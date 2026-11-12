63회 세무사 시험 1위 최정희 씨 AI 안경 제보 관련 인사개발원 검증 진행 중

인사개발원은 지난달 29일 공개된 최정희 씨의 AI 안경 제보에 대해 부정행위 보고는 접수되지 않았으나, 전산 채점 및 감독 과정에 대한 사실 관계를 엄격히 검증하고 있다고 밝혔다.

인사개발원 은 63회 세무사 자격시험 1위 출신 최정희 씨가 소셜 미디어를 통해 주장한 AI 안경 사용 의혹과 관련하여 공식적인 사실 관계를 검증하는 작업에 착수했습니다. 해당 의혹은 시험 결과가 발표된 직후 온라인 커뮤니티에서 거세게 제기되었으며, 국가 공인 자격시험의 공정성을 둘러싼 논란으로 빠르게 확산되었습니다.

1위 최정희의 과도하게 높은 성적 공개와 논란

최정희 씨는 지난달 29일 자신의 블로그를 통해 이번 시험에서의 성공 경험을 상세히 게시하였으며, 이 과정에서 1위 성적에 대한 의구심을 자아내는 숫자들을 공개했습니다. 특히 그는 지난달 11일 진행된 미디어 인터뷰를 통해 1차 시험에서 400점 만점에 397.5점이라는 놀라운 점수를 기록했다고 밝히며 강한 반향을 일으켰습니다.

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구체적으로 최정희 씨는 공공금융 과목에서 97.5점을 획득하는 등 단 한 문제만 오답 처리했으며, 세법개론, 회계원론, 상법 등 나머지 핵심 과목에서는 모두 만점을 받아 압도적인 점수 차를 보였습니다. 이러한 성적은 당시 응시자 평균 및 합격자 기준점과 비교할 때 통계적으로 매우 이례적인 수준으로 간주되었습니다.

2차 필기시험에서는 800점 만점에 663점을 취득하며 종합 1위를 차지했으며, 과목별 평균 점수가 82.87점으로 매우 높은 성적을 유지했습니다. 그러나 16,856명의 응시자 중 세법개론 평균이 30.18점에 불과했고, 최소 합격 점수 미달 비율이 74.21%에 달했던 점을 감안하면, 단 한 명의 응시자가 완벽하게 정답을 맞추기에는 환경적으로 매우 어려운 조건이었습니다.

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인사개발원의 공식 입장과 검증 절차 진행

인사개발원 관계자는 12일 데일리안과의 인터뷰에서 현재까지 접수된 부정행위 관련 신고가 전혀 없다고 명확히 설명했습니다. 그는 "지금까지 점수 패턴 등에서 의심스러운 정황은 발견되지 않았다"며 공식적인 위법 행위 존재 여부를 부정하는 동시에, 검증 절차가 완료될 때까지는 단정 지을 수 없다는 점을 강조했습니다.

현재 인사개발원은 전산 채점 시스템의 오류 가능성을 배제하기 위해 1차 및 2차 시험의 채점원 기록과 과목별 개별 점수를 다시 한 번 면밀히 재검토하고 있습니다. 또한 시험장 내 감독관들의 시선 기록 및 출결 부 등의 데이터도 함께 교차 검증하여, 외부 요소의 개입 여부가 없는지 철저히 조사하고 있는 상황입니다.

인사개발원은 "검증 작업이 진행 중인 단계이므로 부정 여부 여부에 대해 결론을 내릴 단계는 아니다"라고 선을 그었습니다. 이는 아직까지 공식적인 위법 사실이 확정되지 않았음을 의미하며, 사후 추가 조사 결과를 기다려야 한다는 입장을 분명히 한 것입니다. 만약 최종적으로 부정행위가 인정될 경우, 해당 합격은 즉시 취소되고 관련 형사처벌도 감수해야 하는 중대한 사안입니다.

공정한 시험 환경 유지를 위한 향후 조치 방향

현재까지 공개된 정보에 따르면 최정희 씨가 시험장 내에서 AI 안경을 착용하거나 사용하는 구체적인 물리적 증거는 드러나지 않았습니다. 하지만 인터넷 공간에서는 제한된 시간 내에 이러한 높은 점수를 얻는 것이 불가능할 것이란 지적과 함께, AI 기술을 활용한 부정 행위 가능성에 대한 추측이 끊임없이 제기되고 있습니다.

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앞으로 인사개발원은 검증 결과에 따라 향후 세무사 자격시험의 감독 기준을 강화하거나, 전산 채점 시스템의 투명성을 높이는 등의 방안을 모색할 가능성이 높습니다. 특히 디지털 기기를 활용한 현대적인 부정 행위에 대비하여 시험장 내 전자제품 단속을 더욱 강화하는 방향으로 정책이 수정될 수 있습니다.

이번 사태는 국가 공인 자격시험의 신뢰도를 높이기 위해 관주도 기관이 얼마나 신속하고 투명한 검증 절차를 거쳐야 하는지를 보여주는 중요한 사례가 되고 있습니다. 관계당국은 추가적인 의혹 제기에 대비하여 관련 데이터를 영구 보관하고 있으며, 향후 나올 수 있는 추가 자료나 증언에 대해 즉시 대응할 수 있는 태세를 유지하고 있습니다.

세무사 자격증은 재정 및 조세 관련 업무의 전문성을 증명하는 매우 권위 있는 자격이므로, 그 취득 과정의 공정성은 사회적으로 매우 민감한 사안입니다. 따라서 인사개발원은 이번 사건을 계기로 시험 운영 전반을 재점검하고, 미래의 유사한 분쟁을 방지하기 위한 제도적 장치를 마련해야 할 중대한 책임을 가지고 있습니다. 이번 검증 결과에 따라 세무사 시험의 공정성에 대한 신뢰가 크게 좌우될 것으로 예상됩니다.