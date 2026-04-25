프리미엄 리커머스 시장 급부상…헤지스·닥스·안타티카 인기

패션 리커머스 시장에서 합리적인 가격을 찾는 소비자와 더불어 프리미엄 브랜드를 선호하는 소비층이 증가하고 있다. LF의 엘리마켓, 코오롱FnC의 오엘오 릴레이 마켓, 무신사 유즈드 등에서 헤지스, 닥스, 안타티카 등 프리미엄 브랜드의 거래가 활발하게 이루어지고 있으며, 40·50대 소비자의 비중이 높은 것으로 나타났다.

패션 리커머스 시장에서 소비 양극화 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 단순히 저렴한 가격을 찾는 소비자를 넘어, 프리미엄 브랜드 를 선호하는 소비층이 두드러지게 증가하고 있는 것이다. 리커머스 시장의 성장과 함께 제품의 수명이 길고 브랜드 가치가 높은 프리미엄 브랜드 들이 경쟁력을 확보하고 있다는 분석이다.

LF의 리세일 플랫폼 엘리마켓은 올해 1~3월 거래액이 오픈 초기보다 2배 증가했으며, 일평균 중고 상품 판매자 수와 판매 신청 수량 또한 3월 기준 전월 대비 2배 늘어나는 등 빠른 성장세를 보이고 있다. 엘리마켓은 고객이 더 이상 입지 않는 옷을 수거하여 검수, 등급 분류, 보관, 판매까지 대행하고, 판매 대금을 LF몰에서 사용 가능한 엘리워드로 제공한다. 특히 엘리마켓에서 거래되는 상품의 상당 부분을 헤지스, 닥스, 바네사브루노 등 프리미엄 및 클래식 브랜드가 차지하고 있으며, 이는 제품 수명이 길고 품질이 안정적인 브랜드가 리커머스 시장에서 높은 경쟁력을 갖는다는 점을 시사한다.

헤지스는 엘리마켓 등록 상품의 40%, 닥스는 22%, 바네사브루노는 17%를 차지하며, 이 세 브랜드만으로도 전체의 80%를 구성한다. 이러한 브랜드들은 유행을 타지 않고 오래 입을 수 있다는 장점을 가지고 있어 중고 시장에서도 활발하게 거래되고 있다. 가격은 브랜드마다 다르지만, 일반적으로 60~80% 할인된 가격으로 8~10만원대 품목이 많다. 특히 헤지스와 닥스의 거래액은 론칭 초기보다 2월에 2배 증가했으며, 이용자층 또한 50대 이상 48%, 40대 32%로 40대 이상이 80%를 차지하며 확대되고 있다.

이는 중고 패션 시장이 젊은 세대 중심의 저가 거래 시장이라는 기존의 인식과는 달리, 다양한 연령층이 참여하는 프리미엄 시장으로 확장되고 있음을 보여준다. 코오롱FnC의 오엘오 릴레이 마켓에서도 프리미엄 제품의 인기가 높아지고 있다. 2월부터 취급 브랜드를 확대하면서 중고 의류 매입량이 기존 대비 약 2배 증가했으며, 특히 코오롱스포츠의 ‘안타티카’나 남성복 시리즈 ‘라파예트’와 같은 프리미엄 라인은 일반 상품보다 할인율이 40% 낮음에도 불구하고 재고 소진 속도가 5배 빠르다. 이는 브랜드 신뢰도와 희소성이 중고 거래에도 영향을 미치고 있음을 의미한다.

오엘오 마켓의 주요 고객층은 40~50대이며, 최초 출시가보다 60~70% 할인된 가격으로 검증된 프리미엄 제품을 합리적으로 구매하려는 수요가 높다. 무신사의 중고 패션 서비스인 무신사 유즈드에서도 프리미엄 제품에 대한 수요가 꾸준히 이어지고 있다. 무신사 유즈드는 주로 2030대 이용자가 많지만, 론칭 초기(8~9월)보다 올해 1~2월 하루 평균 거래액이 약 9배 증가했다. 전체 거래액 중 럭셔리 및 디자이너 브랜드의 비중은 꾸준히 두 자릿수를 유지하고 있으며, 특히 스포츠 및 아웃도어 브랜드 상품이 전체 판매량의 절반을 차지할 정도로 인기가 높다.

이러한 현상은 리커머스 시장이 단순한 중고 거래를 넘어, 프리미엄 브랜드에 대한 수요를 충족시키는 새로운 소비 트렌드로 자리 잡고 있음을 보여준다





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