죽여야겠다는 생각으로 폭행했다. 흉기에 트라우마가 있어 김 감독을 죽여야겠다는 생각밖에 없었다'는 내용을 확인하고 이를 살해 동기와 의도로 봤다. 또한 김 감독이 장기를 기증한 뒤 부검 없이 사망하자 의료전문가 5명에게 뇌 CT를 감정받아 '생명에 직접적인 위험을 초래하는 수준의 반복적이고 강한 외력이 머리·얼굴 부위에 가해져 발생한 뇌 손상으로 사망했다'는 소견을 확보했다.

검찰 시민위원회는 지난 11일 이런 수사 내용을 토대로 피의자들의 살인 고의와 공동 정범을 인정하고 만장일치로 의결했다. 그러나 이씨는 검찰에서 김 감독을 주먹으로 3∼4회 때린 사실만 인정하고 나머지 혐의는 부인하고 있으며 임씨는 이씨와 김 감독을 분리하고자 잡아끌었다고 주장하고 있다. 검찰 관계자는 '피해자 유족에게 장례비, 치료비, 긴급 생활 안정비뿐만 아니라 김 감독 아들의 후견인 지정 관련 법무사비 등을 지원했다'며 '재판 과정에서 죄에 상응하는 중형이 선고될 수 있도록 공소 유지할 것'이라고 말했다

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김창민 감독 사망 사건 피의자 구속 살인 혐의 장애인복지법 위반 혐의 상해치사죄 혐의

 

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