63년 만의 노동절, 이삼남의 분노와 극우화의 뿌리

63년 만에 노동절이 부활했지만, 동시에 청년 남성의 극우화 현상도 뚜렷하게 나타나고 있다. 이 두 가지 현상은 겉으로는 무관해 보이지만, 한국 사회의 구조적 문제와 깊은 관련이 있다. '근로자의 날'에서 '노동절'로의 복원은 언어적 변화를 넘어, 노동자를 권리 주체로 인식하는 사회적 인식의 전환을 의미한다. 그러나 이삼남 세대는 개인 경쟁주의와 배제 경험으로 인해 연대보다는 개인의 생존을 우선시하며, 분노를 혐오와 극우화로 표출하는 경향을 보인다. 노동절 복원이 진정한 의미를 갖기 위해서는, 이들의 고통을 '노동권의 문제'로 연결하고, 실질적인 연대를 통해 불신을 해소해야 한다.

2026년 5월 1일, 63년 만에 처음으로 전 국민이 함께 노동절 을 쉬었다. 전국에는 10만여 명의 조합원이 모였고, 청와대에서는 소년공 출신 대통령이 '노동자라는 이름이 자랑스럽다'고 말했다.

그런데 같은 날, 한국 사회의 다른 단면도 여전히 존재했다. 이삼남의 분노는 식지 않았고, 그들 중 상당수는 노동운동이 아닌 극우 유튜브와 혐오 커뮤니티에서 자신의 좌절을 달랬다. 노동절의 복원과 청년 남성의 극우화. 얼핏 무관해 보이는 두 현상은, 사실 같은 뿌리에서 갈라진 이야기다.1963년, '근로자의 날 제정에 관한 법률'이 만들어졌다.

이름에서부터 의도는 선명했다.

'노동(勞動)'이 아닌 '근로(勤勞)' 부지런히 일해야 한다는 뜻이다. 권리를 주장하는 주체가 아닌, 묵묵히 생산에 기여해야 하는 존재로 노동자를 규정한 언어였다. 그리고 이 이름은 63년 동안 유지됐다. 2026년 노동절 기념사에서 양경수 민주노총 위원장은 이렇게 말했다.

'노동이라는 이름을 지우려 했던 시간, 근로라는 말로 순응을 강요하던 시간을 지나 오늘 이 자리에 서 있다'고. 이재명 대통령 역시 소년공 시절을 회고하며 '근로자의 날이 아닌 노동절이라는 제 이름을 찾은 오늘이 각별하다'고 했다. 두 사람 모두 이름의 복원 그 자체를 핵심으로 짚었다. 언어는 단순한 호칭이 아니다.

노동이라는 단어가 지워진 63년 동안, 이 사회는 '일하는 사람'을 집단적 권리의 주체로 인식하는 문법 자체를 유통하지 않았다. 그 공백 속에서 자란 세대에게 자신의 경제적 고통을 '노동권의 문제'로 표현하는 일은 낯선 것이었다. 이삼남 극우화의 이야기는 바로 이 지점에서 시작된다. 양경수 위원장은 기념사에서 이렇게 말했다.

'관세와 전쟁의 여파로 치솟은 물가에 고통스러운 삶을 살아가는 노동자, 서민에게는 코스피 6천도, 반도체 특수도 그림의 떡. ' 이 문장은 이삼남이 온라인 커뮤니티에서 쏟아내는 분노의 내용과 문자 그대로 겹친다. 두 집단이 보고 있는 현실은 동일하다. 달라진 건 그 현실을 해석하는 프레임이다.

노동운동은 이 고통을 자본 대 노동의 구조 문제로 읽고, 노조법 2·3조 개정·정년 연장·주 4.5일제·공적 연금 강화라는 집단적 요구로 전환한다. 반면 이삼남의 상당수는 같은 현실을 '공정한 경쟁을 방해받은 개인의 문제'로 읽는다. 잘못된 규칙을 만든 주체로 지목되는 것은 여성, 이민자, 진보 정치 세력이다. 젠더 갈등과 극우화는 이 해석의 귀결이다.

이 세대가 개인 경쟁의 언어를 내면화한 것은 우연이 아니다. 2000년대 이후 이들이 성장한 환경은 이른바 '능력주의'가 상식으로 자리 잡은 시대였다. 잘 되면 내 능력, 안 되면 네 탓 혹은 '불공정한 규칙'의 탓. 구조를 보는 시각은 자라지 못했고, 분노는 구조가 아닌 경쟁 상대를 향했다. 노동운동이 말하는 '연대'는 이들에게 낯선 언어였고, 때로는 자신들이 속하지 못한 기득권 집단의 논리처럼 들렸다.

이삼남의 반노조 정서를 단순히 보수적 이념으로 설명하는 것은 절반만 맞다. 양 위원장은 기념사에서 스스로 문제를 지목했다. 430여 개의 원청에 교섭을 요청했지만 응한 곳은 40여 곳뿐이라고, 특수고용·플랫폼·프리랜서로 명명된 노동자들에게 노동자라는 자격을 온전히 부여해야 한다고. 이 발언의 역설에 주목해야 한다. 노동운동이 스스로 포용하지 못했다고 인정한 바로 그 고용 형태에 이삼남 세대가 가장 많이 분포해 있다.

대기업 정규직 중심의 연대 구조에서 수십 년간 배제된 경험이 쌓이면, 연대 자체에 대한 불신으로 굳어진다. 이삼남의 반감은 이념이 아닌 배제의 경험에서 비롯됐다. 대통령의 발언도 이 구조를 우회하지 못한다.

'AI는 누군가에게는 기회, 누군가에게는 위기'라며 노사 상생을 약속했지만, 이삼남 세대가 학습한 언어는 상생이 아니라 생존이다. 상생을 말하는 주체들이 자신들을 연대의 바깥에 두어온 세력이라고 느낄 때, 그 약속은 공허하게 들린다. 위원장이 기념사 말미에 '노동절 하루에 이름이 바뀌었다고 마냥 좋아할 수 없는 현실'이라고 스스로 고백한 것은, 바로 이 간극을 인식하고 있다는 증거다.

'중대재해처벌법 1호 사업장이었던 삼표의 대표는 무죄를 받았습니다. 23명의 노동자가 희생된 아리셀의 대표는 징역 4년을 받았습니다. 이러한 현실 속에서 노동 현장의 안전은 뒷전이 될 수밖에 없습니다.

'법과 현실의 괴리는 이삼남의 불신을 증폭시키는 구체적 근거가 된다. '정치인들은 말만 한다'는 냉소는 허무맹랑한 감정이 아니라, 반복되는 경험이 쌓인 결론이다. 노동절 복원이 상징의 복권에 그친다면, 이삼남의 불신을 해소하기는커녕 오히려 강화할 수 있다. 그들의 고통이 '노동권의 문제'라는 인식으로 연결되기 위해서는, 연대의 언어가 실질로 뒷받침되어야 한다.

플랫폼 노동자를 노동자로 인정하는 법제, 비정규직의 단결권 보장, 산재 처벌의 실질화 등 구체적 변화들이 이삼남 세대에게 '이 연대는 너를 포함한다'는 신호를 보내는 유일한 방법이다. 분노는 실재한다. 문제는 출구다. 63년간 지워진 '노동'이라는 언어를 되찾는 일은 이름을 바꾸는 것으로 끝나지 않는다. 이삼남이 자신의 고통을 혐오가 아닌 권리의 언어로 표현할 수 있는 사회적 조건을 만드는 것이 노동절 복원이 우리에게 남긴 진짜 숙제다





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노동절 이삼남 극우화 노동운동 능력주의

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