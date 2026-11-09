프랑스, 슈퍼마켓 해킹 사건 배후 이란 혁명수비대 지목

프랑스 정부가 대형 슈퍼마켓 냉장설비 해킹 공격의 배후로 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)를 공식 지목했다. 유럽 전역으로 확산된 사이버 공격과 관련된 구체적인 수사 현황과 대응 방안을 안내한다.

프랑스 정부는 지난달 초 발생한 대형 유통업체 냉장설비 해킹 공격의 배후로 이란 이슬람혁명수비대 (IRGC)를 공식적으로 지목했다. 장노엘 바로 프랑스 외교장관은 9일 파리기념 주요 7개국(G7) 외교장관 회의에 앞서 열린 기자회견에서 이번 공격의 책임이 명백히 혁명수비대에게 있음을 확인했다고 밝혔다.

냉장고 해킹 사건 핵심 경과 및 조치

프랑스는 이번 중대한 사이버 공격 사건과 관련해 주프랑스 이란 대사를 즉시 초치하여 강력히 항의했다. 외교부는 이번 공격과 관련된 모든 책임자를 대상으로 유럽연합(EU) 차원의 제재를 가할 것이라고 밝혔다. 이는 단순한 기술적 오류가 아닌 국가적 차원의 적대적 행동으로 간주되어 외교적 압박이 이어질 전망이다.

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장노엘 바로 장관은 이번 사건이 규모와 호전성 측면에서 전례를 찾을 수 없는 사건이라고 강조하며, 이번 행위에 대해 매우 강력히 항의하기 위해 외교적 절차를 밟았다고 설명했다. 그는 이번 공격의 배후가 외국 세력이며, 이로 인해 프랑스의 국가 안보와 경제 시스템이 위협받았다고 주장했다. 프랑스 정부는 이러한 중대한 사이버 침투 사건에 대해 공개적인 지명과 함께 외교적 대응을 병행하고 있다.

수사 기관의 혐의 적용 및 증거 확보

프랑스 파리 검찰은 공격 가담자와 배후를 특정하고 처벌하기 위해 공식 수사를 개시했다. 검찰이 적용한 혐의는 자동화된 데이터 처리 시스템에 대한 조직적 침해와 인간에 위험한 수단을 이용한 조직적 재물 손괴다. 검찰은 이 범죄가 외국 세력인 이란의 이익을 봉사할 목적으로 저질러졌다고 판단하여 가중 처벌 대상에 해당한다고 설명했다.

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정보 및 사법 당국은 초기 내사를 통해 이란 혁명수비대 내 해킹 전문 부대인 샤히드 카베가 이번 공격을 주도한 정황을 포착했다. 공격 흔적에서 이란 소재 단말기로 연결되는 인터넷주소(IP)와 페르시아어로 쓰인 명령어가 확인되었기 때문이다. 또한, 과거 이 부대가 저지른 해킹 사례와 동일한 공격 패턴이 발견되어 배후의 신원이 명확해지고 있다.

실제 피해 규모 및 유통망 마비

프랑스 내에서는 지난달 11일 밤부터 12일 새벽 사이 대형 유통업체 약 700개 매장의 냉장설비가 해킹 공격을 당했다. 이 공격으로 냉장고 내부 온도는 50도 이상으로 급상승했으며, 이로 인해 신선식품 냉장고 속 상품이 모두 폐기되었다. 프랑스 슈퍼마켓 체인 앵테르마르셰의 한 매장에서 이러한 피해 상황이 사진으로 확인되기도 했다.

냉장고 온도가 이토록 급격히 상승하면서 식품 위생 및 안전에 대한 우려가 커졌다. 또한, 사이버 공격으로 물류망이 교란될 수 있다는 전망이 제기되며 관련 업계의 불안감이 증폭되었다. 대규모 유통망이 마비되면서 공급망에 차질이 빚어졌고, 이는 소비자들의 일상에 직접적인 영향을 미쳤다. 유통업체들은 복구 작업에 들어갔으나, 전 세계적 공급망 불안정 속에서 피해 복구에 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

유럽 전역으로 확산된 사이버 위협

이번 사건은 프랑스에 국한되지 않고 유럽 전역으로 확산된 사이버 공격의 일환으로 보인다. 이달 초 프랑스 혈액관리기관의 냉장설비 온도도 사이버 공격으로 조작된 바 있다. 영국, 독일, 이탈리아, 포르투갈, 네덜란드 등에서도 유통업체들이 동일한 유형의 타깃으로 올랐다.

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르피가로는 프랑스 정보당국과 외교관들이 혈액관리기관 공격의 배후에도 슈퍼마켓 공격과 동일한 이슬람혁명수비대가 있다고 강력히 의심하고 있다고 보도했다. 이는 이란 해커 조직이 유럽의 핵심 인프라와 민간 생활 기반시설을 표적으로 삼고 있는 것을 시사한다. 향후 프랑스 및 유럽 연합은 관련 기관과의 정보 공유를 강화하고, 추가적인 사이버 방어 조치를 마련할 것으로 보인다.