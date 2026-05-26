프라하와 비소치나에서 체험한 체코의 두 얼굴: 역사와 자연, 맥주와 휴식

프라하의 명소인 카를교와 올드타운부터 비소치나의 시골 마을과 무공해 리조트, 체코 맥주 문화를 체험하며 2주간의 체코 여행을 종합적으로 정리한 기사

체코 프라하의 대표적인 관광 명소인 카를교 는 블타바 강 위에 서 있는 600년의 역사를 품은 돌다리이다. 30여 개의 성인상이 난간에 매달려 있는데 이 중 중앙에 세워진 '얀 네포무츠키' 청동상 앞에는 관광객들이 소원을 빌며 모인다는 전설이 전해진다.

밤낮으로 거리 음악가와 잡상인이 끊임없이 찾아오는 이 곳은 매 순간 작은 축제문이 된다. 프라하 올드타운부터 시작해 유네스코 세계문화유산에 등재된 쇼트라운, 천문시계까지 이어지는 풍경은 중세 유럽의 아름다움을 여실히 보여준다. 특히 매시 정각마다 인형극이 펼쳐지며 인파가 몰리는데, 이는 프라하가 전 세계 여행자에게 매력인 이유 중 하나다. 이번 여행에서는 프라하에서 벗어나 비소치나 지역까지 견학하면서 체코의 숨은 매력을 충분히 체험했다.

비소치나는 숲과 초원이 가득한 고원 지대로, 양질의 맥주와 무공해 리조트가 조화를 이루며 새로운 여행 경험을 선사한다. 이번 일정에서는 텔치라는 시골 마을을 자전거로 돌며 신선한 공기와 자연의 소리를 만끽하고, 스바타 카테리나 리조트에서 말 타기와 요가, 스파 체험까지 다양한 액티비티를 통해 관광 초유의 휴식을 즐겼다. 체코는 프라하와는 달리 평화로운 시골 풍경과 현대적인 편의가 조화를 이루며, 현지 맥주 문화는 전 세계 1인당 맥주 소비량이 가장 높은 나라라는 자부심을 갖고 있다.

비소치나의 버나드 양조장에서는 거품이 풍부한 전통 맥주를 직접 시식하며, 체코인들의 맥주에 대한 깊은 애정과 전통을 실감할 수 있었다. 이처럼 프라하에서 시작해 중세 도시의 매력과 비소치나의 자연 속에서의 힐링을 모두 경험한 이번 여행은 체코가 한 면만으로 보는 것이 아니라, 문화와 자연, 음료와 생활 속까지 깊이 함께하는 여행이 될 수 있음을 보여준다





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