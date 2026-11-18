프리랜서와 플랫폼 노동자의 사각지대를 해소하기 위한 '일하는 사람 기본법' 논의가 본격화되고 있으나, 실효성 부족과 근로기준법 확대 적용 필요성 등의 우려가 제기되고 있습니다.

최근 변화하는 노동 환경 속에서 프리랜서와 플랫폼 노동자 를 포함한 취약 노동자들의 권리 보호가 핵심 쟁점으로 부상하고 있다. 한국노동조합총연맹과 한국플랫폼프리랜서노동공제회는 지난 5월 13일 서울특별시청 앞에서 6·3 지방선거를 앞두고 프리랜서 및 플랫폼 노동자 의 권리 보호를 요구하는 기자회견을 진행했다.

근로자 증명 어려움과 제도적 사각지대

평택 근로자이음센터 상담을 통해 드러난 실제 사례들은 이러한 제도적 한계를 명확히 보여준다. 지난 2월 70대 여성 세 명은 경기 평택의 리조트 세탁물 업체 도산으로 퇴직금과 주휴수당을 받지 못한 채 해고됐다. 근로계약서 없이 일한 탓에 고용승계나 퇴직금 요청이 불가능했으며, 새로운 사업주와 퇴직금 일부 지급을 협의했으나 거절당했다.

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이들이 임금체불 진정서만 제출한 이유는 입증 자료 부재 때문이었다. 평택 근로자이음센터의 양 노무사는 노사발전재단의 위탁을 받아 일하기 때문에 사건을 직접 대리할 권한이 없다고 설명했다. 나이가 많은 어르신들은 복잡한 행정 절차를 직접 처리하기 힘들어 실제 퇴직금을 받기까지 상당한 난관에 부딪혔을 가능성이 높다.

상담 건수와 근로자성 판단의 복잡성

고용노동부가 설립하고 노사발전재단이 운영하는 평택 근로자이음센터는 2024년 5월 문을 열었다. 5명의 노무사가 상주하며 무료로 노동법 상담을 제공하고, 민사·형사 쟁점이 얽힌 경우 변호사 상담으로 연계한다. 올해 9월말까지 접수된 상담은 총 1720건으로, 이 중 임금·수당 관련 상담이 342건으로 가장 많았다. 이어 임금체불 201건, 해고·퇴사 131건이 뒤를 이었다.

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양 노무사는 상담의 약 30%가 근로자성을 따져야 하는 취약노동자들의 사례라고 밝혔다. 일의 형태가 다양해질수록 계약 형식만으로 근로자성을 판단하기 어려워지고 있으며, 이는 법 제도가 노동 시장의 빠른 유연화를 따라잡지 못하고 있음을 시사한다.

증명 부담 전가와 민사 소송의 비효율성

프리랜서나 위탁·용역 계약자로서 임금을 받지 못할 경우, 먼저 근로자임을 증명하는 절차를 밟아야 한다. 출퇴근 시간, 업무 지시 여부, 고정급 여부 등을 종합해 근로자성을 인정받아야 하며, 인정되지 않으면 사건은 행정종결된다. 최근 배달 라이더나 헬스 트레이너 등이 근로자로 인정되는 사례가 늘고 있으나, 입증 자료는 대부분 사업주 관리 하에 있다.

지문 인식 기록이나 CCTV 영상, 이메일 접속 자료 등은 회사에 요청해야 받을 수 있으며, 계약이 끊기면 메일 계정 접속이 불가능해져 증거 인멸이 용이하다. 양 노무사는 캡처라도 해두었으면 다행이지만, 입증 자료가 없으면 해결할 방법이 없다고 강조했다. 근로자로 인정받지 못하면 미지급 보수는 민사상 채권이 되며, 소장을 내고 법원에 나가야 한다.

'일하는 사람 기본법'과 근로기준법 확대 논쟁

2024년 기준 프리랜서, 플랫폼, 특수고용 노동자는 869만명으로 10년 전 400만명 대비 두 배 이상 증가했다. 김종진 일하는시민연구소 소장은 이를 '제도 밖 노동자'라고 설명하며, 기존 법 제도가 적절히 대응하지 못해 보호받지 못하는 사각지대가 생겼다고 지적했다. 이주희 이화여자대학교 교수도 임금 근로자 중심의 사회보장제도가 중층적 사각지대를 남겨왔다고 문제 제기했다.

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이러한 사각지대를 메우기 위해 '일하는 사람 기본법'과 '근로자 추정제' 법안이 상정되어 있다. 기본법은 일하는 사람 모두에게 보장할 권리를 규정하고, 근로자 추정제는 사업주에게 입증 책임을 분담하여 취약계층의 입증 부담을 완화한다. 하지만 프리랜서 노조는 지난 8월 5일 기자회견을 통해 일하는 사람 기본법 제정보다 근로기준법 확대 적용이 우선이라고 요구했다.

향후 전망과 11월 컨퍼런스 기대감

프리랜서 노조는 기본법이 추상적인 권리만 명시하고 위반 시 처벌 조항이 없어 실효성이 떨어지며, 오히려 근로자 지위가 격하될 수 있다고 우려했다. 양 노무사도 계약 형식과 관계없이 최소한의 거래상 권리와 실효성 있는 구제 수단 마련이 시급하며, 두 법의 관계가 명확하지 않으면 현장 적용에 혼선이 생길 수 있다고 주장했다.

이와 관련된 쟁점은 오는 11월 26일 서울특별시 용산구 피스앤파크컨벤션에서 열리는 '노동권익 컨퍼런스, WORK NEXT'에서 본격적으로 다뤄진다. 고용노동부가 주최하고 노사발전재단과 한겨레경제사회연구원이 주관하는 이번 행사는 정흥준 서울과학기술대학교 교수의 기조발제와 전문가 패널 토론을 통해 새로운 보호체계의 방향성을 모색할 예정이다.