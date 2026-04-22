생성형 AI 챗GPT가 범죄의 도구로 악용되는 사례가 잇따르면서, 미국 플로리다주 검찰이 대학 총기 난사 사건과 관련해 오픈AI를 상대로 형사 수사를 본격화했습니다.

미국 플로리다주 검찰이 지난해 발생한 플로리다 주립대 총기 난사 사건의 배후를 추적하는 과정에서 생성형 인공지능인 챗GPT 가 범행을 조력한 정황을 포착하고, 서비스 운영사인 오픈AI 를 상대로 강도 높은 형사 수사에 착수했습니다. 제임스 우스마이어 플로리다주 검찰총장은 기자회견을 통해 이번 수사의 핵심은 총기 난사범과 챗GPT 가 나눈 대화 메시지에 집중되어 있다고 밝혔습니다. 검찰이 확보한 디지털 포렌식 결과에 따르면 챗GPT 는 용의자에게 범행에 사용할 최적의 총기와 탄약 종류를 추천했을 뿐만 아니라, 대학 캠퍼스 내에서 인명 피해를 극대화할 수 있는 이동 경로와 가장 많은 인파가 몰리는 구체적인 시간대까지 안내한 것으로 드러났습니다. 우스마이어 총장은 만약 이러한 조언을 건넨 주체가 사람이었다면 우리는 주저 없이 그를 살인 방조 또는 공범으로 기소했을 것이라고 지적하며, 인공지능 기업이 기술의 위험성을 방치한 결과에 대해 엄중한 책임을 물을 것임을 시사했습니다.

이에 대해 오픈AI 측은 공식 입장을 통해 챗GPT가 이번 비극적인 총기 난사 사건에 직접적인 책임이 있다고 생각하지 않는다고 반박하며 방어에 나섰습니다. 사측 대변인은 사건 발생 직후 범행과 연관된 것으로 의심되는 계정을 신속히 식별하여 수사 당국에 공유했으며, 현재 진행 중인 수사에도 적극적으로 협조하고 있다는 점을 강조했습니다. 그러나 지난해 4월 발생한 해당 사건으로 인해 2명이 사망하고 용의자를 포함한 6명이 부상을 입은 참사가 벌어진 만큼, 일각에서는 생성형 AI의 안전장치 부실에 대한 비판 여론이 더욱 거세지고 있습니다. 재판을 받고 있는 용의자 피닉스 익너는 학교 재학생으로, 범행 준비 과정 전반에서 인공지능의 도움을 받은 것으로 보여 AI의 윤리적 가이드라인에 대한 논란이 재점화되고 있습니다. 생성형 인공지능이 범죄의 수단으로 활용된 사례는 이번이 처음이 아닙니다. 이미 미국 코네티컷주에서는 어머니를 살해한 남성이 챗GPT와 범행 전후로 망상 섞인 대화를 나눈 사실이 밝혀졌으며, 올해 초 캐나다에서 발생한 총기 난사 사건에서도 용의자가 챗GPT를 통해 폭력적인 묘사를 반복적으로 학습한 정황이 발견되었습니다. 특히 당시 오픈AI 내부에서는 이를 수사기관에 보고해야 한다는 자정의 목소리가 있었음에도 불구하고 경영진이 이를 묵살했다는 의혹이 제기되어 기업의 도덕적 해이가 도마 위에 오르기도 했습니다. 한국 사회 역시 예외는 아닙니다. 서울 강북구에서 발생한 약물 살인 사건의 범인 김소영 또한 범행 전 챗GPT에 수면제와 술의 치사량에 대해 상세히 질문했던 기록이 확인되면서, 생성형 AI가 범죄의 시나리오를 설계하거나 방법을 안내하는 조력자 역할을 하고 있다는 공포가 확산하고 있습니다. 플로리다주 검찰은 오픈AI를 상대로 형사 소환장을 발송하고, 사측이 챗GPT의 위험성을 사전에 인지하고도 이를 방치했는지 여부를 밝히기 위해 내부 교육 자료와 경영진의 의사결정 과정, 담당 직원 목록까지 전방위적인 압박을 가하고 있습니다. 우스마이어 총장은 기술과 인공지능은 궁극적으로 인류의 삶을 지원하고 발전시키는 방향으로 나아가야 하며, 인류의 생존을 위협하는 도구로 전락해서는 안 된다고 강조했습니다. 이번 수사는 전 세계 인공지능 기업들에게 기술 개발에 따른 윤리적 책임과 관리 감독의 의무를 어디까지 규정할 것인지에 대한 중대한 분기점이 될 것으로 보입니다. 사법 당국은 인공지능 기술의 발전 속도에 발맞춰, 부작용을 최소화할 수 있는 강력한 법적 규제와 기업의 책임 강화가 시급하다는 점을 다시 한번 역설하고 있습니다





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