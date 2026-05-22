프로야구, 삼성은 롯데에 역전승, 키움은 LG 트윈스를 대소구

프로야구 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈가 오늘로써 골든타임을 맞이했다. 삼성은 부산에서 롯데에 역전승을 거두며 선두를 내렸다. 키움은 서울에서 LG 트윈스를 완파, LG전을 튀기며 5연승을 질주 중이다. 또한, 한화 이글스와 KIA 타이거즈도 오늘 대전을 맞겼으며, 그 결과는 어땠을까?

대체 선수로 삼성에 합류한 호주 출신 잭 오러클린. 연합뉴스 프로야구 삼성 라이온즈가 롯데 자이언츠에 역전승 을 거두며 선두를 쥐었다. 삼성은 22일 부산 사직구장에서 열린 원정 경기에서 롯데를 7-5로 꺾으며 3연승을 달렸다.

삼성은 3회말 롯데 나승엽에게 우월 3점 홈런을 허용하며 3-5로 밀렸다. 하지만 삼성은 4회 롯데 유격수 전민재와 포수 손성빈의 잇단 실책을 틈타 대거 4점을 뽑아내며 승부를 뒤집었다. 적절한 타이밍에 김지찬의 내야 땅볼, 김성윤의 투수 내야 안타, 구자욱의 좌중간 2루타가 터지며 대량 득점했다. 롯데가 4회 허용한 4점은 모두 비자책점이었다.

삼성 선발 잭 오러클린은 5⅓이닝 5실점(4자책점)으로 다소 흔들렸지만 타선 지원 속에 시즌 4승째를 챙겼다. 키움 히어로즈는 서울 잠실구장에서 LG 트윈스를 7-0으로 완파하고 5연승을 질주했다. 전날 최하위에서 벗어난 키움은 이날 승리로 롯데를 9위로 밀어내고 8위까지 올라섰다. 키움은 5회 김건희의 적시타와 LG 신민재의 송구 실책으로 2점을 뽑아냈고 6회에는 장단 5득점으로 승부를 갈랐다.

선발 케니 로젠버그를 비롯한 키움 투수진은 LG 타선을 무실점으로 봉쇄했다. LG는 4회 이후 단 하나의 안타도 기록하지 못한 채 무기력하게 패했다. 한화 이글스는 대전 홈 경기에서 두산 베어스를 5-3으로 꺾고 3연패에서 탈출했다. 대만 출신 아시아 쿼터 투수 왕옌청은 7이닝 2실점 호투로 시즌 5승째를 따내며 다승 공동 선두에 올랐다.

KIA 타이거즈는 광주에서 SSG 랜더스를 5-2로 제압하고 단독 4위로 올라섰다. 김호령이 역전 투런 홈런 포함 4타수 2안타 3타점으로 맹활약하며 승리를 이끌었다. SSG는 중심타자 최정의 부상 공백 속에 5연패에 빠졌다. KT 위즈는 수원에서 NC 다이노스를 7-4로 물리치고 2위로 도약했다.

KT는 7회 밀어내기 사사구 2개와 최원준의 희생플라이로 승부를 갈랐다. 반면 NC는 4연패와 함께 최하위로 떨어졌다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

프로야구 삼성 롯데 스포츠 역전승 키움 LG 트윈스 선두

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

삼성전자 노사 임금협상 20일 잠정합의, 파업 보류, LG, SK…삼성전자 노사이 지난 20일에 임금협상을 마치고 잠정합의안을 도출하고 파업 계획을 보류한 후 파이팅을 외치고 있다. 주요 외신들은 이로 인해 글로벌 반도체 공급망에 미칠 영향을 주목했다. 삼성전자가 불확실한 AI 붐의 영향에도 불구하고 노사합의가 이루어졌으며, 일부에서는 예상되는 파업으로 인한 세계전력 공급 차질도 우려로 전망했다. 이로 인해 삼성전자가 원유, 전기, 데이터 센터에 필요한 필수 반도체를 공급하는 방향으로 진행 중이다. 생산에 차질은 일부 중의 일부로 나타났으며, 글로벌 기술의 전반에 충격을 줄 수 있었다.

Read more »

“200만원 넘는 데도 없어서 못산대”…덕후들 열광한 게이밍모니터 16분 만에 완판e스포츠, 붉은사막 ‘인기’…게임 시장 훈풍 고화질·고주사율 경쟁 가속…LG·삼성 주도 프리미엄 게이밍모니터 수요 높아져 “2030년 236억달러 성장 전망”

Read more »