프랑스 참전용사 2명 안장식, 26일 부산 유엔기념공원

6·25전쟁에 참전했던 프랑스 참전용사 2명이 대한민국의 품으로 돌아와 안장식을 진행한다. 안장식은 26일 오전 인천국제공항 제2터미널 입국장에서 시작돼, 프랑스 대사관 주관으로 부산 유엔기념공원에서 거행된다.

6·25전쟁 에 참전했던 프랑스 참전용사 2명이 대한민국의 품으로 돌아와 부산 유엔기념공원 에 안장된다. 국가보훈부는 26일 오전 인천국제공항 제2터미널 입국장에서 고(故) 앙드레 다차리와 고(故) 자크 그리졸레 프랑스 참전용사 의 유해봉환식을 거행했다.

앙드레 다차리 참전용사는 1953년 3월부터 1954년 8월까지 유엔 프랑스대대 소속 육군으로 참전했다. 그는 프랑스 대대 제3중대 지휘반에서 복무하며 정전 직전 두 차례 부상을 입었고, 정전 이후에도 서울의 유엔 프랑스군 파견대에 남아 임무를 수행했다. 공로를 인정받아 프랑스 참전용사 훈장과 대한민국 대통령 부대표창 등을 받았다. 자크 그리졸레 참전용사는 1951년 4월부터 1952년 7월까지, 또 1953년 3월부터 같은 해 10월까지 두 차례 한국전쟁에 참전했다.

첫 파병 당시 소양강 전투와 단장의 능선 전투 등에 참가해 동성훈장과 표창을 받았고, 두 번째 파병에서는 송곡 전투와 중가산 전투에서 활약했다. 그는 프랑스 개선문 무명용사의 불꽃을 지키는 ‘불꽃의 수호자(Keeper of the Flame)’로 활동했으며, 참전 공로를 인정받아 국민훈장 동백장과 프랑스 최고 권위 훈장인 레지옹 도뇌르를 수훈했다. 유해봉환식은 ‘여기서부터 대한민국이 모시겠습니다’를 주제로 진행됐다. 오경준 국가보훈부 기획조정실장이 유해를 영접하고, 국방부 의장대 도열 속에 유해를 봉송 차량까지 모시는 의식이 이어졌다. 안장식은 내일(27일) 오후 부산 유엔기념공원에서 프랑스 대사관 주관으로 거행된다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

프랑스 참전용사 6·25전쟁 안장식 부산 유엔기념공원 인천국제공항 프랑스 대사관

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

코스피, 6거래일만에 8,000선 탈환…장중 최고치도 경신(종합)(서울=연합뉴스) 임은진 기자=코스피가 26일 '8천피'(코스피 8,000)를 탈환하며 출발했다.

Read more »

외인 복귀에 8천선 탈환…안착여부 주목 속 '1만피' 기대도(서울=연합뉴스) 이민영 기자=코스피가 26일 외국인의 복귀에 힘입어 장중 '8천피(코스피 8,000)'를 탈환했다.

Read more »

한병도, 호남 표심 다지기…전북發 위기감에 '텃밭사수' 총력전(서울=연합뉴스) 최평천 안정훈 기자=더불어민주당 한병도 공동상임선거대책위원장은 26일 전남에서 호남 표심 다지기에 나선다.

Read more »

鄭 '李대통령 취임 1년도 안돼 주식 2∼3배'…개미 표심 공략(서울=연합뉴스) 서혜림 정연솔 기자=더불어민주당 정청래 총괄 상임선거대책위원장은 6·3 지방선거 사전투표를 사흘 앞둔 26일 격전지를 '핀...

Read more »

장동혁 첫 서울 출격에 오세훈은 거리두기…일각 '張 자중해야'(서울=연합뉴스) 이정현 노선웅 이율립 기자=국민의힘 장동혁 상임선대위원장이 26일 6·3 지방선거 공식 선거운동 시작 이후 처음으로 서울 ...

Read more »

외인 복귀에 8천선 탈환…안착여부 주목 속 '1만피' 기대도(서울=연합뉴스) 이민영 기자=코스피가 26일 외국인의 복귀에 힘입어 장중 '8천피(코스피 8,000)'를 탈환했다.

Read more »