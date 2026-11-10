65세 정년 연장 입법 난항, 노동계와 재계의 첨예한 대립과 정치적 계산

한국 노사 간 정년 연장 논쟁의 핵심과 여당의 정치적 딜레마, 연금 수급 연령과의 정렬 필요성 및 미래 사회에 미칠 구조적 영향을 심층 분석합니다.

근로자 정년을 60세에서 65세로引き키는 방안은 집권 여당인 더불어민주당 의 대선 공약이었다. 여권은 작년 안에 이 법을 관철하겠다고 약속했으나 실현되지 못했으며, 올해도 연내 입법이 물 건너갔다는 전망이 나오고 있다.

입법 무산 우려와 여당의 정치적 딜레마

정부가 지난달 관련 법안의 연내 처리 방침을 공식화하고, 최근 여권과 노동계가 11개월 만에 논의를 재개한 상황에서도 입법 전망은 여전히 불투명하다. 국회에서 오랫동안 다뤄지고 여권에서 특위까지 구성되었음에도 정년 연장 논의가 제자리걸음을 하는 이유는 몇몇 민감한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문이다.

Also read 경기도, 재정위기 극복 방안 제시… “4년간 14조원 확충 가능”

우선 세대 간 이해 충돌에 따른 정치적 부담이 크다. 고용 경직성이 크고 호봉제 위주인 우리나라 환경에서 정년만 늘리면 청년층 일자리가 줄어들 가능성이 크기 때문이다. 이러한 우려로 인해 여권은 기업 입장을 세심히 헤아려야 하지만, 우군인 노동계의 요구도 거부하기 어렵다는 난처한 입장에 처해 있다.

국정 지지도와 차기 총선, 대선까지 고려한 표 계산도 변수로 작용한다. 정년 연장으로 청년층 고용이 실제로 위축될 경우 역풍을 맞을 수 있다는 우려 때문이다. 반면 '집토끼'를 외면했을 때 파장도 무시할 수 없는데, 정년 연장을 가장 강력히 원하는 쪽은 노동계를 넘어 정권 핵심 지지층인 4050세대 정규직이기 때문이다.

Advertisement

일각에서는 여권이 여러 정치 리스크를 의식해 정년 연장안이 논란 속에 자연스럽게 무산되도록 유도한다는 주장까지 나온다. 그러나 이 문제는 단순히 개인의 은퇴 후 불안을 해결하려는 차원을 넘어, 2033년에 65세까지 늦춰지는 연금 수급 연령과 법적 정년을 일치시켜 퇴직 후 생기는 5년간 소득 공백을 없애려는 국가 복지·소득 체계 대수술이다.

노사 간 견해차와 노동계의 요구

노동계와 재계 간의 견해차도 상당하다. 한국노총을 비롯한 노동계는 65세 일괄 상향 즉시 시행을 고수하고 있는 반면, 재계는 자율적 재고용 및 임금 체계 손질을 각각 주창하며 대립하고 있다. 여기에 여러 정치적 이해 관계가 겹치면서 정년 연장은 풀기 어려운 복잡한 방정식이 되었다.

2026년 11월 3일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 열린 민주당과 한국노총의 고위급정책협의회에는 더불어민주당 김민석 대표와 한국노총 김동명 위원장이 참석하여 대화를 나눴다. 이러한 고위급 논의는 정치적 입장뿐 아니라 구조적 필요성에 기반한 합의 도출을 위한 시도이다.

당사자 격인 장·노년층과 노동계는 물론 학계와 전문가들도 정년 연장을 더 미를 수 없다는 공감대가 형성되어 있다. 이미 우리나라 노인 빈곤율은 40%에 육박하며, 경제협력개발기구(OECD) 평균의 2.7배에 달하는 위험 수준이다.

장기간의 소득 공백은 이러한 빈곤 문제를 더 심화시켜 여러 분야에서 심각한 사회 문제를 유발할 수 있다. 게다가 평균수명 증가로 고령층 인구가 늘고 있으며, 과거와 달리 60대가 노인 취급도 받지 못할 만큼 건강해져 정상적 노동인구로 인식된다.

사회적 비용 증가와 선진국 사례 교훈

생산가능인구가 급감하고 인구 구조가 재편되는 상황에서 숙련 인력을 노동시장에서 제외하는 것도 큰 사회적 손실이다. 소득이 없거나 저임금 임시직에 편입되는 고령 인구가 갑자기 늘면 기초생활보장 같은 공적부조 시스템에 재정적 과부하가 걸리고 사회적 비용이 커지기 때문이다.

Advertisement

2026년 11월 2일 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터를 찾은 시민이 채용 게시판을 살펴보는 모습에서 볼 수 있듯, 한국보건사회연구원에 따르면 국민연금 수급 개시 연령과 정년 사이 소득 공백으로 은퇴 후 일자리를 찾는 중·고령층이 늘고 있다. 재취업자 상당수는 저임금 임시직에 종사하며 경제적 안정을 위협받고 있다.

우리보다 앞서 국가 복지 체계를 갖춘 선진국들은 법정 정년과 연금 지급 시기 문제 등을 둘러싸고 이미 사회적 갈등이 고조되었다. 특히 유럽 국가들은 시한폭탄이 있는 줄 알면서도 안이하게 대처하는 바람에 위기를 자초했다는 지적을 받는다.

대표적인 나라가 현재 소요와 폭동에 시달리는 프랑스다. 좌파정부 장기 집권 시절 연금 수급 시작 연령을 파격적으로 낮췄는데, 그 결과로 연금 재정이 계속 악화되었다. 수급 연령을 올릴 수밖에 없고 입법도 완료되었지만, 시행을 앞두고 국민적 저항에 부딪힌 상태다.

패키지 딜 형식 합의와 미래 전망

정년 연장은 이처럼 전 국민의 이해와 국가 대계가 걸린 중대한 문제다. 따라서 노사정은 물론 세대별 이해집단까지 참여하는 사회적 대화 기구를 통해 연금 수급 연령 조정, 임금체계 개편, 청년 고용 지원책 등을 함께 다루는 패키지 딜 형태의 합의안을 만들어야 한다.

시간이 많지 않다. 설사 연내 입법이 어렵더라도 생색내기보다는 정말 제대로 된 정책을 만들어주길 바란다. 이미 많은 복지 선진국이 과거 땜질식 임기응변의 대가를 지금 와서 혹독히 치르고 있다.