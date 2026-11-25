장-마르크 베르통 프랑스 대사가 포괄적 차별금지법 제정을 촉구하며 민주주의의 핵심 가치라고 강조했습니다. 한국의 입법 공백과 사회적 영향에 대한 분석을 담았습니다.

장-마르크 베르통 프랑스 성소수자(LGBTI+) 인권 담당 대사가 24일 서울 서대문구 주한 프랑스대사관에서 경향신문과 가진 인터뷰에서 한국의 포괄적 차별금지법 입법을 강력히 촉구했습니다. 베르통 대사는 "전 세계 약 150개국에 차별금지법이 있는데, 한국 같은 민주 국가에 이런 법이 없다는 점이 의아하다"며 한국의 입법 공백을 지적했습니다.

베르통 대사는 2022년 에마뉘엘 마크롱 대통령이 임명한 프랑스의 첫 성소수자 인권 담당 대사로, 각국 정부와 국제기구를 상대로 성소수자 인권 증진을 위한 외교 활동을 중점적으로 수행해 왔습니다. 그는 이번 방한을 계기로 한국 언론과 인터뷰한 첫 번째 사례를 만들었으며, 국내에서 2006년부터 추진되어 온 차별금지법 제정이 20년째 입법화되지 않은 현실에 주목했습니다.

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차별금지법 입법의 민주주의적 필요성

베르통 대사는 포괄적 차별금지법이 '민주주의 국가가 지켜야 할 최소한의 도덕적 기준'이며, 성소수자를 비롯한 소수자 권리를 보호하는 법이 민주주의의 근간이라고 강조했습니다. 그는 한국에서 눈에 띄는 문제점으로 포괄적 차별금지법의 부재를 꼽았으며, 현재 차별을 겪으면 국가인권위원회에 진정할 수는 있지만 차별 행위를 제재할 수단이 없어 차별이 사라지지 않는 구조적 한계를 지적했습니다.

이와 관련해 베르통 대사는 최근 한국 인권위가 차별금지법 추진에 소극적 태도를 보이는 상황에 대해 직접적인 평가를 피하면서도, 성소수자가 어떤 차별을 겪는지 듣고 그에 맞는 대응 계획을 세우는 것부터 시작할 것을 제안했습니다. 그는 입법화를 위해서는 정치인들의 '용기와 결단'이 중요하다고 짚었습니다. 2012년부터 2013년 프랑스에서 동성혼 법제화를 추진할 당시, 크리스티안 토비라 당시 법무장관이 신변 위협을 받으면서도 결단해 입법이 이뤄진 사례를 들며 민감하고 복잡한 사안에서 반대에 따른 위험을 감수해야 한다고 말했습니다.

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정치적 저항과 사회적 수용성의 변화

베르통 대사는 선거를 앞두고는 표를 잃을까봐 법안 추진이 어려울 수 있다는 점을 우려했지만, 프랑스에서 동성혼 법제화 법안이 통과된 이후 찬성 여론이 점점 늘었다며 '법이 여론을 바꿀 수 있다'고 말했습니다. 보수 개신교계의 강한 반발이 존재하는 한국 상황에 대해서는, 종교계 입장이 하나라고 보지 말고 내부의 다양한 여론 지형을 고려할 필요가 있다고 조언했습니다. 기독교 전통이 강한 나라에서도 동성혼을 지지하는 사람들이 있고, 교회 안에서도 차별금지법이나 동성혼을 지지하는 목소리가 있다는 점을 근거로 들었습니다.

이 대사는 한국 사회가 동성애를 조금씩 더 받아들이는 추세라고 판단하며, 동성 커플에 대한 법적 보호도 강화해 나가야 한다고 주장했습니다. 그는 동성 커플이 혼인한다고 해서 이성 커플의 권리가 줄어들지 않는다고 확언했으며, 프랑스에서 동성혼이 법제화된 뒤 이성 커플의 혼인이 줄지 않았다고 강조했습니다. 한국 대법원이 2024년 동성 동반자의 건강보험 피부양자 자격을 인정한 것에 대해서는 '올바른 방향으로의 진전'이라고 평가했습니다.

군형법 개정을 통한 평등 실현

동성애의 비범죄화를 추진하는 베르통 대사에게 동성 군인 간 성관계를 처벌하는 한국 군형법도 주요 관심사였습니다. 프랑스는 2017년 유엔에서 한국 정부에 군형법 해당 조항 폐지를 권고한 바 있습니다. 베르통 대사는 "군에서 이성 간 관계는 허용하면서 동성 간 합의에 따른 성관계를 처벌하는 것은 불평등하다"며, 동성과 연애한다고 전쟁에서 임무를 더 못 수행하는 것도 아니라고 했습니다.

베르통 대사는 포괄적 차별금지법 제정의 실익도 크다고 강조하며, 한국의 이미지에 도움이 되고 투자자나 관광객이 더 많이 올 수 있게 한다고 설명했습니다. 기업도 차별을 줄이고 포용성을 높이는 편이 유리하다는 점도 언급했습니다. 지난 22일 입국한 베르통 대사는 나흘간 포괄적 차별금지법 입법 문제를 주요하게 살핀 뒤 25일 출국했으며, 이번 방한에서 포괄적 차별금지법안을 대표발의한 정춘생 조국혁신당 의원과 손솔 진보당 의원을 만나 한국의 여러 인권 의제 등을 논의했습니다.