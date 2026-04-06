피에르 드 쿠베르탱, 근대 올림픽 부활의 꿈

이상주의자였던 피에르 드 쿠베르탱 남작은 고대 올림픽을 부활시켜 스포츠를 통한 평화를 꿈꿨다. 19세기 말 유럽의 이상주의와 국제주의가 고고학에 대한 관심과 결합하여 근대 올림픽의 탄생을 이끌었다. 전쟁과 팬데믹 속에서도 그의 꿈은 이어져 2028년 LA 올림픽을 기대한다.

노정태 작가·경제사회연구원 전문위원 피에르 드 쿠베르탱 남작은 이상주의자였습니다. 19세기 유럽의 귀족과 지식인들이 대체로 그랬듯이, 고대 그리스 문화에 대한 깊은 동경심을 품고 있었죠. 독일 고고학자들이 그리스 올림피아 유적을 발굴하여 기록으로만 전해지던 고대 올림픽 이 실제로 존재했음이 확인되자 쿠베르탱의 열정은 더욱 불타올랐습니다. 1892년부터 그는 사람들을 설득하기 시작했고, 1894년에는 그리스 사업가 디미트리오스 비켈라스와 함께 국제 올림픽 위원회(IOC)를 조직하여 기록과 유적으로만 남아 있던 고대 올림픽 을 근대의 스포츠 경기로 부활시키는 데 성공했습니다. 1896년 4월 6일, 아테네에서 제1회 근대 올림픽 의 화려한 막이 올랐습니다. \고대 올림픽 은 문자 기록으로 남아 있는 가장 오래된 체육 행사입니다. 실제로는 이보다 훨씬 이전부터 시작되었을 가능성이 크지만, 여러 기록들을 교차 검증해보면 기원전 776년 이후 4년마다 규칙적으로 행사가 치러졌음을 확인할 수 있습니다.

초창기 종목은 단 하나, '스타디온'이라는 192m 달리기 경주였고, 우승자는 '코로이보스'라는 인물이었습니다. 이후 종목이 다양하게 추가되고, 수많은 우승자들이 탄생했죠. 그런데 왜 이런 기록들이 지금까지 남아 있는 걸까요? 올림픽은 단순히 제우스를 기리는 제전 이상의 의미를 지닌 행사였습니다. 고대 그리스인들은 수많은 도시국가로 분열되어 끊임없이 서로 반목하고 경쟁했습니다. 하지만 올림픽 기간에는 설령 전쟁 중이라 할지라도 잠시 창과 방패를 내려놓고, 운동 실력을 겨루며 공동의 종교적 뿌리와 문화적 정체성을 확인하는 평화의 축제를 열었습니다. 쿠베르탱이 고대 올림픽을 현대에 되살리자고 외쳤을 때 많은 사람들이 호응한 이유도 여기에 있습니다. 19세기 말 유럽을 휩쓸었던 이상주의와 국제주의가 고고학에 대한 당대인들의 뜨거운 관심과 애정을 통해 하나의 구체적인 형식을 얻게 된 것입니다. 두 차례의 세계 대전을 겪는 동안 세 번이나 올림픽이 취소되었고, 2020년 도쿄 올림픽은 코로나19 팬데믹으로 인해 1년 연기되기도 했습니다. 하지만 스포츠를 통해 평화를 구현하고자 했던 쿠베르탱의 꿈은 여전히 살아 숨 쉬고 있습니다.\2028년 제34회 올림픽은 미국의 로스앤젤레스(LA)에서 개최될 예정입니다. 부디 그 전까지 동유럽과 중동 지역을 뒤덮고 있는 전쟁의 먹구름이 걷히고, 맑고 깨끗한 하늘 아래에서 평화와 우애가 넘치는 축제가 열릴 수 있기를 간절히 바랍니다. 스포츠를 통해 인류의 화합을 도모하고, 갈등을 극복하며, 더 나아가 지속 가능한 평화를 구축하려는 쿠베르탱의 이상은 오늘날에도 여전히 유효합니다. 올림픽 정신은 단순히 경쟁과 승리를 넘어, 인류의 연대와 협력을 증진하는 중요한 가치를 담고 있습니다. 다가오는 LA 올림픽이 이러한 쿠베르탱의 정신을 기리고, 스포츠를 통해 세계 평화에 기여하는 뜻깊은 대회가 되기를 기대합니다. 21세기에도 올림픽은 여전히 인류에게 희망과 용기를 주는 축제의 장으로서, 끊임없이 진화하고 발전해 나갈 것입니다. 스포츠는 단순한 오락을 넘어, 우리 사회의 다양한 문제들을 해결하고 더 나은 미래를 만들어가는 데 기여할 수 있는 강력한 도구입니다. 쿠베르탱의 꿈은 단순한 과거의 유산이 아닌, 현재를 살아가는 우리에게도 깊은 울림을 주는 메시지입니다. 우리는 그의 이상을 이어받아 스포츠를 통해 더 나은 세상을 만들어나가기 위해 끊임없이 노력해야 합니다. \노정태 작가·경제사회연구원 전문위





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